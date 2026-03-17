Perú

Bebé de 1 año y medio supera grave problema de salud tras ser operado de tumor de 2 kilos en el INSN de Breña

El menor viajó desde Cusco a Lima junto a su madre tras notar un crecimiento anormal en su abdomen que le impedía moverse con normalidad, por lo que fue referido para recibir atención especializada

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El niño Said, paciente de
El niño Said, paciente de Cusco, es representado aquí en una imagen superpuesta al Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima, donde fue operado con éxito para extraerle un tumor hepático de 2 kilos. (Composición: Infobae Perú)

Un equipo de especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima realizó una intervención quirúrgica que permitió salvar la vida de un niño de 1 año y 6 meses tras extraerle un tumor de 2 kilos alojado en el hígado. El caso de Said, originario de la región Cusco, puso en evidencia tanto la complejidad de las patologías hepáticas en la infancia como la relevancia de contar con atención pediátrica altamente especializada, según el propio INSN.

El tumor, identificado como un hamartoma hepático de aproximadamente 20 por 25 centímetros y 2 kilos de peso, ocupaba gran parte del abdomen y comprometía la calidad de vida del menor, detalló la Dra. Jazmín Zárate Lizarzaburu, coordinadora de la Unidad Funcional de Cirugía Oncológica Pediátrica del INSN, ante ese mismo instituto. La extracción del tumor implicó una hepatectomía segmentaria, un procedimiento de alta dificultad que se desarrolló con mínima pérdida de sangre y una vigilancia continua del equipo de anestesiología cardiovascular.

Said, el segundo de tres hermanos, había comenzado a manifestar síntomas inusuales a corta edad: venas visibles en el abdomen, aparición de un bulto abdominal progresivo y dificultades posturales, según el relato de su madre, Heidol Cóndor, recogido por el INSN. La familia, del distrito de Yanaoca, provincia de Canas, región Cusco, afrontó un extenso proceso de traslados y hospitalizaciones hasta que fue confirmada la naturaleza benigna de la tumoración.

Un equipo de especialistas del
Un equipo de especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima posa durante la exitosa cirugía para extirpar un tumor hepático de 2 kilos a Said, un niño de 1 año y 6 meses. (Foto: INSN Breña)

Bebé experimentó síntomas que alertaron a su familia en Cusco

Los primeros síntomas de Said se manifestaron con la aparición de venas visibles en el abdomen y la formación de un bulto que aumentaba de tamaño, lo que la familia detectó antes de que el niño cumpliera los 2 años. El crecimiento progresivo de la masa impidió que se mantuviera de pie o pudiera recostarse de lado con comodidad, generando alarma.

Ante la ausencia de servicios especializados en su distrito, la madre llevó inicialmente al niño al Hospital Alfredo Callo Rodríguez de Sicuani, donde una ecografía reveló una probable tumoración hepática. Dada la gravedad del caso, Said fue trasladado al Hospital Regional del Cusco, donde permaneció internado durante siete días mientras se gestionaba una referencia a la capital para recibir atención en el Instituto Nacional de Salud del Niño.

La búsqueda de atención médica especializada estuvo atravesada por la distancia geográfica y la urgencia para abordar de forma adecuada una patología que, de no ser intervenida, ponía en riesgo la vida y el futuro del menor.

Al arribar a Lima el 2 de enero, Said fue sometido a una serie de exámenes en el INSN, que incluyeron una biopsia percutánea realizada por el área de radiología intervencionista. Según explicó la Dra. Jazmín Zárate Lizarzaburu al propio instituto, el análisis identificó la masa como un hamartoma hepático, un tumor benigno infrecuente que suele presentarse en lactantes entre los 6 meses y los 2 años.

Médicos especialistas del Instituto Nacional
Médicos especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima realizaron una compleja hepatectomía para extraer un tumor de 2 kilos del hígado de un niño de 1 año y 6 meses, salvándole la vida. (Foto: INSN Breña)

“En algunos casos excepcionales puede tener una transformación maligna. Por eso era fundamental intervenir de manera oportuna”, detalló la cirujana pediátrica del INSN. La confirmación de benignidad permitió programar la cirugía con un equipo multidisciplinario, aunque el tamaño del tumor presentaba un desafío relevante en términos de posibilidad técnica y seguridad para el paciente.

Esta intervención resultó decisiva, ya que la magnitud de la tumoración comprometía órganos vecinos y generaba dificultades funcionales importantes para el niño.

Una cirugía de alta complejidad que preservó la vida de Said

A comienzos de febrero, Said fue ingresado al quirófano para la extirpación del tumor. El procedimiento consistió en una hepatectomía segmentaria del lado izquierdo del hígado, con la extracción total del tejido tumoral, como detalló la Dra. Zárate Lizarzaburu al INSN.

La dimensión del tumor —20 por 25 centímetros y 2 kilos de peso— exigió una cirugía minuciosa para evitar problemas hemorrágicos o daños a estructuras circundantes del abdomen. “Fue una cirugía compleja porque la tumoración ocupaba gran parte del abdomen. Se logró extraer completamente con mínima pérdida de sangre”, precisó la cirujana.

El equipo médico del Instituto
El equipo médico del Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima celebra junto a la madre y el niño Said su recuperación tras una compleja cirugía para extirparle un tumor hepático de 2 kilos. (Foto: INSN Breña)

La Dra. Julia Vásquez Quispe, anestesióloga cardiovascular del Centro Quirúrgico del INSN, subrayó la importancia del trabajo coordinado entre todo el equipo asistencial y destacó el rol del anestesiólogo como “guardián de la sala de operaciones”, responsable de la estabilidad del paciente tanto durante como después del procedimiento.

La operación culminó con éxito, retirando la totalidad del tumor y preservando la función hepática, lo que permitió una rápida respuesta postoperatoria en el paciente.

Niño se recuperó tras compleja operación

Tras la cirugía realizada en Lima, Said permaneció en observación y controles frecuentes hasta obtener el alta definitiva. El proceso de recuperación fue favorable y el paciente pudo regresar junto a su madre a su tierra natal en Cusco, de acuerdo con la información proporcionada por el INSN.

Heidol Cóndor expresó su gratitud y emoción tras conocer el resultado de la intervención: “Cuando me dijeron que pudieron sacar el tumor sentí mucha felicidad y un gran alivio.” Destacó la dedicación, el seguimiento permanente y la especialización del equipo médico que atendió a su hijo.

El caso de Said demostró el valor de la derivación oportuna y el acceso a cirugías especializadas en la infancia para casos de tumores hepáticos de alto volumen, así como la capacidad del Instituto Nacional de Salud del Niño para enfrentar desafíos complejos en la atención pediátrica en el Perú.

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