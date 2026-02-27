Perú

¿Por qué el apoyo emocional es clave en niños con cáncer?

Padres y cuidadores cumplen un rol clave en la fortaleza emocional del niño durante la enfermedad

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un pequeño en la Unidad de Oncohematología de un hospital. EFE/Ángel Medina G.

Cada año, más de 1.900 niños y adolescentes son diagnosticados con cáncer en el Perú, según estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa). Aunque los avances en diagnóstico y tratamiento han permitido mejorar las tasas de curación a nivel mundial, el impacto del cáncer infantil en Perú continúa representando un desafío tanto para las familias —especialmente aquellas que residen fuera de Lima— como para el sistema sanitario, que enfrenta limitaciones estructurales y dificultades de acceso.

Uno de los aspectos que puede marcar una diferencia en el proceso de la enfermedad es el acompañamiento emocional durante todo el tratamiento. Los especialistas coinciden en que el abordaje no debe centrarse únicamente en la enfermedad. El apoyo psicológico es fundamental para que los niños enfrenten el tratamiento y mantengan la continuidad del proceso terapéutico.

El Dr. Juan García, especialista en Oncología Pediátrica de la Clínica Anglo Americana, señala que cuando un niño se siente seguro, escuchado y contenido, desarrolla mayor confianza hacia el equipo médico y muestra mejor disposición para cumplir con sus controles y terapias.

La adherencia al tratamiento

Uno de los principales efectos del apoyo emocional es la continuidad del tratamiento. La confianza reduce el temor frente a procedimientos complejos y favorece que el paciente complete su esquema terapéutico, un factor clave para alcanzar mejores resultados clínicos.

Manejo del dolor y la ansiedad

El tratamiento oncológico puede implicar intervenciones invasivas y hospitalizaciones prolongadas. Un entorno de contención permite anticipar cada procedimiento, explicarlo de manera adecuada a la edad del menor y aplicar estrategias que reduzcan el impacto físico y psicológico. Cuando el miedo disminuye, la experiencia se vuelve más llevadera.

El papel de la familia y el equipo médico

La familia forma parte activa del tratamiento. Su actitud, información y capacidad de transmitir tranquilidad influyen directamente en cómo el niño asume cada etapa. Asimismo, el equipo de salud no solo cumple una función asistencial, sino que se convierte en una figura de referencia emocional.

Especialistas subrayan que, incluso en medio de las limitaciones del sistema de salud, fortalecer el acompañamiento psicológico y familiar no requiere necesariamente alta tecnología, sino una atención más humanizada e integral.

Signos de alerta del cáncer infantil

Especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) recomiendan a los padres prestar atención a síntomas persistentes que no mejoran con el tratamiento habitual. La detección temprana es clave para aumentar las probabilidades de curación. Entre las principales señales de alerta se encuentran:

  • Fiebre prolongada sin causa aparente.
  • Pérdida de peso inexplicable o falta de apetito constante.
  • Cansancio extremo, palidez o debilidad inusual.
  • Aparición de moretones frecuentes o sangrados sin golpes evidentes.
  • Inflamación de ganglios del cuello, axilas o ingles.
  • Dolor persistente en huesos o articulaciones.
  • Bultos o masas en cuello, abdomen, pecho o extremidades.
  • Dolor de cabeza frecuente acompañado de vómitos, especialmente por las mañanas.
  • Inflamación abdominal o aumento del tamaño del vientre.
  • Cambios en la visión o presencia de reflejo blanquecino en la pupila.
  • Infecciones recurrentes que no mejoran adecuadamente.

Los especialistas enfatizan que la presencia de uno de estos síntomas no significa necesariamente cáncer, pero sí amerita una evaluación médica oportuna para descartar cualquier enfermedad grave y garantizar un diagnóstico temprano.

Temas Relacionados

cáncer infantilapoyo emocionalniñosperu-salud

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán de visita ante Sport Huancayo y UTC. Mientras que Universitario recibirá a FC Cajamarca en el estadio Monumental

Tabla de posiciones de la

André Carrillo opinó sobre jugar en altura con Perú en Eliminatorias y dejó mensaje a Mano Menezes: “Que no me convoquen”

La ‘Culebra’ se pronunció sobre la posibilidad de que la selección nacional juegue como local en Arequipa o Cusco durante las próximas eliminatorias al Mundial

André Carrillo opinó sobre jugar

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

Clima en Ayacucho: probabilidad de

Rescate en Ancón: seis jóvenes salvan la vida tras ser arrastrados por el mar durante entrenamiento en playa Miramar

El Minsa informó que, a través del SAMU, se desplegaron de inmediato dos ambulancias con personal especializado para brindar atención oportuna a los seis adolescentes que fueron arrastrados por las olas

Rescate en Ancón: seis jóvenes

Año Escolar 2026: ¿Qué debe incluir la lonchera para aportar energía y concentración en clases?

EsSalud recomienda loncheras balanceadas ante el retorno a las aulas y las altas temperaturas en varias regiones del país

Año Escolar 2026: ¿Qué debe
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau habría dado

Alfonso López Chau habría dado información falsa en su hoja de vida

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

TC admite demanda del defensor del Pueblo contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a Pancho

Magaly Medina critica a Pancho de Pierola por lamentable comentario sobre caso Lizeth Marzano y cuestiona sus disculpas públicas

Gorillaz llega a Lima: fecha, lugar y preventa de entradas para su primer concierto en Perú

Stephanie Cayo apareció en el concierto de Alejandro Sanz: español la abraza y cierra el show agarrándola de la mano

Magaly Medina, el cambio de horario del programa de Miguel Arce y responde sobre su bajo rating: “A mí no me den por muerta antes de tiempo”

El impacto de las investigaciones de Magaly Medina en el caso Lizeth Marzano: “Simboliza a muchas víctimas, no podíamos dejarlo pasar”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

André Carrillo opinó sobre jugar en altura con Perú en Eliminatorias y dejó mensaje a Mano Menezes: “Que no me convoquen”

Alianza Lima vs Universitario en la Liga Femenina 2026: fecha confirmada del primer clásico de la temporada

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal TV confirmado de duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Katielle Alonzo reveló fuerte episodio que hizo emotivo el triunfazo de Géminis sobre Universitario: “Significa demasiado para mí”