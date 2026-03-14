Perú

Niño supera el cáncer luego de siete años de tratamiento

El apoyo familiar y la intervención médica permitieron que Leonardo superara la enfermedad y retomara sus proyectos personales

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El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja confirmó que Leonardo, diagnosticado a los cinco con leucemia promielocítica aguda, está libre de la enfermedad. Especialistas resaltan que la detección temprana y la continuidad en el tratamiento son esenciales en casos pediátricos (Créditos: Canal N)

El pequeño Leonardo celebró su cumpleaños con la noticia más esperada: tras siete años de tratamiento, los médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja confirmaron que está libre de cáncer. Diagnosticado a los cinco, enfrentó la leucemia promielocítica aguda, una enfermedad que compromete la médula ósea, y logró superar la adversidad gracias a la pronta atención médica y el acompañamiento de su familia.

De acuerdo con el INSN, la detección temprana de síntomas como decaimiento, fiebre persistente, falta de apetito, tendencia excesiva al sueño, sudoración nocturna o sangrado nasal y en encías es fundamental para abordar con éxito enfermedades oncológicas en menores. Los especialistas remarcan que cualquier señal de este tipo debe ser motivo de consulta inmediata en un centro de salud para garantizar la referencia oportuna a unidades especializadas.

De acuerdo con información de Canal N, Leonardo inició su tratamiento luego de que los médicos identificaran la leucemia promielocítica aguda. La patología, menos frecuente en la infancia, requiere atención integral y seguimiento prolongado.

Según los equipos médicos, una parte de los pacientes interrumpe el tratamiento antes de tiempo, lo que reduce las posibilidades de recuperación total. Por este motivo, los expertos exhortan a las familias a no abandonar los controles y a mantener la confianza en los profesionales de la salud.

Durante todo el proceso, Leonardo
Durante todo el proceso, Leonardo mostró independencia y fortaleza, cualidades que su madre destacó como esenciales para sobrellevar la enfermedad - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

El papel de la familia durante el tratamiento

La madre de Leonardo fue un pilar a lo largo de todo el proceso. “Desde muy pequeño mostró una gran independencia y, afortunadamente, no enfrenté mayores complicaciones con él. Al mirar hacia atrás, veo que todo el esfuerzo y sacrificio realmente valieron la pena”, expresó la señora al medio. El apoyo familiar, junto con la dedicación de los especialistas, fue decisivo para que Leonardo superara el cáncer.

El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja recomienda a los padres no minimizar síntomas que puedan parecer leves, ya que la intervención temprana permite mayores tasas de curación y evita complicaciones. La institución mantiene campañas informativas para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de los chequeos preventivos y el acceso oportuno a atención médica especializada.

Tras superar la enfermedad, Leonardo
Tras superar la enfermedad, Leonardo expresó su deseo de convertirse en actor y dibujante - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Sueños renovados tras vencer la enfermedad

Tras recibir el alta médica, Leonardo compartió sus aspiraciones para el futuro. Inspirado por programas como El chavo del 8, manifestó su deseo de convertirse en actor y también mostró interés en el dibujo. Su testimonio refleja la posibilidad de retomar proyectos y sueños después de superar una situación límite.

La recuperación de Leonardo se suma a los casos que evidencian la relevancia de la detección precoz y el acompañamiento constante. Los expertos insisten en que la vigilancia activa y el seguimiento profesional son determinantes para que más niños puedan acceder a tratamientos efectivos y recuperar la salud.

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