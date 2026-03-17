Perú

Alerta por daño en complejo arqueológico Waullac: confirman alteración con maquinaria en zona protegida de Huaraz

Tras una alerta ciudadana, especialistas constataron intervención con maquinaria en el sitio prehispánico. La zona cuenta con protección legal desde 2005

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Alerta activó intervención en el
Alerta activó intervención en el sitio arqueológico Waullac, en Huaraz. (Composición: Infobae)

En la ciudad de Huaraz, una alerta sobre posibles trabajos con maquinaria pesada en una zona protegida activó la intervención de autoridades culturales y de seguridad. El reporte apuntaba al sitio arqueológico Waullac, un espacio reconocido por su valor histórico y por su relación con antiguas sociedades prehispánicas de la sierra norte del Perú.

Frente a esta situación, el Ministerio de Cultura dispuso una verificación técnica a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash (DDC Áncash). El objetivo consistió en determinar si las labores detectadas dentro del área delimitada del complejo generaron daños al patrimonio cultural.

La intervención se realizó tras la alerta sobre remoción de suelo dentro del perímetro del sitio. Personal especializado acudió al lugar para evaluar el terreno y verificar el alcance de la intervención. El sitio arqueológico cuenta con protección legal desde 2005 y forma parte del registro oficial del patrimonio cultural del país.

Verificación técnica detecta alteración en el área protegida

Ministerio de Cultura realizó verificación
Ministerio de Cultura realizó verificación técnica a través de la DDC Áncash.

Durante la inspección en campo, la DDC Áncash confirmó la remoción de terreno con maquinaria pesada en el extremo noroeste del área delimitada del sitio arqueológico. Según el informe institucional, esta actividad produjo una alteración en un montículo o cúmulo de piedras ubicado dentro del área intangible del complejo.

El propio Ministerio de Cultura informó que “durante la inspección en campo se constató la remoción de terreno con maquinaria pesada en el extremo noroeste del área delimitada del sitio, lo cual constituye una alteración en un montículo o cúmulo de piedras ubicado dentro del área intangible del bien arqueológico”.

Ante este hallazgo, las autoridades dispusieron la paralización inmediata de los trabajos en la zona. La intervención contó con apoyo de la Policía Nacional del Perú y del serenazgo de la Municipalidad Distrital de Independencia.

Intervención con presencia del Ministerio Público

Tras la suspensión de las actividades, se realizó una constatación fiscal con participación del Ministerio Público. Durante esta diligencia, especialistas de cultura brindaron información técnica sobre la extensión del sitio arqueológico y su delimitación oficial.

La DDC Áncash informó que toda la documentación recopilada durante la inspección se remitirá a la Procuraduría del Ministerio de Cultura y al Ministerio Público. El objetivo consiste en continuar con las investigaciones que permitan determinar responsabilidades.

Según la institución cultural, “toda la información correspondiente viene siendo remitida a la Procuraduría del Ministerio de Cultura y al Ministerio Público, a fin de que se continúe con las investigaciones correspondientes”.

La entidad también expresó reconocimiento al apoyo de las autoridades locales durante la intervención en el sitio.

Un complejo arqueológico ligado a culturas prehispánicas

Se confirmó remoción de suelo
Se confirmó remoción de suelo con maquinaria pesada en zona protegida. Gob

El sitio arqueológico Waullac se ubica en el caserío de Antaoko, en el distrito de Independencia. El complejo fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional N.° 1672/INC, emitida el 5 de diciembre de 2005 por el entonces Instituto Nacional de Cultura.

De acuerdo con la delimitación vigente, el sitio posee un área aproximada de 6 669.49 metros cuadrados, equivalente a 0.67 hectáreas.

Las investigaciones arqueológicas registran evidencias vinculadas a las culturas Recuay y Wari. La ocupación del lugar se remonta al periodo Intermedio Temprano, mientras que las principales edificaciones corresponden al periodo Wari, alrededor del año 700 d. C.

El complejo arqueológico presenta diez estructuras distribuidas de forma ordenada. Varias construcciones poseen forma rectangular y muros elaborados con piedra de río. En la parte inferior del sitio se observan muros de contención.

Entre las estructuras más representativas destacan cinco edificaciones de piedra que cumplen función funeraria. Estas construcciones se conocen como chullpas y presentan nichos, pequeñas ventanas y hornacinas.

En el sitio también se registra una huanca colocada en posición vertical y vinculada a un pequeño altar. Las evidencias arqueológicas sugieren que el lugar funcionó como espacio ceremonial asociado al culto a los difuntos en sociedades prehispánicas.

Tras la intervención reciente, el Ministerio de Cultura reiteró su posición sobre la protección de estos espacios. En su pronunciamiento institucional señaló que la entidad “reafirma su compromiso con la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la Nación e invoca a la ciudadanía a respetar las áreas declaradas como patrimonio cultural”.

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