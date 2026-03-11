Devuelven al Perú siete fragmentos textiles prehispánicos elaborados con algodón y fibra de camélido conservados Estados Unidos

Un ciudadano estadounidense entregó siete fragmentos de textiles prehispánicos al Consulado del Perú en Los Ángeles.

La recuperación de piezas arqueológicas peruanas continúa mediante acciones diplomáticas y decisiones voluntarias de ciudadanos en el extranjero. En esta ocasión, un conjunto de fragmentos textiles prehispánicos volvió a manos del Estado peruano tras un acto realizado en Estados Unidos.

El Consulado General del Perú en Los Ángeles recibió siete fragmentos de textiles que permanecían en poder de un ciudadano estadounidense. La devolución ocurrió de forma voluntaria y se enmarca en las actividades conmemorativas por los 200 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos.

Las piezas pertenecían a Jonathan W. Lambert, quien las heredó en 1989 de su tío Benjamín Lambert. Tras reconocer su valor cultural, el ciudadano decidió entregarlas al consulado peruano para facilitar su retorno al país.

Devolución voluntaria de piezas textiles

La ceremonia se realizó en la sala de recepción del Consulado General del Perú en Los Ángeles. Durante el acto se formalizó la entrega de siete fragmentos de textiles prehispánicos que, según las autoridades peruanas, forman parte del patrimonio cultural del país.

De acuerdo con la información oficial, las piezas se encuentran agrupadas en seis lotes. Los textiles fueron elaborados con fibra de algodón y fibra de camélido, materiales característicos de las antiguas tradiciones textiles de la costa peruana.

El Ministerio de Cultura del Perú realizó la identificación de los fragmentos y determinó que pertenecen a las culturas Chancay y Nasca, sociedades que desarrollaron técnicas complejas de producción textil en el antiguo Perú.

Participación de autoridades diplomáticas

Durante la ceremonia, el cónsul general del Perú en Los Ángeles, Jaime Casafranca Aguilar, expresó su reconocimiento al ciudadano estadounidense por su decisión de devolver las piezas.

El diplomático señaló que se trata de un gesto importante para la protección del patrimonio cultural del Perú. En ese contexto, destacó y agradeció “la decisión del señor Lambert de proceder con la devolución del citado patrimonio cultural”.

Tras las intervenciones protocolares, ambas partes firmaron el acta de entrega. El documento permitió verificar las características de los fragmentos textiles, así como las imágenes registradas durante el proceso de devolución.

Coordinación entre instituciones peruanas

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la entrega se realizó mediante la gestión del Consulado General del Perú en Los Ángeles, en coordinación con el Ministerio de Cultura.

La cancillería peruana señaló que las misiones diplomáticas del país continúan con acciones destinadas a ubicar y recuperar bienes culturales que permanecen fuera del territorio nacional.

A través de estas gestiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso con la protección, recuperación y repatriación del patrimonio cultural de la Nación, en coordinación con el Ministerio de Cultura del Perú.

¿Cómo denunciar comercio ilegal del patrimonio cultural?

El Ministerio de Cultura instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el comercio ilegal de bienes culturales, recordando que este tipo de prácticas vulnera el legado histórico de la nación. Puedemn omunicándose a los teléfonos (01) 321-5561 y 976066977, al WhatsApp 976066977, al correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o ingresando a la página web http://denunciaspc.cultura.gob.pe/

Este sistema busca fomentar la participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural, garantizando la confidencialidad de los denunciantes. Las denuncias presentadas son evaluadas por especialistas del Ministerio, quienes activan los protocolos necesarios para salvaguardar los bienes culturales y, de ser el caso, emprender acciones legales contra los responsables. Con esta herramienta, se refuerza el compromiso de preservar la riqueza histórica y cultural del Perú frente a actos de negligencia o vandalismo.