Perú

Vandalizan patrimonio cultural en Huánuco: pintas dañan el Puente Calicanto y autoridades buscan identificar a responsables

La Dirección Desconcentrada de Cultura confirmó daños en la rotonda y anunció acciones legales tras revisar cámaras de seguridad

Guardar
El monumento, protegido por la Ley General del Patrimonio Cultural, será sometido a una evaluación técnica antes de su limpieza. Canal N

El puente Calicanto amaneció con pintas en su estructura y la noticia generó rechazo inmediato en Huánuco. Las marcas aparecieron en la zona de la rotonda y en otros sectores del contorno, alterando la imagen de uno de los monumentos más representativos de la ciudad. La afectación quedó expuesta a la vista de vecinos y transeúntes que cruzan a diario esta infraestructura con casi ciento cincuenta años de antigüedad.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco confirmó los hechos tras una verificación en el lugar. En un pronunciamiento público expresó su “más enérgico rechazo y profunda preocupación frente a estos actos vandálicos que atentan contra nuestro legado histórico y cultural”. La entidad remarcó que se trata de un bien declarado Patrimonio Cultural de la Nación y protegido por ley.

Personal técnico realizó una inspección especializada para evaluar los daños. Según informó la institución, “se constató que personas inescrupulosas efectuaron pintas en el área de la rotonda del puente, afectando su integridad, su imagen y su valor simbólico como emblema de la identidad huanuqueña”. La evaluación permitirá definir las acciones de intervención conforme a la normativa vigente.

Monumento protegido por ley

El Puente Calicanto amaneció con
El Puente Calicanto amaneció con pintas en su estructura, principalmente en la zona de la rotonda. Facebook: DDC de Huánuco

El puente Calicanto fue declarado monumento histórico en 1992 por el entonces Instituto Nacional de Cultura. En la actualidad se encuentra protegido por la Ley N.° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. La Dirección Desconcentrada de Cultura recordó que “cualquier afectación al monumento incluyendo pintas, grafitis, uso de aerosoles, pinturas u otros elementos— constituye una infracción a la normativa vigente y será sancionada conforme a ley, con las respectivas multas y responsabilidades administrativas y legales”.

La entidad precisó que cada intervención debe cumplir criterios técnicos que aseguren la preservación de los materiales originales. El puente fue construido con piedras de canto rodado y granito, unidas con mezcla de cal viva y arena. La tradición local señala que para su adhesión se utilizaron miles de claras de huevo, un detalle que forma parte del relato histórico asociado a la obra.

Imágenes de videovigilancia y denuncia

La Dirección Desconcentrada de Cultura
La Dirección Desconcentrada de Cultura expresó rechazo y recordó que es Patrimonio Cultural protegido por ley. Facebook: DDC Huánuco

La identificación de los responsables constituye el siguiente paso. La Dirección Desconcentrada de Cultura informó que “se ha solicitado formalmente a la Municipalidad Provincial de Huánuco las imágenes de las cámaras de videovigilancia ubicadas en las inmediaciones del monumento, con el propósito de identificar a los responsables y proceder con las denuncias ante las instancias competentes”.

Hasta el momento no se formaliza una denuncia ante la Fiscalía debido a que la entidad cultural espera contar con la identificación del presunto infractor. Una vez cumplido ese procedimiento y realizadas las acciones legales correspondientes, se ejecutarán las labores de limpieza.

Para la recuperación del área afectada se prevé el apoyo técnico del conservador de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh. Según el comunicado oficial, la intervención se desarrollará “garantizando una intervención adecuada que preserve la integridad del monumento”. El objetivo consiste en retirar la pintura sin comprometer la superficie de piedra ni alterar su estructura.

Historia y resistencia

Técnicos realizaron inspección para evaluar
Técnicos realizaron inspección para evaluar daños y definir acciones de restauración. Facebook: DDC Huánuco

El puente Calicanto forma parte del paisaje urbano de Huánuco desde el siglo XIX. Durante décadas resistió temporadas de lluvias intensas y crecidas del río. En los meses de febrero y marzo se registran niveles elevados de precipitación en la región, lo que incrementa el caudal y pone a prueba la infraestructura.

En medio de ese contexto climático, la aparición de pintas generó preocupación adicional entre la población. El monumento no solo cumple una función de conexión vial, sino que también representa un símbolo de identidad local.

La Dirección Desconcentrada de Cultura reafirmó en su pronunciamiento “su firme compromiso con la defensa, conservación y protección del patrimonio cultural”. Además, invocó a la ciudadanía a colaborar con la denuncia de cualquier acto que afecte bienes culturales. Mientras avanzan las gestiones para identificar a los responsables, el puente permanece bajo evaluación técnica y a la espera de las acciones de recuperación correspondientes.

Temas Relacionados

Huánucopatrimonio culturalvandalizmoperu-noticias

Más Noticias

Desabastecimiento de combustible en Perú: ¿Autos con GNV pueden cargar con GLP?

La emergencia por falta de gas natural vehicular dejó a miles de conductores en Lima y Callao buscando alternativas

Desabastecimiento de combustible en Perú:

Congresista Adriana Tudela admite ignorar cifra de peruanos sin acceso a agua potable y precio del balón de gas: “No consumo”

La congresista y candidata a la vicepresidencia por Avanza País reconoció desconocer cifras clave sobre acceso a servicios básicos durante una entrevista en la que también se refirió a su patrimonio

Congresista Adriana Tudela admite ignorar

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Clima en Tarapoto: probabilidad de

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Conoce el pronóstico del clima

Daniel Urresti salió en libertad tras casi 3 años preso: Podemos Perú alista conferencia de prensa en Paseo Colón

El líder de Podemos Perú publicó una imagen junto al exministro y su esposa, la también candidata al Senado, Juanita de Urresti. Anunció que el militar se sumará a la campaña como experto en seguridad

Daniel Urresti salió en libertad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Adriana Tudela admite ignorar

Congresista Adriana Tudela admite ignorar cifra de peruanos sin acceso a agua potable y precio del balón de gas: “No consumo”

Daniel Urresti salió en libertad tras casi 3 años preso: Podemos Perú alista conferencia de prensa en Paseo Colón

Delia Espinoza afronta nueva inhabilitación este 12 de marzo: Congreso debatirá denuncia constitucional en su contra

Piden a José María Balcázar que todas sus reuniones sean transmitidas en vivo: “La transparencia es una obligación”

Ministra Lily Vásquez, denunciada por maltrato laboral: cinco empleados la acusaron y el caso sigue bajo investigación

ENTRETENIMIENTO

Periodista Marisel Linares llamó a

Periodista Marisel Linares llamó a César Nakasaki horas después del atropello a Lizeth Marzano: "La conocía de los programas"

Gino Marzano, hermano de Lizeth, agradece muestras de cariño y clama justicia: “Esto no se trata solo de nosotros, sino de todo el Perú”

Giacomo Benavides anuncia el inminente retorno de Zaca TV: “¿Y si les digo qué día es?”

Notario revela detalle en sello que evidenciaría falsificación en documento de Marisel Linares sobre donación del vehículo a Adrián Villar

Madre de Adrián Villar y la vez que denunció a Rubén Villar por chocar su auto y darse a la fuga: “Por nueva pareja”

DEPORTES

Juan Pablo Varillas confiesa que

Juan Pablo Varillas confiesa que la lesión en el cartílago de su cadera “es un poco irreversible” y explica cómo compite

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

Bassco Soyer no se cansa: festeja distinción MVP en Liga Revelação con una actuación goleadora ante UD Leiria

¿La selección de Irán puede retirarse del Mundial 2026? Los posibles escenarios tras conflicto con Estados Unidos en Medio Oriente

Los millonarios montos que la selección de Irán tendría que pagar en caso se retire del Mundial 2026 tras conflicto con Estados Unidos