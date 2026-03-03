Vandalizan patrimonio cultural en Huánuco: pintas dañan el Puente Calicanto y autoridades buscan identificar a responsables

El monumento, protegido por la Ley General del Patrimonio Cultural, será sometido a una evaluación técnica antes de su limpieza. Canal N

El puente Calicanto amaneció con pintas en su estructura y la noticia generó rechazo inmediato en Huánuco. Las marcas aparecieron en la zona de la rotonda y en otros sectores del contorno, alterando la imagen de uno de los monumentos más representativos de la ciudad. La afectación quedó expuesta a la vista de vecinos y transeúntes que cruzan a diario esta infraestructura con casi ciento cincuenta años de antigüedad.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco confirmó los hechos tras una verificación en el lugar. En un pronunciamiento público expresó su “más enérgico rechazo y profunda preocupación frente a estos actos vandálicos que atentan contra nuestro legado histórico y cultural”. La entidad remarcó que se trata de un bien declarado Patrimonio Cultural de la Nación y protegido por ley.

Personal técnico realizó una inspección especializada para evaluar los daños. Según informó la institución, “se constató que personas inescrupulosas efectuaron pintas en el área de la rotonda del puente, afectando su integridad, su imagen y su valor simbólico como emblema de la identidad huanuqueña”. La evaluación permitirá definir las acciones de intervención conforme a la normativa vigente.

Monumento protegido por ley

El Puente Calicanto amaneció con pintas en su estructura, principalmente en la zona de la rotonda. Facebook: DDC de Huánuco

El puente Calicanto fue declarado monumento histórico en 1992 por el entonces Instituto Nacional de Cultura. En la actualidad se encuentra protegido por la Ley N.° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. La Dirección Desconcentrada de Cultura recordó que “cualquier afectación al monumento incluyendo pintas, grafitis, uso de aerosoles, pinturas u otros elementos— constituye una infracción a la normativa vigente y será sancionada conforme a ley, con las respectivas multas y responsabilidades administrativas y legales”.

La entidad precisó que cada intervención debe cumplir criterios técnicos que aseguren la preservación de los materiales originales. El puente fue construido con piedras de canto rodado y granito, unidas con mezcla de cal viva y arena. La tradición local señala que para su adhesión se utilizaron miles de claras de huevo, un detalle que forma parte del relato histórico asociado a la obra.

Imágenes de videovigilancia y denuncia

La Dirección Desconcentrada de Cultura expresó rechazo y recordó que es Patrimonio Cultural protegido por ley. Facebook: DDC Huánuco

La identificación de los responsables constituye el siguiente paso. La Dirección Desconcentrada de Cultura informó que “se ha solicitado formalmente a la Municipalidad Provincial de Huánuco las imágenes de las cámaras de videovigilancia ubicadas en las inmediaciones del monumento, con el propósito de identificar a los responsables y proceder con las denuncias ante las instancias competentes”.

Hasta el momento no se formaliza una denuncia ante la Fiscalía debido a que la entidad cultural espera contar con la identificación del presunto infractor. Una vez cumplido ese procedimiento y realizadas las acciones legales correspondientes, se ejecutarán las labores de limpieza.

Para la recuperación del área afectada se prevé el apoyo técnico del conservador de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh. Según el comunicado oficial, la intervención se desarrollará “garantizando una intervención adecuada que preserve la integridad del monumento”. El objetivo consiste en retirar la pintura sin comprometer la superficie de piedra ni alterar su estructura.

Historia y resistencia

Técnicos realizaron inspección para evaluar daños y definir acciones de restauración. Facebook: DDC Huánuco

El puente Calicanto forma parte del paisaje urbano de Huánuco desde el siglo XIX. Durante décadas resistió temporadas de lluvias intensas y crecidas del río. En los meses de febrero y marzo se registran niveles elevados de precipitación en la región, lo que incrementa el caudal y pone a prueba la infraestructura.

En medio de ese contexto climático, la aparición de pintas generó preocupación adicional entre la población. El monumento no solo cumple una función de conexión vial, sino que también representa un símbolo de identidad local.

La Dirección Desconcentrada de Cultura reafirmó en su pronunciamiento “su firme compromiso con la defensa, conservación y protección del patrimonio cultural”. Además, invocó a la ciudadanía a colaborar con la denuncia de cualquier acto que afecte bienes culturales. Mientras avanzan las gestiones para identificar a los responsables, el puente permanece bajo evaluación técnica y a la espera de las acciones de recuperación correspondientes.