Perú

TC establece que hermanos del congresista Esdras Medina sí pueden contratar con el Estado y anula sanciones previas

El Tribunal Constitucional declaró inaplicable la prohibición que impedía a los familiares del legislador contratar con el Estado, al considerar que vulneraba de forma desproporcionada el derecho a la libertad de contratación

Guardar
Sentencia del TC favorece a
Sentencia del TC favorece a hermanos de Esdras Medina. | Congreso

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de amparo presentada por los hermanos del congresista Esdras Medina, señalando que sí pueden contratar con el Estado, salvo en el ámbito del Congreso de la República mientras dure el mandato y hasta seis meses después.

La controversia surgió a raíz de la demanda presentada por Noemí Eladia Medina Minaya, Elizabeth Eunice Medina Minaya y Silas Bernabé Medina Minaya, familiares del congresista Esdras Ricardo Medina Minaya. Los demandantes recurrieron al máximo ente tras ser impedidos de contratar con cualquier entidad estatal, en virtud del literal h) del artículo 11 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

La Ley 30225 fue derogada y reemplazada por la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, que entró en vigor el 22 de abril de 2025. La nueva normativa acota los impedimentos por parentesco únicamente al ámbito de la institución donde labora el funcionario y reduce el periodo de restricción a seis meses posteriores al cese del cargo. Así, la prohibición generalizada que motivó la demanda dejó de estar vigente, aunque sus efectos persistieron en procesos administrativos y judiciales en curso.

Hermana de Esdras Medina fue
Hermana de Esdras Medina fue una de las afectadas, al señalarse que fue contratada irregularmente en la Municipalidad de Ocoña. (Composición)

Argumentos de las partes y análisis del TC

Los demandantes alegaron que la restricción vulneraba sus derechos fundamentales al trabajo y a la libertad de contratación, al excluirlos automáticamente de procesos estatales por el solo hecho de su parentesco, sin considerar su desempeño ni la ausencia de conductas irregulares. Además, señalaron que la publicación de su impedimento en el Registro Nacional de Proveedores les impidió continuar con su actividad profesional y empresarial, afectando su subsistencia y desarrollo personal.

Por su parte, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), actualmente Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), defendió la constitucionalidad de la restricción. Sostuvo que los impedimentos buscaban garantizar los principios de integridad, imparcialidad y trato igualitario en la contratación pública, evitando conflictos de interés y promoviendo la transparencia. Argumentó que la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores solo limitaba la posibilidad de contratar con el Estado, pero no afectaba el derecho a trabajar en el sector privado.

El Tribunal Constitucional concluyó que el inciso h) del artículo 11.1 de la Ley 30225 era una norma autoaplicativa, pues su vigencia generaba efectos directos sobre los familiares de congresistas, impidiéndoles contratar con cualquier entidad estatal. Además, consideró que la restricción intervenía de manera significativa en la libertad de contratación y el derecho al trabajo de los demandantes, al excluirlos de procesos de selección y forzarlos a interrumpir relaciones contractuales vigentes.

En su análisis, recordó que la libertad de contratación y el derecho al trabajo están protegidos por la Constitución, aunque pueden estar sujetos a límites razonables y proporcionales. Sin embargo, consideró que la restricción impuesta por la Ley 30225 era excesiva, pues no diferenciaba entre entidades ni consideraba la posibilidad de influencia real del funcionario sobre los procesos de contratación.

En un fundamento de voto adicional, el magistrado Gutiérrez Ticse subrayó que la restricción impuesta por la Ley 30225 constituyó una afectación directa, concreta y grave al derecho fundamental al trabajo de los demandantes. Señaló que la prohibición operó como una “muerte civil” para quienes, por el solo hecho de su parentesco, quedaron excluidos de la contratación pública, truncando su desarrollo profesional y su principal fuente de ingresos. El magistrado consideró que la afectación no fue una amenaza hipotética, sino una lesión real y efectiva, materializada en la exclusión de procesos de selección y la interrupción de servicios ya prestados.

Temas Relacionados

Esdras MedinaTCTribunal Constitucionalperu-politica

Más Noticias

Bryan Torres niega infidelidad y afirma que él terminó con Samahara Lobatón: “Los hijos no atan”

La pareja expuso versiones enfrentadas y encendió las redes con mensajes indirectos. ¿Cuál fue la respuesta del cantante?

Bryan Torres niega infidelidad y

Aceptación radical: qué es y cómo desarrollar esta habilidad psicológica que mejora la autoestima

Practicar la aceptación radical puede transformar profundamente nuestra relación con nosotros mismos y potenciar la autoestima

Aceptación radical: qué es y

Clausuran Mall del Sur por riesgos eléctricos y fallas de mantenimiento detectadas en inspección fiscal y municipal en SJM

La Fiscalía y la municipalidad identificaron cables expuestos, óxido en estructuras y fallas de señalización

Clausuran Mall del Sur por

Adolescente narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro: el tiktoker que convirtió su sueño en un relato viral

Cliver Huamán viajó 18 horas desde Andahuaylas y, al no poder acreditarse, improvisó un set en la cima del cerro

Adolescente narró la final de

Esposo de Magaly Medina se derrite al verla bailar con ‘La Bella Luz’: “Mi esposa es increíble”

El notario Alfredo Zambrano, usualmente reservado, no dudó en elogiar la energía y talento de su esposa sobre el escenario

Esposo de Magaly Medina se
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza rechaza eventual decisión

Delia Espinoza rechaza eventual decisión del TC a favor de la JNJ y advierte a magistrados que estarían cometiendo “prevaricato”

Representante de mineros informales encabeza la lista de precandidatos a diputado por Puno de Renovación Popular

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

Fernando Rospigliosi plantea suspender pasajes para congresistas y asesores tras cuestionamientos a personal vinculado a Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Bryan Torres niega infidelidad y

Bryan Torres niega infidelidad y afirma que él terminó con Samahara Lobatón: “Los hijos no atan”

Esposo de Magaly Medina se derrite al verla bailar con ‘La Bella Luz’: “Mi esposa es increíble”

Todo Good se disculpa con Magaly Medina tras ola de críticas por rumores sobre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

Magaly Medina le enrostra a Christian Cueva que es la madrina de ‘La Bella Luz’: “¿Cómo te quedó el ojo?"

Cazzu conquistó Lima: homenaje andino, lágrimas por su hija Inti y un final explosivo con “Con Otra”

DEPORTES

Juan Lucumí se despide de

Juan Lucumí se despide de Ayacucho FC con un sentido mensaje: “Espero que se haga justicia y la institución se quede donde merece”

Facundo Morando, ilusionado por reto inmediato de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Espero que la gente pueda disfrutar”

Bryan Reyna queda descartado de Belgrano para el 2026 por orden técnica: “Está disponible para quien lo requiera”

Jesús Castillo desea marcar una era en Universitario: “Quiero ganarlo todo y que el club siga haciendo historia”

Christian Cueva se aleja de Emelec: prepara su desvinculación con la Liga 1 en el horizonte para el 2026