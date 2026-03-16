Restos de Jhon Leyva, promotor de eventos asesinado en SMP, serán velados en el Huaralino

Jhon Leyva, el reconocido promotor de eventos asesinado en San Martín de Porres, será velado en el Complejo El Huaralino.

En la madrugada del domingo, Jhon Leyva, conocido por su labor como promotor de espectáculos folclóricos, fue víctima de un ataque armado que terminó con su vida frente al local Imperial de Pro en San Martín de Porres, Lima, tras finalizar una jornada de trabajo. El crimen ocurrió alrededor de las cinco de la mañana, momento en que Leyva buscaba descansar dentro de su auto y fue interceptado por un sicario que disparó en repetidas ocasiones.

El informe de América TV reveló que el agresor abrió fuego más de diez veces contra Leyva, quien aún presentaba signos vitales tras el ataque. Asistentes y seguidores intentaron brindarle auxilio, pero los esfuerzos resultaron insuficientes. A escasos metros de la escena, se encontraba personal policial, aunque los servicios médicos de emergencia no llegaron con la rapidez necesaria.

Desde hace más de un año, Jhon Leyva vivía bajo amenaza. Grupos delictivos lo extorsionaban con exigencias de hasta S/30.000 por cada evento organizado. En al menos una ocasión, el promotor optó por pagar S/2.500 para salvaguardar la seguridad de su familia. A pesar de haber salido del país en busca de tranquilidad, Leyva regresó a Perú para continuar con su trabajo en la producción de espectáculos de música folclórica.

Familiares y amigos despiden a Jhon Leyva, promotor de eventos asesinado en San Martín de Porres, durante su velorio en El Huaralino Internacional.

La familia de Leyva había migrado a España tras las primeras amenazas de muerte, mientras que él, tras una breve estadía en el extranjero, decidió volver a su país de origen. La noche del crimen, Leyva culminaba un evento artístico, sin sospechar que sería su última aparición en uno de los escenarios que solía frecuentar.

Los restos de Jhon Leyva serán velados en el Huaralino Internacional, un local emblemático en el distrito de Los Olivos donde el promotor organizó diversos conciertos a lo largo de su carrera. El homenaje póstumo se realizará desde las 11:00 a.m., abierto a la comunidad artística y a quienes deseen despedirse.

Yarita Lizeth recuerda sus anécdotas con Jhon Leyva

La noticia del asesinato de Jhon Leyva impactó de inmediato en el entorno musical. Yarita Lizeth, cantante folclórica con estrecha relación profesional con el promotor, compartió un mensaje emotivo en sus redes sociales.

“Hoy me embarga una profunda tristeza al enterarme que mi querido gordito Jhon Leyva ya no está con nosotros. Recuerdo sus palabras cuando decía: ‘No dejes que la vida te viva… ¡Salud, Yarita!’ Y también aquel día en que, entre risas y música, me dijo: ‘El día que yo muera quiero que me cantes esta canción…’”, expresó la artista, quien acompañó sus palabras con una fotografía junto a Leyva.

Yarita Lizeth Yanarico posa sonriente junto a Jhon Leyva, promotor de eventos, cuya trágica muerte por asesinato ha conmocionado al ámbito musical peruano. (Yarita Lizeth)

Lizeth lamentó la violencia con la que fue asesinado el promotor. “No puedo creer que le hayan quitado la vida de una manera tan cruel. Hoy solo quedan los recuerdos, su alegría y su voz acompañándonos para siempre. Descansa en paz, gordito. Que Dios te tenga en su gloria. Siempre te recordaremos”, escribió.

La reacción ante lo ocurrido se extendió a otros representantes del folclore. Ernesto Pimentel, conductor y figura televisiva, evocó los inicios de Leyva en el sector de eventos artísticos. “Otro domingo de levantarse exaltado, preocupado, porque una llamada te dice que mataron a John Leyva. Lo conocí por la muñequita Sally. Él me contaba que pegaba afiches, repartía volantes. Hoy el folclore pierde a un hombre apasionado, convencido de la importancia del folclore. Siempre te recordaremos”, manifestó Pimentel.

A su vez, Sonia Morales se sumó al pedido por mayor seguridad ante el avance de la delincuencia. “Hasta cuándo la inseguridad… nadie está a salvo con tanta delincuencia, cómo se puede quitar la vida de un ser humano como si no valiera nada. Pedimos al gobierno que haga algo contra tanta delincuencia. Mi más sentido pésame a su amada madre y a toda su familia. Adiós Jhon Leyva, que el divino todo poderoso te tenga en su gloria. Es una noticia tan dolorosa y difícil de creer… descansa en paz, amigo”, expresó Morales en sus plataformas sociales.

El caso de Jhon Leyva pone en relieve el riesgo que enfrentan quienes impulsan el arte y la cultura en un contexto de creciente inseguridad. Su velatorio en el Huaralino Internacional convoca a familiares, artistas y comunidad, quienes se preparan para rendirle un último homenaje a una figura central en la promoción del folclore peruano.