Asesinan a promotor de Sonia Morales y Dina Páucar durante evento en SMP: extorsionadores le exigían S/30 mil

El promotor de eventos folclóricos Jhon Leyva fue asesinado este domingo en las afueras del local Imperial de Pro, en San Martín de Porres

El promotor de eventos folclóricos Jhon Leyva fue asesinado al amanecer de este domingo frente al local Imperial de Pro, en el distrito limeño de San Martín de Porres, tras finalizar un concierto.

Según un informe de América TV, el ataque ocurrió cerca de las cinco de la mañana, cuando se aprestaba a descansar en el interior de su vehículo y fue cercado por un sicario que abrió fuego en más de diez ocasiones.

Luego de ser acribillado, Leyva aún presentaba signos vitales, por lo que asistentes y seguidores trataron de brindarle ayuda. La televisora también mencionó que, a pocos metros, había presencia policial, pero los paramédicos no acudieron a tiempo.

El promotor, natural de Áncash y quien tenía entre su cartera a estrellas del género como Sonia Morales, Dina Páucar y Yarita Lizeth, fue trasladado al Hospital Sergio E. Bernales, donde llegó sin vida.

Desde 2023, Leyva había sido víctima de extorsiones de delincuentes que le exigían hasta S/30 mil por evento

Desde 2023, había sido objeto de extorsión por delincuentes que le exigían sumas de hasta S/30 mil por evento; incluso, en una ocasión pagó un cupo de 2.500 soles, pues temía por la seguridad de su familia.

En diálogo con RPP, la cantante Sonia Morales lamentó el desborde de violencia y pidió a los aspirantes presidenciales que tomen medidas efectivas para garantizar seguridad. “Es una tristeza que nuestro país cada día se vuelva más violento; ya en cualquier sitio pueden matar, asesinar y, como ciudadanos, nos sentimos tan inseguros y vulnerables”, dijo.

“Espero que nuestras autoridades, ahora que ya se acercan las elecciones, sean gente que de verdad quiera trabajar por la seguridad y el desarrollo de nuestro país”, agregó.

En las apariciones que tuvo ante medios, Leyva contó que las amenazas ya estaban en conocimiento de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional (PNP) y que eran atribuidas a una banda criminal de Trujillo, una de las ciudades más afectadas por la ola de violencia del crimen organizado en los últimos años, razón por la cual permanece bajo estado de emergencia.

Las amenazas a Leyva estaban reportadas a la Dirincri de la Policía Nacional, vinculadas a una banda criminal de Trujillo

La agencia Premium Comunicaciones, que lo representaba, pidió justicia y demandó que el crimen no permanezca impune. “Siempre lo recordaremos por su trato respetuoso, su confianza y la cercanía que mostró con nuestro equipo. Confiamos en que las autoridades investiguen con celeridad y que los responsables sean identificados y sancionados conforme a la ley”, expresaron en un mensaje.

Desborde del crimen

La muerte del promotor ocurre un año después del ataque armado contra Armonía 10, el 16 de marzo de 2025, en el que Paul ‘El Ruso’ Flores, cantante del grupo, fue asesinado por sicarios que atacaron su autobús en la capital.

Posteriormente, el grupo Agua Marina sufrió un ataque similar durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, donde cuatro integrantes resultaron heridos por disparos desde la parte trasera del escenario.

El incremento de extorsiones y homicidios cometidos por bandas criminales también ha impactado gravemente a las empresas de transporte urbano, tres de cuyos vehículos fueron incendiados en la última semana.

Según la PNP, más de dos mil denuncias por extorsión se han registrado en el país entre el 1 de enero y el 18 de febrero de este año.