Perú

Ministro Gerardo López cerca a la interpelación: congresistas buscan la asistencia del titular del MEF por gestión ante la crisis de GNV

El congresista Ilich López mencionó que el pliego interpelatorio contra el ministro de Economía y Finanzas consta de 20 preguntas y ya cuenta con el respaldo necesario para su presentación

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Congresistas buscan interpelar al titular
Congresistas buscan interpelar al titular del MEF. | Fotocomposición: Infobae

El ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López Gonzales, se encuentra a un paso de ser interpelado en el Congreso de la República. El parlamentario Ilich López, de Acción Popular, aseguró que reunió las firmas necesarias para formalizar la moción en su contra. La solicitud responde a la gestión del titular del MEF ante la crisis desatada por la deflagración de gas ocurrida en Cusco, que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos y sus consecuencias en el abastecimiento nacional de combustibles.

La moción exige respuestas claras sobre temas clave como la reestructuración de la empresa estatal Petroperú, las sanciones a Transportadora de Gas del Perú (TGP) tras el incidente en Cusco, y el otorgamiento de un crédito suplementario para garantizar la continuidad de diversas obras públicas. “El país merece respuestas claras sobre la reestructuración de Petroperú, las sanciones a TGP y el crédito suplementario para la continuidad de obras”, señaló.

El pliego interpelatorio consta de 20 preguntas que abordan, además, la situación financiera de Petroperú y las alternativas que evalúa el Gobierno respecto al futuro de la empresa estatal. Entre los temas consultados, los congresistas exigen precisiones sobre una posible privatización total o parcial de Petroperú, la concesión de unidades de negocio, la transferencia de activos estratégicos y la participación privada en determinadas operaciones.

La moción también solicita que el ministro explique la evaluación económica tras la interrupción del transporte de hidrocarburos, así como el impacto fiscal de las medidas de apoyo aprobadas para enfrentar la emergencia energética. El documento subraya que la reciente deflagración en Cusco generó la “interrupción de infraestructura vinculada al transporte de hidrocarburos, generando dificultades en el abastecimiento de combustibles en diversas zonas del país y generando preocupación respecto a posibles impactos en la actividad económica nacional”.

Tuit de Ilich López, parlamentario
Tuit de Ilich López, parlamentario de Acción Popular.

Sin consenso en Acción Popular

A pesar del avance de la moción de interpelación, no existe consenso pleno en el Congreso sobre la pertinencia de someter al ministro Gerardo López a este proceso. Ni siquiera al interior de la propia bancada. El legislador Juan Carlos Mori mostró su desacuerdo con la medida.

“Yo no estoy totalmente de acuerdo, porque no sabemos ni siquiera la política que va a emitir el ministro de Economía y ya quieren interpelarlo. Por supuesto que supuestamente ellos están diciendo de que el crédito suplementario, que no sé qué cosa están queriendo, pero no se da nada, todavía no hay ni siquiera ningún anuncio de crédito suplementario y ya queremos interpelar. Creo que sería inapropiado y crear mayor inestabilidad todavía al país”, expresó.

El legislador Juan Carlos Mori califica de "inapropiado" el intento de interpelar al ministro de Economía antes de conocer su plan de trabajo. | Canal N

Consultado sobre la postura de Acción Popular frente al voto de confianza al gabinete liderado por la presidenta del Consejo de Ministros Denisse Miralles, Mori aclaró que la bancada tampoco ha definido una posición conjunta.

“Esperamos que el día de mañana o más tardar a primeras horas del día miércoles, podamos tener una reunión de bancada y poder definir la postura de la bancada de Acción Popular. Particularmente, yo ya dije que sí voy a dar el voto de confianza. Diez colegas congresistas de Acción Popular”, sentenció.

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