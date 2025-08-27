Congreso: Estos los cambios que se pretende realizar a la Ley APCI sobre el informe y la evaluación periódica de su situación

PIACI - pueblos indigenas en aislamiento

El congresista Juan Carlos Mori, de la bancada de Acción Popular, presentó un proyecto de ley 12215, que tiene como objetivo realizar cambios en el artículo 9 de la Ley N.º 28736, en lo que respecta al informe y la evaluación periódica que el Estado debe presentar acerca de la situación de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

De acuerdo al documento, el nuevo apartado estipularía que el Poder Ejecutivo, cada seis meses, tendrá que remitir, a través del órgano competente, a la Comisión de Cultura y la Comisión de Fiscalización un informe detallado sobre:

El estado de los procesos de categorización de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (PIACI).

Los criterios técnicos, antropológicos y socioambientales empleados en la categorización y su actualización.

La evaluación de la pertinencia de mantener, modificar o levantar las categorías existentes, así como los impactos en el desarrollo regional y nacional.

Los objetivos y logros alcanzados en la gestión de protección de estos pueblos, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la presente ley. Los procesos de categorización de pueblos en aislamiento o contacto inicial deberán ser reevaluados cada dos años, mediante informe técnico multidisciplinario validado por el sector competente. Dicho informe sería enviado obligatoriamente al Parlamento de la República para su revisión y eventual pronunciamiento.

Previamente, el artículo 9 mencionaba que una vez al año, el presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) tenía que informar sobre objetivos y logros de su gestión ante la Comisión Ordinaria competente del Poder Legislativo.

Juan Carlos Mori presentó un proyecto de ley sobre la Ley PIACI. Foto: Congreso de la República

Creación de una Comisión Especial Revisora

La propuesta también menciona que se agreguen tres disposiciones finales a la Ley 28736. Se tendría que crear una Comisión Especial Multisectorial Revisora, temporal, para que propongan modificaciones y adecuaciones necesarias, además de revisar, actualizar y opinar sobre el proceso de categorización de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial. El proyecto sostiene que estará integrada por:

Un/a representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien la presidirá.

Un/a representante del Ministerio de Cultura;

Un/a representante del Ministerio del Ambiente;

Un/a representante del Ministerio de Agricultura y Riego;

e) Un/a representante del Ministerio de Energía y Minas;

Un/a representante del Ministerio del Interior;

Un/a representante del Ministerio de Defensa;

Un/a representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Un/a representante del Gobierno regional de la zona de ubicación de los PIACI.

Tres representantes de las Municipalidades provinciales de la zona de ubicación de los PIACI.

Tres representantes de las Municipalidades distritales de la zona de ubicación de los PIACI

Dos representantes de las organizaciones indígenas y/o sociedad civil organizada de la zona de ubicación de los PIACI.

Los integrantes podrán solicitar la colaboración o asesoramiento de especialistas nacionales o internacionales, previo acuerdo. La Comisión Especial Multisectorial Revisora tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de su instalación, para presentar las propuestas y resultados de la revisión.