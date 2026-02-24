Perú

Gerardo Arturo López Gonzales asume como nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas: perfil y puestos previos

El economista, con casi dos décadas de experiencia en administración tributaria y paso reciente por el viceministerio del sector, asume la conducción de la política fiscal en un contexto de énfasis en mayor recaudación y eficiencia del gasto público

Su nombramiento al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ocurre luego de haber ejercido como viceministro de Economía desde octubre de 2025. Foto: Andina

Gerardo Arturo López Gonzales juró este martes 24 de febrero de 2026 como nuevo ministro de Economía y Finanzas, en una ceremonia realizada luego de que Denisse Miralles fuera designada presidenta del Consejo de Ministros. Con este relevo, el Ejecutivo apuesta por un perfil técnico con amplia experiencia en materia fiscal para conducir la política económica del país.

Su llegada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se da tras desempeñarse como viceministro de Economía desde octubre de 2025, posición a la que accedió mediante resolución suprema publicada en el Diario Oficial El Peruano, en reemplazo de Erick Wilfredo Lahura Serrano. Su designación fue refrendada por el presidente de la República y por la entonces titular del sector, lo que evidenció el respaldo político a su trayectoria profesional.

En una ceremonia oficial en el Palacio de Gobierno, Gerardo Arturo López González es juramentado como el nuevo Ministro de Economía y Finanzas del Perú, asumiendo una de las carteras más importantes del país | Canal N

Trayectoria en el MEF y la Sunat

Antes de convertirse en viceministro, López Gonzales estuvo al frente de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del MEF, área clave encargada de elaborar y sustentar propuestas vinculadas al sistema tributario ante distintas instancias del Estado, incluidas comisiones del Congreso. Desde esa posición participó activamente en la formulación de iniciativas orientadas a fortalecer la recaudación y la sostenibilidad fiscal.

En marzo de 2024 asumió la jefatura de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), entidad responsable de la administración de tributos internos y del control aduanero. Su nombramiento, también formalizado por resolución suprema del MEF, lo colocó al mando de una institución estratégica para el financiamiento del Estado y la ejecución de la política tributaria.

Previo a su designación como viceministro, López Gonzales encabezó la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del MEF. Foto: Servir

Durante casi 20 años desarrolló su carrera dentro de la Sunat como funcionario de línea, ocupando diversos cargos de responsabilidad. Entre ellos figuran la jefatura de la División de Control y Clausura, la Gerencia de Control del Cumplimiento, la Gerencia Normativa de Procesos y la Intendencia Nacional de Gestión de Procesos. Estas funciones le permitieron adquirir experiencia en supervisión, normativa interna y modernización de procedimientos administrativos.

Formación académica y experiencia internacional

López Gonzales es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con un magíster en Hacienda Pública y Administración Tributaria por el Instituto de Estudios Fiscales, en España. Además, ha seguido estudios de posgrado vinculados con gerencia tributaria, derecho tributario y derecho administrativo, lo que consolida su perfil técnico en asuntos fiscales.

En el ámbito internacional, se desempeñó como consultor en el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, donde participó en análisis y asesorías relacionadas con política tributaria desde una perspectiva comparada. Esta experiencia le permitió incorporar enfoques globales y mejores prácticas en la gestión pública.

Contexto de su designación

El nuevo titular del MEF asume el cargo en un escenario marcado por cambios recientes en la conducción del sector y por la prioridad del Gobierno en fortalecer la recaudación y optimizar el gasto público. Su tránsito desde la jefatura de la Sunat hacia el viceministerio y ahora al despacho ministerial refleja una apuesta por capitalizar su conocimiento operativo y su experiencia en el diseño de políticas fiscales.

El nuevo ministro del MEF
El nuevo ministro del MEF asume tras recientes cambios en el sector, con la meta de fortalecer la recaudación y optimizar el gasto público. Foto: ComexPerú

Con una trayectoria centrada en la administración tributaria y en la formulación de políticas de ingresos, López Gonzales se convierte en el principal responsable de conducir la estrategia económica del país, en un momento en el que la estabilidad fiscal y la eficiencia en la gestión de recursos son ejes centrales de la agenda pública.

