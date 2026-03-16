Investigan presunta invasión en Machu Picchu tras ingreso de unas 50 personas a terreno dentro del polígono del santuario histórico

Agentes de la Policía Nacional verifican la presencia de unas 50 personas que instalaron estructuras metálicas en un terreno cercano al puente Ruinas, dentro del polígono de protección del santuario histórico. Nueva TV Nacional

El acceso a uno de los sitios arqueológicos más visitados del Perú volvió a quedar bajo vigilancia policial. En las últimas horas, agentes de la Policía Nacional iniciaron diligencias tras recibir reportes sobre la presencia de un grupo de personas que intenta ocupar un terreno ubicado dentro del polígono de protección del santuario histórico de Machu Picchu, una zona bajo resguardo estatal por su valor patrimonial.

El hecho se registró en un punto cercano a la vía de ingreso hacia la ciudadela inca, específicamente en la margen derecha del camino, antes del puente Ruinas. Según la información preliminar, alrededor de medio centenar de personas ingresó al área e instaló estructuras metálicas para delimitar el espacio, una acción que alertó a las autoridades por la posible comisión del delito de usurpación.

La situación motivó la intervención de efectivos policiales de la comisaría local, que acudieron al lugar para verificar lo ocurrido. El caso quedó bajo seguimiento del Ministerio Público, institución que participa en las diligencias destinadas a establecer la naturaleza del terreno y determinar si existe ocupación irregular dentro de la zona protegida.

Policía verifica presunta ocupación de terreno estatal

Cerca de 50 personas ingresaron a un terreno ubicado dentro del polígono de protección del santuario histórico de Machu Picchu. Composición: Infobae

El coronel PNP Carlos Guizado, jefe de Orden y Seguridad de la Macro Región Policial Cusco, explicó que el reporte llegó a las autoridades desde el viernes, lo que activó la coordinación entre la policía y la fiscalía.

“Desde ayer nos estamos comunicando porque hay personas que se están queriendo posicionar de un determinado terreno. Estamos tratando de establecer si están usurpando algún tipo de área. Tengo entendido que ese terreno es parte del Estado”, señaló el oficial durante declaraciones a medios locales.

De acuerdo con el informe policial, los agentes realizaron una constatación en el lugar con el objetivo de verificar la presencia del grupo y evaluar las intervenciones realizadas sobre el terreno. En ese punto se detectó la instalación de un cercado metálico.

El oficial también precisó que la actuación policial se centra en confirmar si el área pertenece al Estado y si la ocupación constituye un delito. “La policía está haciendo la constatación correspondiente”, indicó.

Durante las primeras verificaciones, los agentes identificaron la presencia de cerca de 50 personas en el área. “Ayer estaban como unas cincuenta personas. En estos momentos me parece que también oscilan en ese número”, señaló el coronel Guizado al referirse a la cantidad de individuos que permanecían en el lugar.

Disputa entre empresas de transporte turístico

Las primeras indagaciones apuntan a que el grupo presente en el terreno estaría vinculado a empresas que prestan servicio de transporte turístico hacia la ciudadela de Machu Picchu.

Según la información recogida por la policía, ambas organizaciones mantienen un conflicto relacionado con la prestación del servicio de traslado hacia el santuario histórico, un tema que se encuentra bajo evaluación de las autoridades locales.

El coronel Guizado explicó que la controversia gira en torno al proceso de autorización para operar en la ruta que conduce al sitio arqueológico. “El problema ya ustedes lo saben, es de conocimiento público, esto de la concesión en cuestión de transporte entre dos empresas”, afirmó.

De acuerdo con lo señalado por el oficial, la Municipalidad de Urubamba mantiene competencia para definir qué empresa recibirá la autorización correspondiente para prestar el servicio. “Tengo entendido de que la Municipalidad de Urubamba es la que tiene que establecer a quién se le va a conceder la autorización”, indicó.

Mientras ese proceso administrativo continúa, el ingreso de personas al terreno generó preocupación debido a que el espacio se ubica dentro del ámbito protegido del santuario histórico.

Área forma parte del polígono protegido del santuario

La intervención se realiza en coordinación con el Ministerio Público para determinar si existe ocupación ilegal de un terreno que presuntamente pertenece al Estado. Facebook

La zona donde ocurrió el incidente se encuentra dentro del polígono de protección del santuario de Machu Picchu, un espacio sujeto a normas especiales para preservar el patrimonio cultural y natural del lugar.

Durante las declaraciones recogidas en el lugar, el oficial policial recordó que toda esa área se encuentra bajo protección. “Todo ese espacio está protegido”, señaló.

El coronel Guizado también indicó que la intervención policial busca prevenir incidentes que puedan afectar la imagen del país. “A la policía lo que le compete es primero efectuar la constatación y evitar que exista algún tipo de alteración, porque situaciones que se puedan presentar dañan la imagen, no del Cusco, sino del país”, afirmó.

La investigación continúa bajo coordinación con el Ministerio Público. Las autoridades buscan confirmar la titularidad del terreno y determinar si las acciones registradas dentro del área protegida constituyen una ocupación ilegal. Mientras tanto, efectivos policiales permanecen en la zona con el fin de mantener el control y registrar cualquier nuevo movimiento relacionado con el caso.