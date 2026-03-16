Perú

Estreno de ‘La Granja VIP’ con Yaco Eskenazi y Ethel Pozo: hora, canal, link oficial y cómo votar por tu favorito

Este lunes 16 de marzo, 16 famosos se encierran en una casa en la que estarán 3 meses tratando de sobrevivir a las pruebas para convertirse en el ganador

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Yaco Eskenazi y Ethel Pozo
Yaco Eskenazi y Ethel Pozo posan sonrientes frente al logo de "La Granja VIP" en la promoción del esperado estreno del reality show. (La Granja VIP )

El lanzamiento de La Granja VIP Perú renueva la oferta de entretenimiento en la televisión nacional. El reality reúne a 16 celebridades peruanas en una casa ambientada como granja, bajo estricta vigilancia, sin comodidades ni tecnología. Los participantes buscarán superar desafíos diarios durante tres meses, compitiendo por alcanzar la final y quedarse con el título de ganador. La convivencia y las pruebas se desarrollan en un entorno rural, con tareas que incluyen el cuidado de animales y la gestión de recursos básicos.

La dinámica del programa se apoya en una estrategia multiplataforma, invitando al público a seguir el desarrollo tanto en televisión como en internet. El formato pone a prueba la capacidad de adaptación de los concursantes y la interacción con la audiencia será clave durante toda la temporada.

¿A qué hora se emitirá ‘La Granja VIP Perú’?

La conducción del reality estará en manos de Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, quienes lideran el espacio en vivo de Panamericana Televisión. El programa se emitirá de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. La apuesta por el horario estelar busca captar a la audiencia familiar, consolidando el seguimiento diario de los eventos en la granja.

Horario de estreno de La
Horario de estreno de La Granja VIP Perú. (Instagram)

¿Habrá transmisión en vivo?

El acceso a la experiencia completa del reality estará disponible mediante una transmisión ininterrumpida y gratuita en el canal oficial de YouTube, donde se podrá observar la convivencia las 24 horas del día. El enlace directo para el streaming es https://www.youtube.com/@lagranjavipperu. Esta cobertura permite a los usuarios ser testigos directos de lo que ocurre en la casa en cualquier momento, sin restricciones.

El canal de YouTube de
El canal de YouTube de La Granja VIP Perú anuncia su gran estreno y la transmisión en vivo 24/7 con sus presentadores. (La Granja VIP )

La Granja VIP tendrá críticos

El formato suma un panel de críticos integrado por Flor Ortola, Samuel Suárez y Mariella Zanetti. Este equipo se encargará de analizar la convivencia, comentar las estrategias de los participantes y opinar sobre los episodios más comentados. Sus intervenciones buscan enriquecer el debate y ofrecer diferentes perspectivas sobre el desarrollo del reality.

Los críticos de La Granja
Los críticos de La Granja VIP Perú. (Instagram)

El Stream de La Granja VIP

La cobertura digital incluye dos programas especiales conducidos por Luciana Roy. La Granja VIP La Previa se emitirá de lunes a viernes a las 8:00 p.m. y los sábados a las 7:30 p.m., anticipando lo más relevante del día. La Granja VIP El Post Show estará disponible de lunes a viernes a las 10:00 p.m. y los sábados a las 9:30 p.m., con análisis, entrevistas y contenido exclusivo para los seguidores más activos.

Una joven sonriente promociona el
Una joven sonriente promociona el stream “La Granja VIP La Previa” de Panamericana Digital, mostrando los horarios de lunes a viernes y sábados en vivo. (La Granja VIP )

¿Quiénes son los participantes de ‘La Granja VIP’?

Entre los concursantes confirmados se encuentran Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Yiddá Eslava, Gabriela Herrera, Celine Aguirre, La Mackyna, Miguel Vergara, Pamela López, Christian Martínez Guadalupe, Pablo Heredia y Samahara Lobatón. La producción presentará a los cuatro últimos participantes durante la noche de estreno, manteniendo el suspenso sobre los perfiles que completarán el grupo. Cada integrante llega con su propia trayectoria, sumando diversidad de personalidades y estrategias.

Una imagen compuesta muestra los
Una imagen compuesta muestra los rostros de los 12 participantes confirmados para la nueva temporada de La Granja VIP Perú. (La Granja VIP )

¿Cómo votar por tu favorito?

El público podrá participar en el desarrollo del reality mediante votaciones en la página web oficial de La Granja VIP Perú. El sistema permitirá a cada usuario registrado disponer de 10 votos diarios para apoyar a sus concursantes favoritos. Los detalles completos del proceso de votación y su impacto en la competencia se explicarán durante la primera emisión, lo que genera expectativa sobre la influencia de la audiencia en el resultado final.

La imagen promociona la votación
La imagen promociona la votación para "La Granja VIP", invitando a los espectadores a elegir a sus "granjeros" favoritos entre los 12 participantes revelados a través de una plataforma digital. (La Granja VIP )

El estreno de La Granja VIP Perú marca una apuesta por el entretenimiento interactivo, la convivencia extrema y la exposición constante de figuras reconocidas, ofreciendo al público nuevas formas de seguir y participar en la televisión nacional.

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