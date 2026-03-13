Perú

Congreso aprueba otorgar un bono mensual vitalicio de 1.130 soles a veteranos que lucharon contra el terrorismo

Beneficio costará casi 122 millones de soles al año cuando se incorpore a todos los veteranos licenciados identificados

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Veteranos de las FFAA y
Veteranos de las FFAA y la PNP. Foto: difusión

El Pleno del Congreso aprobó otorgar un bono mensual de 1.130 soles a los “veteranos de la pacificación nacional”. El beneficio es de carácter vitalicio y se precisa que es intransferible.

Un veterano de la pacificación nacional, de acuerdo con la Ley 30826, es un “miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de retiro o licenciado, que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia”.

De acuerdo con el dictamen aprobado por el Parlamento, la norma alcanzaría a 8.997 veteranos y en su primer año, donde solo recibirían el beneficio 1.799 veteranos, el gasto ascendería a más de 24 millones de soles anuales.

Para el quinto año, donde se prevé que todos los veteranos perciban la bonificación, el costo de la norma ascendería a casi 122 millones de soles al año.

La autógrafa de la ley será remitida por el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, al presidente interino José María Balcázar, a fin de que la promulgue o la observe.

Ley de bono mensual vitalicio
Ley de bono mensual vitalicio para veteranos.

Condiciones

Ahora bien, el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso establece una serie de requisitos para acceder al bono mensual vitalicio. Estos son:

  • Haber realizado servicio militar obligatorio entre los años 1980 y 2000.
  • Haber servido en zonas de emergencia, conforme al dispositivo legal que lo haya delimitado en su oportunidad.
  • Haber realizado una acción pacificadora durante su servicio, validada por el instituto armado.
  • Haber servido de forma consecutiva durante doce meses como mínimo y hasta veinticuatro meses.
  • En el caso del Ejército Peruano, haber terminado el servicio militar obligatorio como recluta o soldado o cabo o sargento primero o sargento segundo.
  • En el caso de la Marina de Guerra del Perú, haber terminado el servicio militar obligatorio como grumete o marinero o cabo primero o cabo segundo.
  • En el caso de la Fuerza Aérea del Perú, haber terminado el servicio militar obligatorio como aviador o cabo o sargento primero o sargento segundo.

Asimismo, los veteranos que quieran acceder a este beneficio no tienen que ser deudores alimentarios ni tener antecedentes policiales, penales o judiciales.

Por otro lado, el monto de 1.130 soles no se entregará de golpe a todos los veteranos. Los veteranos serán divididos en rangos etarios. Los de mayor edad serán priorizados, mientras que los otros se incorporarán en el siguiente orden:

  • En el primer año, se incorpora al Grupo 1 a los licenciados veteranos mayores de 60 años en adelante y aquellos con discapacidad permanente
  • En el segundo año, se incorpora al Grupo 2 a los licenciados veteranos mayores de 55 años hasta los 59 años
  • En el tercer año, se incorpora al Grupo 3 a los licenciados veteranos mayores de 50 años hasta los 54 años
  • En el cuarto año, se incorpora al Grupo 4 a los licenciados veteranos mayores de 45 años hasta los 49 años
  • En el quinto año, se incorpora al Grupo 5 a los licenciados veteranos mayores de 40 años hasta los 44 años

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