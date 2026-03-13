Congreso aprueba otorgar un bono mensual vitalicio de 1.130 soles a veteranos que lucharon contra el terrorismo

El Pleno del Congreso aprobó otorgar un bono mensual de 1.130 soles a los “veteranos de la pacificación nacional”. El beneficio es de carácter vitalicio y se precisa que es intransferible.
Un veterano de la pacificación nacional, de acuerdo con la Ley 30826, es un “miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de retiro o licenciado, que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia”.
De acuerdo con el dictamen aprobado por el Parlamento, la norma alcanzaría a 8.997 veteranos y en su primer año, donde solo recibirían el beneficio 1.799 veteranos, el gasto ascendería a más de 24 millones de soles anuales.
Para el quinto año, donde se prevé que todos los veteranos perciban la bonificación, el costo de la norma ascendería a casi 122 millones de soles al año.
La autógrafa de la ley será remitida por el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, al presidente interino José María Balcázar, a fin de que la promulgue o la observe.
Condiciones
Ahora bien, el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso establece una serie de requisitos para acceder al bono mensual vitalicio. Estos son:
- Haber realizado servicio militar obligatorio entre los años 1980 y 2000.
- Haber servido en zonas de emergencia, conforme al dispositivo legal que lo haya delimitado en su oportunidad.
- Haber realizado una acción pacificadora durante su servicio, validada por el instituto armado.
- Haber servido de forma consecutiva durante doce meses como mínimo y hasta veinticuatro meses.
- En el caso del Ejército Peruano, haber terminado el servicio militar obligatorio como recluta o soldado o cabo o sargento primero o sargento segundo.
- En el caso de la Marina de Guerra del Perú, haber terminado el servicio militar obligatorio como grumete o marinero o cabo primero o cabo segundo.
- En el caso de la Fuerza Aérea del Perú, haber terminado el servicio militar obligatorio como aviador o cabo o sargento primero o sargento segundo.
Asimismo, los veteranos que quieran acceder a este beneficio no tienen que ser deudores alimentarios ni tener antecedentes policiales, penales o judiciales.
Por otro lado, el monto de 1.130 soles no se entregará de golpe a todos los veteranos. Los veteranos serán divididos en rangos etarios. Los de mayor edad serán priorizados, mientras que los otros se incorporarán en el siguiente orden:
- En el primer año, se incorpora al Grupo 1 a los licenciados veteranos mayores de 60 años en adelante y aquellos con discapacidad permanente
- En el segundo año, se incorpora al Grupo 2 a los licenciados veteranos mayores de 55 años hasta los 59 años
- En el tercer año, se incorpora al Grupo 3 a los licenciados veteranos mayores de 50 años hasta los 54 años
- En el cuarto año, se incorpora al Grupo 4 a los licenciados veteranos mayores de 45 años hasta los 49 años
- En el quinto año, se incorpora al Grupo 5 a los licenciados veteranos mayores de 40 años hasta los 44 años