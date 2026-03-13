Keiko Fujimori se suma al rechazo a Rafael López Aliaga: “Declaraciones sobre FFAA son irresponsables e irrespetuosas”

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó de "lamentables" e "irrespetuosas" las declaraciones de Rafael López Aliaga. | Canal N

Las recientes declaraciones del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sobre el papel de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en los cuarteles, generaron una rápida y contundente reacción de su principal rival en las encuestas, Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular calificó de “muy lamentables” e “irrespetuosas” las afirmaciones del exalcalde capitalino, en las que sostuvo que los militares “se la pasan haciendo estupideces”.

Durante una actividad pública, Fujimori subrayó el aporte histórico y actual de las FF.AA. a la seguridad y estabilidad del país. “La verdad que son muy lamentables estas declaraciones. Me parecen irrespetuosas frente al rol fundamental que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Rol que nos ayudó a traer la paz, a luchar contra el terrorismo y hoy rol fundamental que yo, como candidata, y espero tener la confianza de llegar a ser presidenta del Perú, convocaré a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional para luchar contra la delincuencia”, expresó.

Asimismo, enfatizó su “respeto y gratitud enorme” a los militares peruanos y recalcó que la preparación y compromiso demostrados por las fuerzas castrenses serán clave para recuperar la seguridad ciudadana. “Estoy segura que con la fuerza y la preparación que ellos tienen y que han demostrado, vamos a volver a conseguir la paz, pero esta vez en las calles”, añadió.

Las palabras de Fujimori se suman a una ola de críticas en el Congreso y el ámbito político tras la difusión de las declaraciones de López Aliaga, quien, además de plantear trasladar la capital a Junín, afirmó: “Debemos tener tropa. Ingeniería militar, ingeniería policial, (...) pero no estar en los cuarteles haciendo estupideces, pues”.

FOTO DE ARCHIVO-Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular escucha mientras anuncia la lista de candidatos al Congreso del partido en Lima, Perú. 5 de febrero de 2026. REUTERS/Gerardo Marín

Las expresiones sobre el supuesto ocio de los militares en los cuarteles provocaron rechazo en el Parlamento. El expresidente interino José Jerí señaló que “no es tolerable que un candidato presidencial desprecie la labor del personal del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea”.

En la misma línea, el legislador y militar en retiro Roberto Chiabra afirmó: “Para él es ‘una estupidez’ que ayuden en emergencias, que participen en seguridad ciudadana, en el VRAEM, Pataz, Madre de Dios, etc. Estupidez es ser ofensivo y no conocer lo que hacen los soldados. Quien se burla de ellos le falta el respeto a las FF.AA. y al Perú”.

El expresidente del Congreso y actual candidato presidencial, José Williams, también destacó la labor formativa y sacrificada de los miembros de las Fuerzas Armadas, señalando que “en los cuarteles se forman hombres y mujeres que están dispuestos a dar la vida por el Perú”.

Por su parte, el actual titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, defendió que los militares “están entrenándose para cumplir su misión, la defensa nacional y eventualmente la defensa del orden interno”. Advirtió que “si no se entrenan, no podrán realizar su misión” y cuestionó la capacidad de liderazgo de quien no valora estas tareas.

Rafael López Aliaga generó el rechazo de distintas figuras políticas por sus recientes declaraciones sobre las Fuerzas Armadas. | Andina

El exjefe de Gabinete, Pedro Cateriano, también criticó a López Aliaga y consideró inaceptable que un candidato presidencial se refiera de esa manera a los militares, añadiendo con ironía: “beber en exceso hace daño a la salud”.

En defensa del líder de Renovación Popular, el congresista Alejandro Muñante sostuvo que la frase fue “descontextualizada” y que se utiliza políticamente por quienes, a su juicio, “nada o poco han hecho” por las Fuerzas Armadas.