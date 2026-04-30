Perú

Temperaturas en Arequipa: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de partir a tu destino, revisa el estado del tiempo en Arequipa para las próximas horas en este 30 de abril.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este jueves, se estima que en Arequipa habrá un 3% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22 centígrados y una mínima de 10°. La nubosidad será del 47% y por la noche habrá una probabilidad del 0% de lluvias.

La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se hacen presentes en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se distingue por ser árido y templado, con nula humedad a lo largo del año.

PUBLICIDAD

Este clima árido se percibe en la ciudad de Arequipa, que se encuentra a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas precipitaciones, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está pegada a la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más variado.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Pronóstico del clima en Huancayo este jueves 30 de abril: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Pronóstico del clima en Huancayo este jueves 30 de abril: temperatura, lluvias y viento

¿Cuál es la temperatura promedio en Cuzco?

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Cuál es la temperatura promedio en Cuzco?

Clima hoy en Perú: temperaturas para Lima este 30 de abril

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima hoy en Perú: temperaturas para Lima este 30 de abril

Las últimas previsiones para Piura: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Las últimas previsiones para Piura: temperatura, lluvias y viento

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Iquitos

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Iquitos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Nieto decidirá alianza con Sánchez o López Aliaga tras conteo final y no descarta postularse a gobernador de Arequipa

Jorge Nieto decidirá alianza con Sánchez o López Aliaga tras conteo final y no descarta postularse a gobernador de Arequipa

Más de 700 audiencias públicas y revisión de 60 mil actas: así avanza el recuento de votos en las Elecciones Generales 2026

Gobierno peruano responde por declaraciones de José Balcázar tras polémica: “Lamentamos percepción equívoca sobre el pueblo judío”

Embajadas de Alemania e Israel rechazan declaraciones de José Balcázar sobre judíos en la Segunda Guerra Mundial: “Es absurdo”

Un pasaporte vigente en su casa: la clave del pedido fiscal para impedir la salida del país de Piero Corvetto por riesgo de fuga

ENTRETENIMIENTO

Onelia Molina lanza fuerte amenaza a Said Palao al tildarlo de ‘mentiroso’: “Sé muchas cosas”

Onelia Molina lanza fuerte amenaza a Said Palao al tildarlo de ‘mentiroso’: “Sé muchas cosas”

Magaly Medina sorprende al mostrar su relación con la exesposa de Alfredo Zambrano en emotivo video familiar

Xiomy Kanashiro sorprende al afirmar que la mansión de Jefferson Farfán también es suya: “Es mi casa”

Pamela Franco marca distancia entre Christian Domínguez, Cueva y Pamela López: “Nunca le cerré las puertas para que vea a su hija”

Pamela Franco evita hablar sobre el rol de padre de Christian Cueva: “Le he pedido que solucione sus problemas”

DEPORTES

Adrián Ugarriza encamina el triunfo de Kiryat Shmona con solitario tanto y alcanza la cima de artilleros en la Liga de Israel

Adrián Ugarriza encamina el triunfo de Kiryat Shmona con solitario tanto y alcanza la cima de artilleros en la Liga de Israel

Cusco FC afina la puntería en la sede de Atlético Nacional para enfrentar al DIM por la Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy, miércoles 29 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Golazo de José Carabalí para sentenciar 4-2 la victoria de Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

Gol de Maximiliano Silvera tras desatención defensiva en Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026