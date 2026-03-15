Presidencia extiende sus condolencias por muerte de Napoleón Becerra, tras críticas por silencio y falta de ayuda

El líder político nació en Cajamarca, impulsó la creación del Partido de los Trabajadores y Emprendedores y se postuló para las elecciones tras una extensa labor en la Municipalidad de Lima| Andina

La Presidencia de la República expresó sus condolencias por el fallecimiento de Napoleón Becerra García, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), quien perdió la vida a los 61 años en un accidente de tránsito ocurrido en la región de Ayacucho. El mensaje oficial llegó tras varias horas de críticas provenientes de sectores políticos y ciudadanos, que cuestionaron el silencio del Ejecutivo y la supuesta falta de respuesta inmediata para asistir a los afectados por el siniestro.

Becerra viajaba junto a otros postulantes a senadores nacionales y miembros de su comitiva en un vehículo que él mismo conducía. El accidente se registró en la vía Libertadores, cerca del kilómetro 142, una carretera que comunica la zona sur del país y que lleva años siendo señalada por su deterioro y falta de mantenimiento. De acuerdo con los reportes iniciales, al menos cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos de la región, aunque no se descartó que el número de afectados sea mayor.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Presidencia lamentó públicamente la muerte de Napoleón Becerra. “Expresamos nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de Napoleón Becerra García, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Hacemos extensivo nuestro pesar a sus familiares, amigos y seguidores en este difícil momento. Que descanse en paz”, señala el pronunciamiento.

El presidente de la República, José María Balcázar, también se refirió al caso. “Estamos transmitiendo nuestro sentido pésame a sus deudos por tan irreparable pérdida”, declaró Balcázar a Canal N, confirmando que el Ministerio del Interior se encuentra a cargo de las gestiones necesarias para el traslado del cuerpo de Becerra, dada la dificultad de acceso al lugar del accidente.

El mandatario subrayó, además, que el Gobierno está adoptando las medidas pertinentes para garantizar el desarrollo transparente de las elecciones generales previstas para el 12 de abril. Remarcó que la seguridad de los candidatos y la ciudadanía es una prioridad en el contexto electoral.

El abandono de la vía Libertadores y el reclamo por seguridad vial

La carretera Libertadores, donde perdió la vida Napoleón Becerra, fue construida a principios de los años noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori. Desde entonces, la vía ha evidenciado un progresivo deterioro, acumulando grietas, desgaste del pavimento y tramos con condiciones peligrosas para el tránsito. Vecinos y usuarios habituales han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de mantenimiento y la ausencia de medidas de seguridad vial adecuadas.

Por este corredor circulan diariamente decenas de buses interprovinciales, vehículos particulares y transportistas que se ven obligados a enfrentar riesgos por el mal estado de la carretera. El accidente que costó la vida al candidato presidencial reavivó las quejas de la población y los pedidos de intervención urgente por parte de las autoridades responsables.

Tragedia en Los Libertadores: preocupación por la salud de los sobrevivientes del accidente de Napoleón Becerra| Foto: Noticias Ayacucho

La muerte de Napoleón Becerra ocurrió en plena campaña, cuando se dirigía a Ayacucho para participar en actividades proselitistas. Su fallecimiento en pleno proceso electoral ha generado interrogantes legales sobre la continuidad de la fórmula del PTE-Perú. De acuerdo con el especialista José Tello Alfaro, el artículo 104 de la Ley Orgánica de Elecciones no contempla específicamente la muerte de un candidato presidencial, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá decidir si la fórmula queda excluida de la contienda o si se aplican criterios excepcionales para mantenerla en competencia.