Exportaciones peruanas a México superaron los USD 1.000 millones y rompieron récord en 2025

Los envíos no tradicionales fueron los que más incidieron en el comercio bilateral, al abarcar el 89% del valor exportado. Foto: iStock

Las ventas peruanas al mercado mexicano cerraron el 2025 con un desempeño sin precedentes. De acuerdo con la Asociación de Exportadores (Adex), los envíos sumaron USD 1.036 millones, cifra que significó un incremento de 16,8% frente al 2024, cuando se reportaron USD 886 millones 889 mil.

El resultado no solo marcó un avance interanual, sino que también estableció un récord al superar por primera vez el umbral de los USD 1.000 millones en ese destino. El gremio explicó que el crecimiento estuvo principalmente asociado a un aumento de 50% en los volúmenes despachados respecto al año previo.

Envíos con valor agregado

Las exportaciones no tradicionales concentraron el mayor peso del intercambio, al representar el 89% del total. Este segmento casi cuadruplicó lo registrado en el 2012 —USD 244 millones 130 mil—, año en que empezó a regir el Acuerdo de Integración Comercial entre ambos países, reflejando una mayor articulación productiva.

Según cifras del Adex Data Trade, los despachos con valor agregado alcanzaron USD 920 millones 668 mil en el 2025, con una expansión de 21,3%. La agroindustria encabezó la lista con USD 515 millones y una participación de 49,7%, impulsada por mayores colocaciones de uvas frescas, el producto más demandado en ese mercado.

También destacaron los envíos del sector químico (USD 135 millones 600 mil), la siderometalurgia (USD 115 millones), la metalmecánica (USD 39 millones), el rubro varios (USD 25 millones), pesca y acuicultura (USD 25 millones) y minería no metálica (USD 22 millones 485 mil), entre otros.

El sector agroindustrial se ubicó en el primer lugar, con envíos por USD 515 millones, equivalentes al 49,7% del total. Foto: agraria.pe

De los 10 sectores con valor agregado, cinco reportaron avances: siderometalurgia (36,4%), agroindustria (29,9%), textil (23,5%), químico (18,5%) y prendas de vestir (10,7%). En contraste, maderas (-36,6%), minería no metálica (-10,1%), varios (-9,6%), pesca y acuicultura (-9,4%) y metalmecánica (-6,4%) cerraron con retrocesos.

Oferta primaria y contexto

En cuanto a los productos tradicionales, los envíos sumaron USD 115 millones 156 mil, equivalente al 11,1% del total, lo que implicó una contracción de 10%. Dentro de este grupo, la minería tradicional lideró con USD 51 millones 835 mil, seguida de hidrocarburos (USD 37 millones 727 mil), agro tradicional (USD 24 millones 765 mil) y pesca (USD 829 mil).

Durante el 2025, México se ubicó en el puesto 18 entre los principales destinos de las exportaciones peruanas y concentró el 1,15% del total. En paralelo, el Gobierno peruano anunció en noviembre de ese año la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que ese país otorgara asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, investigada por el presunto delito de rebelión.

Perú rompió su récord histórico de exportaciones

Los envíos peruanos al mundo alcanzaron en 2025 un máximo histórico al sobrepasar los USD 90.082 millones, de acuerdo con el informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales del gremio exportador.

El monto representó un avance de 21% frente al 2024, periodo en el que ya se había observado una expansión de 15%. Con este desempeño, Perú se afianzó como el cuarto exportador más relevante de América Latina, ubicándose por detrás de México, Brasil y Chile.

En 2025, las exportaciones peruanas registraron su nivel más alto hasta ahora, al superar los USD 90.082 millones en ventas al exterior. Foto: ComexPerú

En el acumulado anual, las ventas externas totalizaron USD 90.082 millones, resultado que permitió al país dejar atrás a Argentina y conservar una posición superior a la de Colombia en el ranking regional.

El presidente de la Asociación de Exportadores, César Tello Ramírez, señaló que el récord estuvo favorecido en parte por una mejora en las cotizaciones internacionales de determinados bienes, en especial minerales. Solo en diciembre de 2025, los despachos sumaron USD 9.351 millones, el registro mensual más elevado del que se tenga reporte y 36,9% por encima del mismo mes del año previo.

Desde el sector exportador se subraya que el reto no se limita a ampliar las colocaciones de los productos tradicionales, sino también a impulsar aquellas partidas cuya participación en el total aún es reducida, con el fin de diversificar la canasta exportadora.