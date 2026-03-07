Perú

Exportaciones del Perú superan los USD 90 mil millones y alcanzan un récord histórico

El crecimiento estuvo impulsado por el desempeño de la minería y la expansión de sectores no tradicionales como la agroindustria y las manufacturas, mientras más regiones del país incrementaron su participación en los envíos al exterior

Guardar
El resultado muestra una mejora
El resultado muestra una mejora notable en comparación con el año previo y pone de manifiesto la solidez del comercio exterior peruano en medio de un entorno internacional desafiante. Foto: CAF

Las ventas de productos peruanos al exterior alcanzaron en 2025 un nivel sin precedentes. Durante la presentación de los Resultados de Exportaciones 2025, el 6 de marzo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) dio a conocer que el valor total de los envíos al extranjero superó los USD 90 mil millones, marcando el registro más alto obtenido por el país.

El resultado refleja un avance significativo frente al desempeño del año anterior y evidencia la fortaleza del comercio exterior peruano en un contexto internacional complejo, caracterizado por tensiones geopolíticas, cambios en las políticas comerciales y fluctuaciones en los precios de materias primas y alimentos.

Exportaciones alcanzan su mayor valor histórico

De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por el Mincetur, las exportaciones del Perú sumaron USD 90.082 millones en 2025. Este monto representa un incremento de 21% en comparación con 2024 y consolida al comercio exterior como uno de los principales motores de la economía nacional.

La mayor parte de los envíos correspondió a exportaciones tradicionales, que totalizaron USD 66,6 mil millones. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño del sector minero, que continúa siendo el principal generador de divisas para el país.

La cifra equivale a un
La cifra equivale a un crecimiento de 21% respecto a 2024. Foto: TV Perú

Sectores no tradicionales mantienen expansión

Las exportaciones no tradicionales también mostraron un desempeño positivo durante el año pasado. En conjunto alcanzaron USD 23,5 mil millones, lo que significó un crecimiento de 14,5% frente al periodo previo.

Dentro de este grupo destacó la agroindustria, cuyos envíos bordearon los USD 13,2 mil millones, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos del comercio exterior. A esta actividad le siguieron las manufacturas diversas, con más de USD 6,3 mil millones, mientras que la pesca y acuicultura registraron USD 2,3 mil millones y el rubro textil y confecciones alcanzó USD 1,7 mil millones.

Regiones aumentan su protagonismo exportador

El crecimiento de las exportaciones también se reflejó en una mayor participación de las regiones del interior del país. A lo largo de los años, el peso de estas zonas en el valor total exportado se ha incrementado, pasando de 72,5% a inicios del siglo a 85,5% en 2025.

Ese mismo año, las exportaciones provenientes de las regiones superaron los USD 77.000 millones, lo que implicó un aumento de 22,9% respecto al periodo anterior. Además, 17 regiones alcanzaron cifras récord en sus ventas al exterior, lo que evidencia la expansión de la actividad productiva fuera de Lima.

La mayor proporción de los
La mayor proporción de los despachos al exterior estuvo compuesta por exportaciones tradicionales, que alcanzaron un valor de USD 66,6 mil millones. Foto: Gobierno del Perú

En paralelo, las exportaciones regionales no tradicionales llegaron a USD 14,1 mil millones. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por la agroindustria, la pesca y distintas actividades manufactureras que han fortalecido la diversificación productiva en el interior del país.

Empresas exportadoras reciben reconocimiento

Durante el evento también se destacó el desempeño de diversas empresas que contribuyeron al crecimiento del comercio exterior peruano. Tecnofil S.A., ubicada en Lima Metropolitana, fue reconocida como Empresa Exportadora del Año, mientras que THT Export S.A.C. recibió la distinción de MIPYME Exportadora del Año.

Asimismo, se premió a compañías representativas de distintas zonas del país. Michell y Cía. S.A., de Arequipa, fue distinguida en la Macro Región Sur; La Campiña Perú S.A.C., de Junín, en la Macro Región Centro; Agro San Gerardo S.A.C., de San Martín, en la Macro Región Oriente; Seafrost S.A.C., de Piura, en la Macro Región Norte; y Camposol S.A., de La Libertad, en la Macro Región Noroeste.

Estos reconocimientos reflejan la diversidad de sectores que sostienen el crecimiento exportador del Perú, entre ellos la agroindustria, la pesca y acuicultura, las manufacturas y el sector textil. La expansión de estas actividades ha permitido ampliar la presencia de productos peruanos en los mercados internacionales y fortalecer el desarrollo productivo en distintas regiones del país.

Temas Relacionados

exportaciones peruanasMinceturperu-economia

Más Noticias

Resultados del Gana Diario este 6 de marzo de 2026

Como cada viernes, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4512

Resultados del Gana Diario este

Maricielo Effio explica por qué se grabó llorando en TikTok y responde a críticas sobre su vida en el extranjero

La actriz peruana explicó en redes sociales los motivos detrás de su video llorando y pidió respeto por su privacidad.

Maricielo Effio explica por qué

La gasolina más barata y más cara de Lima este 6 de marzo de 2026

El valor de los carburantes está muy alto debido a la crisis energética que enfrenta el Perú

La gasolina más barata y

Camila Domínguez impacta al agradecer a Pamela Franco en redes y dedicar emotivo mensaje a su hermana menor: "Eres increíble"

La hija mayor de Christian Domínguez sorprendió con unas tiernas palabras para su hermanita y elogios a la cantante, resaltando el cariño y la unión que hay entre ellas

Camila Domínguez impacta al agradecer

Grupo Gloria anuncia que mantendrá precios durante la crisis energética en Perú

La empresa láctea informó que no aplicará aumentos a distribuidores ni comercios, pese al desabastecimiento de gas natural causado por la deflagración en el ducto de Camisea

Grupo Gloria anuncia que mantendrá
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Energía y Minas

Ministro de Energía y Minas pide a los conductores no usar GLP en sus vehículos GNV: “Arriesgan su vida”

Proclaman a Gunther Gonzales como nuevo magistrado del JNE en reemplazo de Willy Ramírez

Jueza falla a favor de Vladimiro Montesinos y ordena recalcular sus penas: ¿El ‘Doc’ sale de prisión?

Vladimiro Montesinos reaparece en juicio del caso Sobres bomba y se acoge a dos ‘leyes procrimen’ del Congreso

Elecciones 2026: Simulación proyecta a Fuerza Popular y Renovación Popular liderando la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio explica por qué

Maricielo Effio explica por qué se grabó llorando en TikTok y responde a críticas sobre su vida en el extranjero

Camila Domínguez impacta al agradecer a Pamela Franco en redes y dedicar emotivo mensaje a su hermana menor: "Eres increíble"

Rodrigo González y Gigi Mitre califican a Marisel Linares como "una máquina de malas decisiones" por el caso del falso sello notarial

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con ‘Sábado Súper Star’: fecha, hora y detalles del estreno

DEPORTES

Ángel Comizzo se despidió de

Ángel Comizzo se despidió de Atlético Grau al borde de las lágrimas tras ganar a FC Cajamarca: “Esperemos que no sea un hasta siempre”

Nicole Pérez explicó por qué decidió jugar por Atenea, pese a oferta de Alianza Lima: “Después podré pensar en lo económico”

Christofer Gonzáles ofrece su salario para instalar iluminación en el Alberto Gallardo y jugar la Copa Libertadores: “A ojo cerrado”

Directivo de Cienciano confesó que quiso fichar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, pero DT se opuso: “Van a trastornar al grupo”

Se reveló el interés de Universitario por Adrián Ugarriza: “La ‘U’ lo está intentando traer”