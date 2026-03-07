Exportaciones del Perú superan los USD 90 mil millones y alcanzan un récord histórico

El resultado muestra una mejora notable en comparación con el año previo y pone de manifiesto la solidez del comercio exterior peruano en medio de un entorno internacional desafiante. Foto: CAF

Las ventas de productos peruanos al exterior alcanzaron en 2025 un nivel sin precedentes. Durante la presentación de los Resultados de Exportaciones 2025, el 6 de marzo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) dio a conocer que el valor total de los envíos al extranjero superó los USD 90 mil millones, marcando el registro más alto obtenido por el país.

El resultado refleja un avance significativo frente al desempeño del año anterior y evidencia la fortaleza del comercio exterior peruano en un contexto internacional complejo, caracterizado por tensiones geopolíticas, cambios en las políticas comerciales y fluctuaciones en los precios de materias primas y alimentos.

Exportaciones alcanzan su mayor valor histórico

De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por el Mincetur, las exportaciones del Perú sumaron USD 90.082 millones en 2025. Este monto representa un incremento de 21% en comparación con 2024 y consolida al comercio exterior como uno de los principales motores de la economía nacional.

La mayor parte de los envíos correspondió a exportaciones tradicionales, que totalizaron USD 66,6 mil millones. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño del sector minero, que continúa siendo el principal generador de divisas para el país.

La cifra equivale a un crecimiento de 21% respecto a 2024. Foto: TV Perú

Sectores no tradicionales mantienen expansión

Las exportaciones no tradicionales también mostraron un desempeño positivo durante el año pasado. En conjunto alcanzaron USD 23,5 mil millones, lo que significó un crecimiento de 14,5% frente al periodo previo.

Dentro de este grupo destacó la agroindustria, cuyos envíos bordearon los USD 13,2 mil millones, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos del comercio exterior. A esta actividad le siguieron las manufacturas diversas, con más de USD 6,3 mil millones, mientras que la pesca y acuicultura registraron USD 2,3 mil millones y el rubro textil y confecciones alcanzó USD 1,7 mil millones.

Regiones aumentan su protagonismo exportador

El crecimiento de las exportaciones también se reflejó en una mayor participación de las regiones del interior del país. A lo largo de los años, el peso de estas zonas en el valor total exportado se ha incrementado, pasando de 72,5% a inicios del siglo a 85,5% en 2025.

Ese mismo año, las exportaciones provenientes de las regiones superaron los USD 77.000 millones, lo que implicó un aumento de 22,9% respecto al periodo anterior. Además, 17 regiones alcanzaron cifras récord en sus ventas al exterior, lo que evidencia la expansión de la actividad productiva fuera de Lima.

La mayor proporción de los despachos al exterior estuvo compuesta por exportaciones tradicionales, que alcanzaron un valor de USD 66,6 mil millones. Foto: Gobierno del Perú

En paralelo, las exportaciones regionales no tradicionales llegaron a USD 14,1 mil millones. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por la agroindustria, la pesca y distintas actividades manufactureras que han fortalecido la diversificación productiva en el interior del país.

Empresas exportadoras reciben reconocimiento

Durante el evento también se destacó el desempeño de diversas empresas que contribuyeron al crecimiento del comercio exterior peruano. Tecnofil S.A., ubicada en Lima Metropolitana, fue reconocida como Empresa Exportadora del Año, mientras que THT Export S.A.C. recibió la distinción de MIPYME Exportadora del Año.

Asimismo, se premió a compañías representativas de distintas zonas del país. Michell y Cía. S.A., de Arequipa, fue distinguida en la Macro Región Sur; La Campiña Perú S.A.C., de Junín, en la Macro Región Centro; Agro San Gerardo S.A.C., de San Martín, en la Macro Región Oriente; Seafrost S.A.C., de Piura, en la Macro Región Norte; y Camposol S.A., de La Libertad, en la Macro Región Noroeste.

Estos reconocimientos reflejan la diversidad de sectores que sostienen el crecimiento exportador del Perú, entre ellos la agroindustria, la pesca y acuicultura, las manufacturas y el sector textil. La expansión de estas actividades ha permitido ampliar la presencia de productos peruanos en los mercados internacionales y fortalecer el desarrollo productivo en distintas regiones del país.