Exportaciones peruanas crecen 31,6% en enero por metales, pero 8 sectores con valor agregado cayeron

La inestabilidad política y las tensiones geopolíticas, junto con la crisis energética, representan amenazas clave para el desarrollo y la competitividad de las exportaciones peruanas.

Las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 9.192 millones en enero de 2026, lo que representó un crecimiento de 31,6% respecto al mismo mes del año anterior, según el reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

De acuerdo con el gremio exportador, el resultado estuvo impulsado principalmente por el buen desempeño de los minerales, en particular el cobre y sus concentrados.

Exportaciones crecen 31,6% en enero y superan los US$9.000 millones

El segmento de productos tradicionales sumó US$ 7.202 millones, mostrando un aumento interanual de 43,3% y representando el 78,3% del total exportado. En este grupo, la minería lideró con despachos por US$ 6.421 millones y una expansión de 46,2%, consolidándose como el principal motor de las exportaciones peruanas.

Este dinamismo estuvo relacionado con la mayor demanda y mejores precios internacionales del cobre, que sigue siendo el principal producto de exportación del país. Otros sectores tradicionales también registraron crecimientos: hidrocarburos (10,9%), pesca primaria (30,1%) y agro (64,8%, la tasa más alta del grupo).

Todos quieren el cobre. China y EEUU se consolidaron en enero como los principales mercados de exportación, con compras superiores a USD 4.500 millones sumados.

En contraste, las exportaciones no tradicionales totalizaron US$ 1.990,4 millones, con un leve incremento de 1,6% y una participación del 21,7% en el total. Dentro de este segmento, solo 3 de los 11 sectores cerraron en azul, mientras que 8 registraron caídas.

Destacó la agroindustria, que alcanzó los US$ 1.188 millones (alza de 5,5%), impulsada por las uvas frescas (US$ 494 millones). Otros subsectores con resultados positivos fueron pesca y acuicultura (118,7%) y maderas (51,8%).

Minerales y cobre lideran el repunte de los envíos tradicionales: ¿Y los demás?

Sin embargo, la mayoría de los sectores con valor agregado retrocedieron: joyería (-81%), metalmecánica (-52,5%), minería no metálica (-25,8%), textil (-9,7%), prendas de vestir (-8,7%), químicos (-4,8%), siderometalurgia (-4,7%) y varios (-0,7%).

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, señaló que estos resultados se dan en un contexto internacional complejo, marcado por la crisis en el Medio Oriente, restricciones en el suministro de gas natural y la necesidad de estabilidad política en el país.

Tello exhortó al Congreso a otorgar el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por Denisse Miralles, subrayando que la gestión presidencial actual tiene carácter transitorio hasta julio próximo, por lo que cualquier escenario de inestabilidad podría ser perjudicial para la economía.

Las exportaciones no tradicionales presentaron escaso crecimiento, con solo 1,6% de aumento y caídas en ocho de once sectores, especialmente en joyería y metalmecánica.

Solo 3 de 11 sectores no tradicionales logran crecer: la joyería se hunde en enero

Tello Ramírez enfatizó que el comercio exterior es uno de los principales motores del crecimiento económico y generador de empleo formal en todo el país.

Remarcó que la confianza, la seguridad jurídica y la continuidad de las políticas públicas son fundamentales para sostener la competitividad, la promoción comercial y la atracción de inversiones. “Cada cambio abrupto en el Ejecutivo ralentiza decisiones, afecta la ejecución de políticas y posterga medidas urgentes”, advirtió.

Entre los principales mercados en enero destacaron China (US$ 3.328 millones) y Estados Unidos (US$ 1.247 millones). Algunos productos con mayor dinamismo fueron los cátodos de cobre refinado (132,4%), grasas y aceites de pescado (625,7%) y preparaciones de cacao en bloques, barras o tabletas (294,8%).

ADEX concluyó que, si bien los minerales mantienen el dinamismo de las exportaciones, la recuperación de los sectores con valor agregado sigue siendo un reto clave para diversificar y fortalecer la economía peruana.