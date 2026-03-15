Estela Redhead, productora de Al Fondo Hay Sitio, defiende la continuidad de la serie y responde a las críticas David Almandoz

Estela Redhead, productora de Al Fondo Hay Sitio, habla sobre la serie. Composición: Infobae Perú

El estreno de la temporada 13 de ‘Al Fondo Hay Sitio’ marca un nuevo capítulo para la exitosa serie peruana. En entrevista con Infobae Perú, su productora, Estela Redhead, aborda el entusiasmo por el regreso y el reto de reinventar la historia ante la ausencia de personajes emblemáticos. Además, responde a las críticas sobre la duración de la ficción, expresa su sentir frente a los comentarios de Adolfo Chuiman y David Almandoz, y asegura que la nostalgia convive con el compromiso de entregar un producto de calidad que siga conquistando a las familias peruanas.

- ¿Cuál es la expectativa del equipo de producción y cómo viven este regreso?

Aquí estamos esperando con mucho entusiasmo. Hemos hecho un producto muy bonito, el primer capítulo ya lo vi y realmente está muy bien. Todo el equipo le ha puesto mucho esfuerzo y cariño para que la gente lo disfrute.

- Esta nueva temporada llega con el regreso de Alessandra Denegri...

Sí, llega para crear un triángulo interesante con Macarena (Maria Grazia Gamarra) y Joel (Erick Elera).

- ¿Y cómo ha sido el proceso para regresar a las grabaciones?

La verdad siempre el empezar es complicado, es esperar los guiones, tenemos que hacer la producción, es mucho más, más trabajosa por ser el primer capítulo, hay más esfuerzo. Pero está muy, pero muy bonito. Estamos muy entusiasmados con el arranque de la temporada. Espero que le guste a la gente. Nosotros le ponemos todo el esfuerzo y cariño por nuestros televidentes.

Al Fondo Hay Sitio regresa con su nueva temporada el 16 de marzo. América TV

- ¿Cómo ha sido adaptar la serie a la ausencia de figuras emblemáticas como Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz o Adolfo Chuiman?

Durante estos años, siempre hemos traído nuevos personajes y nos ha funcionado muy bien. No nos ha perjudicado las salidas, esperemos que pase lo mismo este año. El esfuerzo de Gigio (Aranda) y su equipo de crear historias sigue conquistando al televidente. Igual, es lógico que a la gente le choque un poco, nosotros siempre estamos con la expectativa. Uno nunca sabe.

- Y como producción, ¿cómo han tomado la salidas de estas figuras que han trabajado con ustedes tantos años?

Con mucha pena. Los extrañamos al principio, porque son parte de nosotros, de nuestra historia, de nuestra familia. Entonces, es muy triste, pero bueno, así es esto. Tenemos que seguir adelante con nuevas historias. Y eso también hace que Gigio cree cosas diferentes y los directores también, se generan nuevas historias.

- ¿Cómo responde la producción a las críticas que señalan que la serie se está alargando demasiado?

Lo tomamos con mucho respeto, pero la verdad, nosotros no trabajamos en función a la crítica, nosotros trabajamos en función de este público objetivo que nos acompaña durante muchos años. Siempre va a haber haters de todas maneras, pero ni siquiera los leo por salud mental, pero sí me importa mucho dar un buen producto de calidad y un producto de entretenimiento sano para toda la familia, como siempre lo hemos hecho. Retos van a haber siempre, pero nosotros siempre apuntamos a salir adelante a pesar de lo que digan todos. Mientras nos vean, nosotros seguiremos adelante.

- Los respalda las cifras...

Sí, las cifras y el público. Yo agradezco infinitamente eso. Nosotros seguimos siendo el número uno y esperemos que este año nos siga acompañando el rating y el público, por nos esforzamos bastante para lograrlo.

Al Fondo Hay Sitio regresa con su nueva temporada el 16 de marzo. América TV

- Este año tendrán a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como competencia, con la ‘Granja VIP’. Además de ‘Yo Soy’, ¿cómo lo toman?

Respeto la competencia, me parece bueno tenerla siempre, porque hace que salga lo mejor de mí y seguir adelante. Todos estamos en carrera, nosotros estamos ahí, trabajando y yendo hasta nuestro objetivo.

- ¿Qué significa para el equipo el regreso de Gustavo Bueno tras su recuperación de salud?

Uy, Dios. Nosotros decíamos, Gustavito ya tiene que regresar y de verdad está muy bien, recuperado. Para nosotros es un honor tenerlo en casa, en nuestro elenco. Regresó a la historia de forma natural, los guionistas son unos genios, haciendo todo lo mejor para que encaje su presencia y no se vea forzado. Todo el mundo lo pedía. Estamos muy felices con Gustavo, tenemos gran admiración por su fortaleza.

- ¿Qué posibilidades hay de que regresen otros personajes históricos como Nataniel Sánchez, Andrés Wiese o Mayra Couto?

Mira, siempre las puertas están abiertas para todos, siempre hay una posibilidad. Ahorita en este momento no se da porque la historia no lo permite, pero en la televisión todo puede pasar, y nosotros no estamos cerrados al regreso de nadie, de ninguna manera.

- Estela, David Almandoz sorprendió al decir que la historia de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ya estaba desgastada. ¿Cómo lo tomas tú?

Respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo. Imagínate, ahorita tú estás preguntándome sobre la decimotercera temporada. Entonces, cómo voy a pensar que Al Fondo Hay Sitio, salió de una manera forzada, no tiene sentido. No estoy de acuerdo para nada. Las cifras nos dan la razón. Mientras el televidente nos siga viendo, Al Fondo Hay Sitio seguirá existiendo.

- ¿Te apenaron estas declaraciones?

Sí, por supuesto, pero yo lo respeto y bueno, cada uno tiene su opinión y ya está.

- Adolfo Chuiman también dijo que se fue porque no soportaba ciertas cosas...

Adolfito es una persona mayor. Lo que pasa que el ritmo de Al Fondo Hay Sitio es demasiado fuerte. El solo hecho de venir a Pachacámac a Adolfo sí le afectaba. Es un viaje, a veces, con tráfico infernal y la verdad es muy duro. Encima, que venga a seguir grabando era forzarlo demasiado. Que mejor que estuviera él, nosotros encantados, pero el trayecto es muy duro. De por si, para todo el elenco es fuerte, imagínate para Adolfito, que es una persona mayor. La verdad, con mucha pena.

- ¿Qué mensaje le deja a los seguidores de la serie?

Solo tengo palabras de agradecimiento para nuestro público fiel. Espero que les guste, y que no se pierdan este primer capítulo y en adelante, porque está muy divertido. De verdad, no se pierdan, que el público no se lo pierda. Esperamos seguir contando con la audiencia y que todo nos vaya bien.

Gustavo Bueno regresa a Al Fondo Hay Sitio tras someterse a una delicada operación. América TV