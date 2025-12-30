Adolfo Chuiman respalda las críticas de David Almandoz sobre el desgaste de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Adolfo Chuiman habla de Al Fondo Hay Sitio tras su salida. Video: Mario Noticias Perú

Al Fondo Hay Sitio, una de las series más antiguas de la televisión periana ha tenido que enfrentarse al desafío de la renovación constante y la fidelidad de su elenco. Sin embargo, este dilema se ha vuelto evidente a partir de los recientes comentarios de dos de sus figuras históricas: Adolfo Chuiman y David Almandoz. Pese a contar con altos picos de rating, ambos actores han compartido su perspectiva sobre el desgaste de la serie y el significado de sus salidas del icónico programa.

Durante una entrevista en Mario Noticias Perú, Adolfo Chuiman abordó abiertamente la situación de la serie y su salida del papel de Peter, personaje que encarnó por más de una década. En el diálogo, el actor fue consultado sobre las declaraciones de David Almandoz, quien interpretó a Pepe y fue uno de los últimos que se retiró del elenco, manifestando que la historia había perdido sentido. Chuiman no dudó en mostrar su acuerdo con la postura de su colega.

“Por supuesto. Claro, claro, tienes que buscar ya tú mismo. Porque... Mucha— después te cuento (ríe)”, dijo fiel a su estilo, evitando explayarse.

Adolfo Chuiman coincide con David Almandoz sobre las críticas a 'Al Fondo Hay Sitio'.

Chuiman explicó que, con el paso de los años, sintió que la trama de “Al Fondo Hay Sitio” había llegado a su límite natural y que los guiones comenzaban a redundar. “La historia tenía su fin. Pero lo que pasó es que tenía mucho rating y tenía que seguir, sacarle el jugo, como se dice”, señaló el actor, en clara alusión a la presión que implica sostener una producción exitosa.

Su coincidencia con Almandoz se relaciona con el agotamiento creativo y la necesidad de buscar nuevos horizontes profesionales, algo que varios de los antiguos miembros del elenco han manifestado en los últimos años.

¿Regresará a ‘Al Fondo Hay Sitio?

En la conversación, Chuiman también compartió aspectos personales que influyeron en su decisión de renunciar. Reveló que el ritmo de trabajo y la exigencia emocional de interpretar un personaje tan central durante tanto tiempo le generaron un desgaste significativo. “Debido al intenso trabajo que ha sido mi carrera, me dio como una especie de dos ataques de nervios. Yo vivía los personajes”, relató, dejando ver la carga emocional que supone para un actor involucrarse profundamente en un rol durante años.

La salida de Chuiman no fue un caso aislado. En el mismo periodo, otros actores emblemáticos como Mónica Sánchez y Magdyel Ugaz también se alejaron de la producción, marcando el final de una era para “Al Fondo Hay Sitio”. El propio Chuiman mencionó que fue el primero en tomar la decisión de apartarse y que lo hizo por voluntad propia, no por decisión de la producción. “Yo renuncié. No, no es que me sacaron. Yo renuncié porque… Ya después te contaré (ríe)”, agregó.

Adolfo Chuimán interpretó a Peter en 'Al Fondo Hay Sitio'. (Foto: Captura de IG)

La serie, pese a la salida de varios históricos, ha logrado mantener altos niveles de audiencia, apoyándose en el ingreso de nuevos personajes y la reincorporación ocasional de otros actores. Sin embargo, el público no ha dejado de expresar nostalgia y cierta insatisfacción por la ausencia de figuras como Peter. “¿Dónde está Peter? ¿Y dónde hay Peter?”, fue una de las preguntas recurrentes que mencionó Chuiman, reflejando el apego de los televidentes a los personajes originales.

Le guarda cariño a la serie

En cuanto a su relación actual con Al Fodno Hay Sitio, Adolfo Chuiman aseguró que sigue viendo algunos episodios y que mantiene un vínculo de cariño con el proyecto. No obstante, insistió en que la decisión de alejarse fue necesaria para su bienestar personal y profesional. “Me afectó bastante. Me dio dos ataques de nervios que tuvieron que curarme. Bueno, ya me siento mucho mejor. Estoy apto ya para salir y todo”, confesó, agradeciendo el apoyo de su entorno cercano, en especial a su mánager y amigo Efraín Aguilar

Adolfo Chuiman se retiró de 'Al Fondo Hay Sitio'.