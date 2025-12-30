Adolfo Chuiman descarta su regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Yo renuncié, ya no soportaba algunas cosas”

Adolfo Chuiman habla de Al Fondo Hay Sitio tras su salida. Video: Mario Noticias Perú

Adolfo Chuiman, uno de los actores más emblemáticos de la televisión peruana, ha aclarado de manera enfática que no volverá a ‘Al Fondo Hay Sitio’, la popular serie en la que dio vida a Peter Mackey. En una reciente entrevista con Mario Noticias Perú, el artista explicó los motivos detrás de su salida y descartó un posible retorno.

Durante la conversación, Chuiman fue consultado sobre el impacto de su ausencia en la serie y la reacción del público, que aún pregunta por el destino de su personaje. “¿Dónde está Peter? ¿Y dónde hay Peter?”, contó que siempre le preguntan en la calle, haciendo referencia a la expectativa generada entre los seguidores.

El actor detalló que su salida no fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de una acumulación de factores personales y profesionales. “Yo renuncié. No, no es que me sacaron. (...) Yo renuncié porque ya no soportaba algunas cosas, ¿me entiendes?”, afirmó, resaltando que su renuncia no respondió a presiones externas, sino a una necesidad personal de hacer una pausa.

Adolfo Chuimán aclara que él renunció a 'Al Fondo Hay Sitio'. (Foto: Captura de IG)

Además, Chuiman compartió que el ritmo de trabajo y la exigencia emocional de interpretar a un personaje tan querido durante tantos años pasaron factura en su salud. “Debido al intenso trabajo que ha sido mi carrera, me dio como una especie de dos ataques de nervios. Yo vivía los personajes”, relató. Este desgaste lo llevó a considerar seriamente su bienestar, optando por priorizar su salud física y mental por encima de los compromisos laborales.

Durante la entrevista, el actor también se refirió al contexto de otras salidas recientes del elenco, mencionando a figuras como Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz y David Almandoz. Chuiman señaló que fue el primero en dar el paso y que cada uno de ellos tomó la decisión basándose en sus propias circunstancias. “El primero fui yo. Yo renuncié. No, no es que me sacaron. Yo renuncié porque ya después te contaré (ríe)”, expresó, evitando entrar en detalles sobre los motivos específicos.

Adolfo Chuiman era uno de los actores principales de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Confiesa que aún ve la serie

El intérprete reconoció que sigue viendo la serie de manera ocasional y mantiene un aprecio por el proyecto que lo vio crecer profesionalmente. Sin embargo, fue categórico al señalar que no tiene planes de regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’. Asimismo, resaltó el respaldo que ha recibido de su entorno más cercano, en especial de su mánager y amigo Efraín Ávila, quien lo ha acompañado en los momentos más complicados de su carrera.

Adolfo Chuiman se retira de Al Fondo Hay Sitio para cuidar su salud. (Foto: Captura de TV)

“Me afectó bastante (el trajín). Me dio dos ataques de nervios que tuvieron que curarme. Bueno, ya me siento mucho mejor. Estoy apto ya para salir y todo”, relató, agradecido por el apoyo recibido y por la oportunidad de tomarse un descanso necesario.

Sobre su futuro profesional, el actor confirmó que ha recibido nuevas propuestas y que está evaluando sus próximos pasos. “Propuestas sí, claro. Propuestas hay”, reconoció, aunque evitó dar detalles concretos sobre los proyectos que podría emprender en los próximos meses. Chuiman aseguró que este periodo de descanso le ha permitido recuperar energías y que se siente preparado para enfrentar nuevos retos actorales.

Mientras tanto, el público continúa recordando con cariño a Peter Mackey y manifestando su deseo de volver a verlo en pantalla. Chuiman, por su parte, se muestra agradecido por el afecto del público y mantiene su posición de no regresar más a la serie.

Adolfo Chuiman