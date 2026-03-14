Gustavo Bueno, su regreso a ‘AFHS’ tras delicada operación, la partida de compañeros históricos y su visión sobre las críticas a la serie

Gustavo Bueno regresa a Al Fondo Hay Sitio tras someterse a una delicada operación. América TV

Gustavo Bueno, ícono de la televisión peruana, retorna a ‘Al Fondo Hay Sitio” en la temporada 13 después de una ausencia forzada por motivos de salud. En conversación con Infobae Perú, el actor relata cómo vivió el proceso de rehabilitación, el afecto del público y su reencuentro con el elenco, en un contexto de cambios dentro de la serie, la cual verá la luz nuevamente el lunes 16 de marzo a través de América TV.

- Muchos hemos esperado este regreso, ¿qué significa para usted grabar nuevamente escenas de ‘Al Fondo Hay Sitio’, después de estar un tiempo ausente?

Feliz de regresar a la serie. Para mí es un motivo de satisfacción. Son casi 20 años trabajando con los mismos técnicos, algunos actores y la producción en sí. Es como una familia. Regresar es como volver al seno de tu familia y ser bien recibido. Un trabajo así es bonito.

- ¿Cómo ha sido su proceso de recuperación después de la operación de columna? ¿Cómo se siente actualmente?

Médicamente estoy bien. El proceso de rehabilitación consiste en volver a caminar normal y requiere tiempo. Recibo terapia en casa y va bien, aunque es un poco lento. Pero estoy animado y no he perdido el humor. Es una contingencia más en la vida, y uno aprende a superar este tipo de situaciones.

- ¿Cómo ha sentido el cariño del público en todo este tiempo, especialmente tras su operación?

Me he sentido respaldado. El público acompaña a sus actores toda la vida. Este es un programa familiar y el cariño de la gente se nota mucho, sobre todo en este tiempo que he estado en silla de ruedas. Los saludos son más efusivos y eso estimula. Tengo el mismo ánimo de siempre, y mi familia tampoco me deja decaer. Ellos participan de todo lo que hago y siempre están al tanto.

- ¿Qué rol ha tenido el apoyo familiar y médico durante su recuperación?

Mi familia ha sido fundamental. Hay miembros que conocen del tema y están pendientes de mi salud. El Instituto Nacional de Rehabilitación y el hospital Rebagliati me han dado una orientación excelente. He estado interno para la rehabilitación y ahí uno aprende mucho sobre sus propias posibilidades y fuerzas. Es interesante y hasta bonito conocer más tu cuerpo a raíz de algo así.

Gustavo Bueno es reconocido por su amplia trayectoria en la televisión, teatro y cine. América TV

- En esta temporada, algunos actores se han retirado, como es el caso de Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz, hace un tiempo también se fue David Almandoz. Ya no son parte de la serie. ¿Cómo percibe estas ausencias?

Entiendo que ninguno dice un “no” definitivo. Magdyel Ugaz tiene proyectos interesantes, entre ellos una película y una telenovela que va a protagonizar, y quería tomarse un descanso frente a todas las exigencias que implica ‘Al Fondo Hay Sitio’ Ella es una chica que pisa todos los escenarios, y tiene amplitud de criterio para eso. Mónica y David Almandoz también, no han cerrado las puertas y pueden volver. Él se tenía que tomar su año sabático.

- Adolfo Chuiman tampoco está...

Con Adolfo no he hablado. Entiendo que está bien. Espero que esté viajando, que era su deseo. Y bueno, pero nunca nadie dice ‘no’ o cierra las puertas definitivamente para nada. A veces, un trabajo de esta naturaleza es complicado. Tenemos que ir a Pachacámac todos los días, cruzar la ciudad y eso no es fácil, pero es satisfactorio el trabajo que hacemos y eso lo compensa. Estoa dinámica alcanza a técnicos, actores, productores, nos alcanza a todos.

- La serie sigue siendo muy popular, pero también recibe críticas sobre su duración. Consideran que la historia se está alargando y ya debería terminar. ¿Cómo toma usted estos comentarios?

No entro casi nunca a redes, pero me cuentan. La mayoría de opiniones son satisfactorias, son muy pocos los que piden lo contrario, es decir, que la serie se concluya, porque la mayoría de la familia se junta para ver la serie. Es por ello que tiene el puntaje que tiene. Basta ver el rating para darse cuenta de que la serie ya forma parte de la vida familiar, lo que nos implica mayor responsabilidad para los actores y para los productores. Pero el ambiente siempre es: “Sigan para adelante”. Es además una especie de cuna de jóvenes valores, que inmediatamente salen a escena con brío, y terminan haciendo teatro, cine, televisión. Eso es importante.

- Salen personajes, pero entran nuevos, muchos de ellos interpretados por jóvenes talentos...

Sí, y eso es un orgullo para los veteranos, porque siempre hay una renovación constante. Te conectas con jóvenes que tienen un emprendimiento tremendo y aman lo que hacen. Entonces nosotros, los más veteranos, tratamos de nutrirlos de los buenos ejemplos que se dan, debido a la experiencia, al conocimiento, a las ganas, y eso le gusta a la familia. Yo creo que si nosotros quitáramos ‘Al Fondo Hay Sitio’, ahí sí habría protesta.

Gustavo Bueno encarna al entrañable Don Gilberto. América TV