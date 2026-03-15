Cancelan autorización de funcionamiento de crowdfunding Inversiones Neurona

La medida se formalizó a través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano. Foto: Google Maps

La Superintendencia del Mercado de Valores dispuso la cancelación de la autorización de funcionamiento de Inversiones Neurona S.A.C., firma que administraba una plataforma de financiamiento participativo financiero bajo la modalidad de valores. La decisión fue oficializada mediante una resolución difundida en el diario El Peruano.

La medida se adoptó luego de que la propia compañía solicitara formalmente dejar sin efecto su habilitación para operar en el mercado local. Con ello, se pone fin al proceso iniciado tras la evaluación de la documentación presentada por la empresa ante el organismo supervisor.

Cancelación a pedido y antecedentes

Según el pronunciamiento del regulador, la autorización fue retirada conforme a lo establecido en la normativa vigente, tras verificarse que se cumplían los requisitos exigidos para este tipo de trámites. La resolución que oficializa la decisión corresponde a la Nº 022-2026-SMV/02.

La firma —que anteriormente operaba con la denominación Bloom Crowdfunding S.A.C.— había obtenido la autorización para gestionar una plataforma de financiamiento participativo en septiembre de 2023. Sin embargo, en 2025 su permiso fue suspendido debido a que no alcanzaba el patrimonio neto mínimo requerido para continuar con sus actividades.

La disposición se tomó tras el pedido formal de la empresa para que se anulara su autorización. Foto: UNSW

El documento también precisa que la cancelación no implica la liberación de obligaciones contraídas antes de la emisión de la resolución. Asimismo, deja abierta la posibilidad de que directores o gerentes enfrenten eventuales responsabilidades administrativas vinculadas al periodo en que la empresa estuvo operativa.

Un mercado en contracción

El financiamiento participativo financiero, conocido como crowdfunding, permite canalizar recursos de inversionistas hacia proyectos empresariales mediante plataformas digitales que conectan a promotores e interesados en aportar capital.

No obstante, la presencia de estas plataformas en el país ha disminuido en los últimos meses. A comienzos de 2025 funcionaban cinco operadores, pero el número se redujo como consecuencia de cancelaciones de autorizaciones y salidas del mercado.

Especialistas del sector señalan que el marco regulatorio vigente incluye exigencias como capital mínimo y límites de financiamiento por proyecto, factores que podrían desincentivar el ingreso de nuevos actores. Desde esa perspectiva, una eventual flexibilización de ciertas condiciones permitiría ampliar las opciones de financiamiento para empresas que no acceden al sistema bancario tradicional y dinamizar el ecosistema fintech local.

El permiso fue dejado sin efecto de acuerdo con lo previsto en la regulación vigente. Foto: Pixabay

¿Qué es el crowdfunding?

El crowdfunding, también conocido como financiamiento participativo, es un mecanismo mediante el cual personas o empresas obtienen recursos económicos a través de aportes realizados por un grupo amplio de inversionistas o colaboradores, generalmente mediante plataformas digitales. Este modelo permite reunir pequeñas contribuciones de muchos participantes para impulsar proyectos personales, emprendimientos o iniciativas empresariales que, en otros casos, podrían tener dificultades para acceder al crédito tradicional.

En el Perú, esta alternativa se ha expandido junto con el desarrollo del sector fintech y el mayor uso de servicios financieros en línea, lo que facilita el contacto directo entre quienes necesitan capital y quienes buscan oportunidades de inversión.

En términos prácticos, el sistema funciona mediante portales autorizados que publican proyectos y establecen condiciones como plazos, tasas o posibles beneficios para los aportantes. El marco normativo peruano ha ido evolucionando para brindar mayor seguridad y transparencia a estas operaciones, estableciendo requisitos para las plataformas y obligaciones informativas tanto para los solicitantes de financiamiento como para los inversionistas.

Por ejemplo, el país cuenta con regulaciones específicas que definen esta actividad y fijan criterios para su supervisión por parte de la autoridad del mercado de valores, además de iniciativas recientes orientadas a actualizar el reglamento y fomentar su uso responsable. De este modo, el crowdfunding se consolida como una opción complementaria dentro del sistema financiero peruano, al facilitar el acceso a capital para micro y pequeñas empresas y promover la inclusión financiera.