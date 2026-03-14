Perú ya no está en el top 10 mundial de inversión minera, pero busca recuperar el puesto

Con minería ilegal y formal que no consigue licencia social, el rubro sigue cayendo. - Crédito Sernanp

Perú cada vez más cae en inversión minera. En la Encuesta Anual de Compañías Mineras 2025 del Instituto Fraser, el país cayó al el puesto 41 de 68 jurisdicciones evaluadas en el Índice de Atractivo a la Inversión.

Pero hace una década el país se encontraba en el puesto 10 de inversión minera. Desde el 2023 se ha notado un caída y si bien da algunas señales de recuperación, aún no se logra un lugar tan arriba.Esa es la meta, sin embargo.

Exactamente, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) informó que uno de sus principales objetivos es contribuir a que el país recupere su posición entre los diez destinos más atractivos del mundo para la inversión minera.

Se buscan soluciones reales a la minería ilegal. -Crédito OMI

Perú perdió competitividad

Juan Carlos Ortiz, el presidente del IIMP, señaló que el Perú perdió competitividad en los últimos años, por lo que consideró necesario impulsar reformas que permitan destrabar proyectos mineros, generar infraestructura y contribuir al cierre de brechas en las regiones.

Asimismo, resaltó que hace una década el país se ubicaba entre los principales destinos para la inversión minera a nivel mundial, compitiendo con economías como Canadá, Australia, Estados Unidos y Chile.

“Hace 10 o 12 años el Perú estaba en el top ten de los países donde los inversionistas querían invertir. Hoy hemos caído más de 30 posiciones en el ranking”, manifestó en entrevista con la Red de Comunicación Regional (RCR).

Desde el Congreso se sigue proponiendo ampliar el Reinfo. - Crédito Composición Infobae

Perú en el puesto 41

Actualmente el Perú se ubica en el 41 entre más de 80 jurisdicciones evaluadas en el ranking global de atractivo para la inversión minera elaborado por el Fraser Institute. Es en este contexto, en que Ortiz sostiene que la estrategia para recuperar competitividad debe centrarse en mejorar el entorno de inversión y fortalecer la institucionalidad del sector.

Sin embargo, hay un riesgo latente. El presidente del IIMP también alertó que el avance de la minería ilegal representa otro factor que afecta la competitividad del sector minero en el país. Asimismo, explicó que esta actividad genera graves impactos económicos, ambientales y sociales, especialmente en zonas amazónicas como Madre de Dios, donde se registran procesos de deforestación y contaminación por mercurio.

Es ahí donde está el asunto: sostuvo que la lucha contra la minería ilegal requiere la participación articulada de diversas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Energía y Minas, la Sunat, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Advirtió, finalmente, que la presencia de operaciones ilegales también afecta el desarrollo de proyectos mineros formales, debido a que la actividad informal invade zonas de concesión, genera conflictos y retrasa inversiones.