Minería: activar 36 proyectos sumaría un punto anual extra al PBI peruano durante 15 años

La cartera minera de Perú potenciaría las exportaciones hasta USD 90 mil millones anuales, consolidando al país entre los líderes mundiales en cobre.

El futuro de la minería en Perú se encuentra en una encrucijada clave, según las proyecciones presentadas por Scotiabank durante el evento Perú Day, celebrado en el marco de la convención PDAC 2026 en Toronto.

De acuerdo con el análisis compartido por la entidad financiera, destrabar 36 proyectos de cobre actualmente en cartera podría duplicar la participación del sector minero en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional y consolidar al país como uno de los principales proveedores de este mineral en el mundo.

Perú podría duplicar participación minera con inversión en proyectos de cobre

La cita reunió a figuras centrales del ámbito económico y político peruano, entre ellas Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Gerardo López, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y Ángelo Alfaro, ministro de Energía y Minas.

Durante el panel “Inversión, crecimiento y desarrollo minero en el año electoral”, Sebastian Arcuri, vicepresidente ejecutivo y Country Head de Scotiabank Perú, resaltó que el país mantiene una combinación poco habitual de factores favorables: una amplia cartera de proyectos, demanda internacional sostenida y acceso a capital global.

“El financiamiento está disponible para iniciativas bien estructuradas y sostenibles; el principal desafío está en la ejecución, en generar confianza y en articular un ecosistema minero que impulse empleo, desarrollo y valor para el país”, afirmó Arcuri.

La convención PDAC 2026 en Toronto destacó la importancia del capital internacional y la participación de autoridades clave del Perú en minería.

¿La institucionalidad y la gestión de conflictos frenan expansión minera?

Según el informe de Scotiabank, la activación de las 36 iniciativas mineras permitiría una inversión cercana a 45 mil millones de dólares, lo que podría sumar un punto porcentual adicional al crecimiento del PBI por año durante los próximos quince años.

Además, la producción nacional de cobre se duplicaría, lo que elevaría la participación del sector minero del 10% al 20% del PBI. Las exportaciones mineras también experimentarían un salto, pasando de 60 mil millones a 90 mil millones de dólares, lo que reforzaría el posicionamiento de Perú entre los mayores productores globales.

Empresas canadienses cuentan con proyectos listos para ejecutarse en Perú valorados en USD 13 mil millones, según datos de Scotiabank.

El análisis presentado en el evento subrayó el interés de inversionistas internacionales, especialmente de empresas canadienses, que ya cuentan con una cartera de proyectos valorizados en 13 mil millones de dólares, listos para ser ejecutados en territorio peruano.

Para concretar este potencial, los especialistas insistieron en la necesidad de fortalecer la institucionalidad, acelerar los procesos de permisos y modernizar los mecanismos de prevención y gestión de conflictos sociales. Estos factores permanecen como los principales obstáculos para la llegada de nuevas inversiones.

Scotiabank: La confianza en la ejecución de proyectos mineros es clave

La participación activa de Scotiabank Perú en PDAC 2026 responde a una estrategia de acompañamiento integral al sector minero, cubriendo desde la exploración hasta los encadenamientos productivos.

Desde Toronto, la entidad sostuvo encuentros con autoridades, empresas y proveedores, reafirmando su visión de largo plazo y su apuesta por el desarrollo sostenible de Perú.

Scotiabank Perú respalda el sector minero con más de USD 1.700 millones en créditos y servicios de financiamiento estructurado y asesoría estratégica.

El banco mantiene actualmente más de 11 mil millones de dólares en préstamos globales al sector minero y supera los 1.700 millones de dólares en financiamiento aprobado en Perú. Esta capacidad se complementa con servicios de financiamiento estructurado, mercados de capitales y asesoría estratégica para proyectos complejos.

El diagnóstico compartido en la convención destaca que el crecimiento minero no solo depende de la demanda internacional o del acceso al capital, sino de la capacidad del país para convertir su potencial en inversión real, empleo y desarrollo territorial.