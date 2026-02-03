Perú

La odisea de hacer minería en Perú: si empieza hoy, sus nietos quizá vean los resultados, según el IIMP

Un reciente análisis señala que desarrollar un proyecto minero en el país, sea de cobre, oro o cualquier otro metal, puede tomar hasta tres décadas. ¿Qué se deja de ganar en el interín?

El desarrollo de proyectos mineros
El desarrollo de proyectos mineros en Perú puede tomar hasta 30 años, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Desarrollar un proyecto minero en Perú puede tomar hasta 30 años desde su descubrimiento hasta el inicio de operaciones, lo que equivale al tiempo de vida de tres generaciones, según un reciente análisis del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Esta realidad evidencia la magnitud de los retos que enfrenta el sector minero nacional, pese a su papel estratégico para la economía y la generación de empleo.

Ventanilla Única Digital: ¿clave para agilizar el sector?

Zetti Gavelán, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que la complejidad de los procesos administrativos y regulatorios ha aumentado en las últimas décadas, dificultando la ejecución oportuna de nuevos proyectos.

Gavelán reconoce los avances en profesionalización y regulación, pero advierte que la superposición de trámites y la intervención de múltiples entidades sobre aspectos no determinantes afectan la eficiencia del sector.

La minería peruana cuenta con
La minería peruana cuenta con 65 proyectos en etapas de avance y una inversión total estimada de USD 63.005 millones.

El portavoz resalta la necesidad de implementar la Ventanilla Única Digital para evitar la duplicidad de trámites y acelerar la tramitación de permisos sin disminuir los estándares ambientales y sociales.

El objetivo es lograr un equilibrio entre la rigurosidad de los controles y la eficiencia administrativa, permitiendo que los proyectos avancen en plazos razonables y que el país no siga perdiendo oportunidades.

IIMP: Desarrollar una mina en Perú puede tomar 30 años

Durante su participación en el primer Jueves Minero de 2026, Gavelán subrayó que la minería es una actividad de largo plazo, con operaciones que pueden extenderse por 50, 70 e incluso más de 100 años.

“Treinta años son tres generaciones de peruanos. Si el objetivo es el desarrollo del país, debemos preguntarnos cuántas oportunidades se están perdiendo en ese tiempo”, remarcó.

El vicepresidente del IIMP insiste en que el verdadero reto es encontrar un punto de equilibrio entre mantener altos estándares y avanzar con mayor eficiencia. De lo contrario, Perú corre el riesgo de seguir siendo “el país del futuro”, postergando los beneficios concretos que la minería puede aportar a la población y al desarrollo territorial.

El portafolio de exploración minera
El portafolio de exploración minera en Perú suma 80 proyectos adicionales, con inversiones proyectadas de USD 727,5 millones.

¿Cuántos proyectos mineros se están construyendo en Perú?

Según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (noviembre 2025), la minería peruana cuenta con una robusta cartera de inversiones a pesar de los largos plazos de maduración.

Actualmente, existen 65 proyectos mineros en diferentes fases de desarrollo, con una inversión total estimada de US$63.005 millones.

Entre los más emblemáticos se encuentran San Gabriel (Moquegua, oro), Reposición Inmaculada (Ayacucho, oro), Reposición Antamina (Áncash, cobre), Tía María (Arequipa, cobre), Pampa de Pongo (Arequipa, hierro) y Zafranal (Arequipa, cobre).

Durante los primeros 11 meses
Durante los primeros 11 meses de 2025, la inversión minera en Perú creció un 21,1% y llegó a USD 5.133 millones.

La exploración minera, el otro gran desafío para la minería peruana

En tanto, el portafolio de exploración suma 80 proyectos, con inversiones proyectadas en US$727,5 millones. Predominan los proyectos de cobre y oro, con varias iniciativas en etapas tempranas y permisos aún en trámite.

De enero a noviembre de 2025, la inversión minera acumulada fue de US$5.133 millones, un crecimiento de 21,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las áreas de mayor dinamismo fueron infraestructura (US$1.281 millones), equipamiento minero (US$939 millones), planta de beneficio (US$975 millones) y exploración (US$694 millones), con Moquegua, Arequipa, Apurímac e Ica concentrando casi la mitad del total invertido.

