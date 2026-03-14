Dónde ver en Perú las películas nominadas a los Premios Oscar 2026 en streaming

Títulos favoritos de la temporada que están accesible en streaming antes de la ceremonia del 15 de marzo.

La cuenta regresiva para la 98.ª edición de los Premios Oscar ha comenzado y varias de las películas nominadas ya están disponibles en las principales plataformas de streaming en Perú. La gala, que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, promete una competencia reñida, con títulos que han marcado tendencia en taquilla y crítica. El acceso a los filmes destacados de la temporada se ha ampliado gracias a la oferta de servicios como HBO Max, Prime Video, Disney+ y DGO, lo que permite a los espectadores peruanos ponerse al día antes de la ceremonia.

Entre las producciones con mayor cantidad de candidaturas figura Pecadores, dirigida por Ryan Coogler, que ha roto récords al obtener 16 nominaciones, incluidas las categorías de Mejor película, Mejor director y Mejor actor protagónico para Michael B. Jordan. Este largometraje, que relata la historia de dos hermanos que buscan comenzar de nuevo en su ciudad natal mientras enfrentan amenazas sobrenaturales, puede verse en HBO Max y DGO. El reparto, donde también aparecen Delroy Lindo y Wunmi Mosaku, ha sido reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) por sus interpretaciones en papeles secundarios.

"Sinners" es una de las cintas más nominadas en los Premios Oscar con 16 menciones. (Warner Bros. Pictures via AP)

Otra de las favoritas de la temporada es Una batalla tras otra (One Battle After Another), bajo la dirección de Paul Thomas Anderson. La producción, disponible en HBO Max y DGO, suma 13 nominaciones, entre ellas Mejor película, Mejor actor principal para Leonardo DiCaprio y Mejor actriz de reparto para Teyana Taylor. El filme explora la misión personal de un exrevolucionario en busca de su hija, con un elenco que incluye también a Sean Penn y Benicio del Toro, ambos candidatos a Mejor actor de reparto. La cinta destaca por su ritmo acelerado y el trabajo de Anderson, quien compite por el galardón a Mejor director.

Una batalla tras otra. WARNER BROS.

La oferta de títulos nominados se amplía con La Máquina, protagonizada por Dwayne “La Roca” Johnson y estrenada recientemente en Prime Video. El filme, basado en la vida real de Mark Kerr, está nominado en la categoría de Mejor maquillaje y peluquería. La Máquina retrata los desafíos dentro y fuera del octágono de la UFC, mostrando la dualidad entre la ferocidad deportiva y las batallas personales del personaje principal.

El género de animación está representado por Elio, la historia de un niño obsesionado con los extraterrestres, que compite en la categoría de Mejor película animada y puede verse en Disney+. La película se ha posicionado como una de las favoritas del público infantil y familiar en esta temporada de premios.

Dwayne Johnson recordó que el director de "The Smashing Machine" le advirtió que tendría que subir de peso. (Captura de video)

El terror también tiene un espacio en la lista de nominados. La hora de la desaparición, dirigida por Zach Cregger y disponible en HBO Max y DGO, presenta la desaparición misteriosa de 17 niños en una ciudad y cuenta con la actuación de Amy Madigan, candidata a Mejor actriz de reparto. Infobae señaló que el filme se distingue por su atmósfera inquietante y el desarrollo de un enigma que involucra a toda una comunidad.

Cary Christopher, actor infantil de "La hora de la desaparición" (Warner Bros. Pictures)

Dentro de la categoría de documentales destaca Alabama: Presos del sistema, dirigido por Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman, que figura entre los candidatos a Mejor largometraje documental. La obra, que expone el sistema penitenciario en el estado de Alabama, Estados Unidos, todavía no está disponible en plataformas en Perú, pero se espera su llegada en las próximas semanas.

Películas que han sido reconocidas en los Oscar

El catálogo de HBO Max incluye además películas que han sido reconocidas previamente por la Academia, como Anora, ganadora de cinco premios Oscar en 2025, entre ellos Mejor película, Mejor actriz para Mikey Madison y Mejor director para Sean Baker. El filme, que narra el improbable romance entre una stripper y el hijo de un oligarca ruso, se ha consolidado como una de las producciones más influyentes de los últimos años. La plataforma también ofrece clásicos como Casablanca, que obtuvo tres estatuillas en 1944, incluida Mejor película.

Entre los éxitos recientes del cine de ciencia ficción destaca Duna, la adaptación de Denis Villeneuve, que obtuvo seis premios Oscar en 2022 y fue nuevamente nominada en 2025 con su segunda parte. La saga ha sobresalido en apartados técnicos como Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejores efectos visuales.

El listado de títulos disponibles en streaming también incluye Jurassic World – Renacer, con nominación a Mejores efectos especiales, que se estrenó recientemente en HBO Max y DGO. La película propone una nueva incursión en el universo de criaturas prehistóricas y ha generado expectativa por sus avances tecnológicos en efectos visuales.

Para quienes buscan ampliar su maratón Oscar, HBO Max suma a su catálogo producciones como El diablo está ocupado, Armado con una cámara: Vida y muerte de Brent Renaud, El brutalista, La sustancia, Casi famosos, Interestellar, Buenos muchachos y El caballero de la noche, todas con nominaciones o galardones en distintas ediciones de los premios.

¿Dónde ver los Oscar 2026?

La ceremonia de la 98.ª edición de los Oscar, que contará por segunda vez con la conducción del comediante Conan O’Brien. La cobertura de la “red carpet” será transmitida, a partir de las 15:00, por la señal E!, disponible en DGO y en los canales 222 y 1222 HD (608 en Uruguay) de DIRECTV.

Pecadores es una de las favoritas a los premios Oscar.

Y desde las 18:00, la ceremonia de los Oscar 2026 se podrá seguir a través de HBO Max y de la señal TNT, disponible en DGO y en los canales 502 y 1502 HD (454 en Uruguay) de DIRECTV.

Oscar 2026: todas las películas nominadas que puedes ver en streaming desde Perú.