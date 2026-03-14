Minsa entrega 2.000 ampollas de insulina NPH a EsSalud para garantizar tratamiento de pacientes con diabetes

Gobierno entrega insulina NPH a EsSalud y anuncia compra urgente para asegurar tratamiento de pacientes. (Foto: X/@Minsa)

El Ministerio de Salud del Perú (Minsa) entregó 2.000 ampollas de insulina NPH al Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) con el objetivo de asegurar la continuidad del tratamiento de pacientes con diabetes. La entrega forma parte de un lote mayor de 6.350 dosis que el sector salud destinará para reforzar el abastecimiento del medicamento en el sistema sanitario.

La actividad fue liderada por el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, quien destacó que esta medida busca garantizar el acceso de los asegurados al tratamiento necesario para el control de la enfermedad. El funcionario indicó que el sector mantiene acciones para asegurar la disponibilidad del medicamento en los establecimientos de salud.

Sector Salud distribuye 2.000 ampollas de insulina a EsSalud para reforzar tratamiento de pacientes con diabetes. (Foto: X/@Minsa)

Monitoreo del stock y distribución

La entrega de las ampollas se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad encargada de gestionar la adquisición y distribución de medicamentos estratégicos. Desde este centro se realiza el monitoreo permanente del stock de insulina y la coordinación de su envío hacia distintas regiones del país.

Durante la actividad, el ministro señaló que el sector viene supervisando el abastecimiento del medicamento y su traslado a los establecimientos de salud para garantizar el acceso oportuno de los pacientes. Asimismo, precisó que se mantiene un seguimiento constante al proceso de distribución para evitar desabastecimientos.

Minsa inicia distribución de insulina NPH a EsSalud y supervisa abastecimiento desde Cenares. (Foto: X/@Minsa)

Compra urgente de insulina

Como parte de las medidas adoptadas para fortalecer el suministro del medicamento, el Minsa activó la compra urgente de 75.000 unidades adicionales de insulina NPH. Esta adquisición busca ampliar la disponibilidad del tratamiento para los pacientes diagnosticados con diabetes en el país.

De acuerdo con el sector, la compra permitirá asegurar la continuidad del tratamiento de más de 33 mil pacientes a nivel nacional. En ese contexto, el Minsa reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada con las instituciones del sistema sanitario para garantizar el acceso oportuno a medicamentos esenciales y proteger la salud de la población, independientemente del tipo de seguro de los usuarios.

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Minsa asegura abastecimiento de insulina

Durante los últimos meses, Perú enfrentó una crisis por el desabastecimiento de insulina NPH, fundamental para el tratamiento de la diabetes tipo 1, especialmente en niños y adolescentes. El problema se agravó desde diciembre de 2025, cuando la Dirección General de Medicamentos (Digemid) inmovilizó la insulina Wosulin-N proveniente de la India por irregularidades en su calidad, lo que llevó a una escasez total en hospitales públicos, farmacias y diversas regiones del país. Ante la emergencia, surgió un debate entre especialistas y asociaciones de pacientes sobre el tipo de insulina más adecuado, señalando que la insulina análoga es la más recomendada para menores, mientras que el uso de insulina humana ha sido asociado con riesgos en el pasado.

El Minsa aseguró que actualmente existen reservas suficientes de insulina NPH y que se activó la compra priorizada de 75 mil unidades para garantizar la atención continua de los pacientes. Además, anunció nuevas adquisiciones para 2026 y gestiona una compra corporativa para 2027, incluyendo insulinas humanas NPH y análogas para fortalecer la cadena de suministro. De manera inédita, Cenares, la central de abastecimiento, iniciará la compra de insulinas análogas específicamente dirigidas a pacientes con diabetes tipo 1, con una adquisición prevista de 123.400 unidades de cuatro tipos de insulina, entre ellas glargina y lispro, con el objetivo de cubrir las necesidades tanto de la población pediátrica como adulta.

Muestras de insulina NPH e insulina análoga, medicamentos esenciales cuya escasez en Perú genera preocupación entre los pacientes con diabetes que dependen de ellos para vivir. (Minsa)

Para reforzar la seguridad y calidad de los medicamentos, el Minsa envió inspectores a la India y China, quienes supervisan los procesos de producción en 28 plantas fabricantes de insulina. Paralelamente, se estableció una coordinación permanente con EsSalud para optimizar la gestión de recursos, lo que incluyó el préstamo temporal de 2.000 dosis de insulina para asegurar la continuidad de tratamientos hasta concretar nuevas adquisiciones.