Perú

Alertan desabastecimiento de insulina en Perú: 20 mil personas en riesgo por falta de medicina esencial para tratar la diabetes

Mientras el Minsa negocia con proveedores cuestionados por falta de estándares de calidad, las familias de pacientes pediátricos advierten que el stock en los principales hospitales de Lima y regiones llegó a cero

Guardar
Luis Quiroz y Segundo Acho
Luis Quiroz y Segundo Acho no dieron respuestas satisfactorias a la crisis de desabastecimiento de insulina. | Fotocomposición: Infobae

La salud pública en el Perú atraviesa una de sus horas más críticas. Una denuncia conjunta de organizaciones de pacientes y sociedades científicas reveló un escenario desgarrador: existe un desabastecimiento total de insulina a nivel nacional. Esta situación no solo afectó a los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, sino que se extendió a las farmacias privadas de las principales regiones. Para unos 20,000 peruanos con diabetes tipo 1 —en su mayoría niños y adolescentes—, este medicamento no representa una opción, sino la única frontera entre la vida y la muerte.

El reporte de la ONG Lucas - Una Misión de Vida y la Asociación de Diabetes Juvenil del Perú (ADJ) detalló que la medicina desapareció de las vitrinas en Cusco, Arequipa, Tacna, Huánuco, Loreto y Trujillo. En Lima, la situación es igual de dramática. Centros de referencia como el Hospital del Niño (Breña), el Hospital Dos de Mayo, el Hospital Loayza y el Hospital Rebagliati agotaron sus reservas de manera absoluta.

Mónica Portal, presidenta de la ONG Lucas, explicó que el problema se agudizó desde diciembre de 2025. En aquel mes, Digemid ordenó inmovilizar la insulina Wosulin-N, fabricada en la India, tras determinar que el laboratorio no cumplía con las buenas prácticas de manufactura ni los estándares mínimos de calidad. Desde ese momento, el Estado realizó compras directas de volúmenes mínimos que funcionaron como paliativos temporales, pero que hoy resultan insuficientes ante la demanda nacional.

Comunicado de organizaciones sobre desabastecimiento
Comunicado de organizaciones sobre desabastecimiento de insulina en Perú.

La polémica por la “insulina humana” frente a la “análoga”

Un punto de alta tensión en las recientes reuniones entre el Minsa, Cenares y Digemid fue el tipo de fármaco que se pretende entregar a la población vulnerable. Las sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Peruana de Endocrinología y la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), rechazaron la intención del Gobierno de desaduanar insulina humana acumulada en almacenes.

Los especialistas explicaron que para la población pediátrica la opción idónea es la insulina análoga. La insulina humana, según indicaron, causó desenlaces clínicos desfavorables en niños y adolescentes en el pasado, razón por la cual muchas familias optaron por no utilizarla. “Distribuir insulina humana que el mismo Digemid paralizó por falta de calidad es un despropósito; el Estado gastaría dinero de manera absurda en algo que no garantiza la salud de los menores”, señalaron en su declaración oficial.

A pesar de la gravedad, la respuesta política camina a un ritmo distinto al de la emergencia. El pasado 6 de marzo, representantes de los pacientes se reunieron con el ministro de Salud, Luis Quiroz, pero la conclusión fue desalentadora: según los funcionarios, no existen proveedores a corto plazo bajo los mecanismos de compra actuales.

Reunión con ministro de Salud
Reunión con ministro de Salud no concluyó en medidas a favor de remediar la crisis.| Minsa

Por otro lado, la situación en EsSalud generó una indignación mayor. Los gremios enviaron cartas al presidente ejecutivo de la institución, el Dr. Segundo Acho Mego, desde el 2 de marzo, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta alguna. “Esta inacción nos hace saber que la prioridad de las autoridades no es la vida de los peruanos”, afirmaron los voceros de la sociedad civil, quienes lamentaron que el titular de la seguridad social no diera la cara personalmente ante la crisis.

El llamado a la acción: Compra de emergencia

Ante el riesgo real de mortalidad en la población pediátrica por complicaciones como la cetoacidosis diabética —una condición que puede ser fatal en pocas horas—, las organizaciones exigieron medidas inmediatas:

  1. Compra Unificada de Emergencia: Que Cenares ejecute una adquisición masiva (Minsa + EsSalud) de insulinas análogas de marca. Estas cuentan con respaldo científico y stock en laboratorios privados que el Estado aún no contactó oficialmente.
  2. Activación del PRONPAD: Ejecutar de inmediato el Programa Nacional de Prevención y Atención a Pacientes con Diabetes, bajo el marco de la Ley N°28553.
  3. Contratos Formales y Transparentes: Abandonar las compras de “stock pequeño” y establecer acuerdos a largo plazo con laboratorios de prestigio para evitar que la cadena de suministro se rompa nuevamente.

La advertencia de los padres de familia es un grito de auxilio: “Sin insulina no podemos vivir, nuestros hijos se mueren”.

Temas Relacionados

diabetesMinsaMinisterio de Saludinsulinaperu-noticias

Más Noticias

Universitario 0-1 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo ‘crema’ intentará cosechar su primer triunfo como visitante en la temporada frente a un adversario sembrado en la cumbre. Sigue todas las incidencias

Universitario 0-1 Los Chankas EN

Kenji Cabrera sumó una asistencia clave en la victoria del Vancouver Whitecaps y consolida el buen arranque en la MLS 2026

En la tercera fecha de la temporada 2026 de la MLS, Vancouver Whitecaps se impuso por 4-1 sobre Portland Timbers como visitante, con Kenji Cabrera aportando una asistencia decisiva que refuerza su papel en el equipo canadiense

Kenji Cabrera sumó una asistencia

Gol madrugador de Los Chankas, al minuto 5, frente a Universitario por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El primer ataque de los ‘guerreros’ en el partido acabó en un gol de notable factura del ‘10′, que se apunta como uno de los máximo artilleros del Apertura 2026

Gol madrugador de Los Chankas,

Balón de gas podría llegar a S/200 en comunidades remotas mientras escasez golpea a distritos de Lima tras rotura de ducto en Cusco

Especialistas advierten que la alta dependencia del GLP envasado, la informalidad del mercado y la limitada capacidad de almacenamiento agravan la emergencia energética

Balón de gas podría llegar

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: probabilidad de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga reitera su

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

Ley del Congreso que dio facultades investigativas a la PNP influyó en la liberación de cabecilla de ‘Los Pulpos’

Alfredo Banechea cuestiona al JNE y pide que AP regrese al proceso electoral

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Estos son los símbolos de cada partido político para las Elecciones 2026: ¿cómo votar?

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio se queja de

Maricielo Effio se queja de ATV y revela que la reemplazaron por Suheyn Cipriani: “Me hicieron ir tres veces”

Mario Irivarren anuncia su regreso como chambelán y desata furor en redes: “Mi momento llegó”

Día de la Mujer: Farándula peruana se pronuncia por el 8M con mensajes de reflexión y fortaleza

Dani Díaz, la directora peruana que regresa tras estrenar BOBs y liderar más de 100 castings internacionales

Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

DEPORTES

Kenji Cabrera sumó una asistencia

Kenji Cabrera sumó una asistencia clave en la victoria del Vancouver Whitecaps y consolida el buen arranque en la MLS 2026

Gol madrugador de Los Chankas, al minuto 5, frente a Universitario por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario 0-1 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Paulo Autuori cuestiona a jueza de línea tras denuncia de insulto racista: “Es increíble que dijera que no importa”

A qué hora juega Universitario vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026