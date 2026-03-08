Alertan desabastecimiento de insulina en Perú: 20 mil personas en riesgo por falta de medicina esencial para tratar la diabetes

Luis Quiroz y Segundo Acho no dieron respuestas satisfactorias a la crisis de desabastecimiento de insulina. | Fotocomposición: Infobae

La salud pública en el Perú atraviesa una de sus horas más críticas. Una denuncia conjunta de organizaciones de pacientes y sociedades científicas reveló un escenario desgarrador: existe un desabastecimiento total de insulina a nivel nacional. Esta situación no solo afectó a los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, sino que se extendió a las farmacias privadas de las principales regiones. Para unos 20,000 peruanos con diabetes tipo 1 —en su mayoría niños y adolescentes—, este medicamento no representa una opción, sino la única frontera entre la vida y la muerte.

El reporte de la ONG Lucas - Una Misión de Vida y la Asociación de Diabetes Juvenil del Perú (ADJ) detalló que la medicina desapareció de las vitrinas en Cusco, Arequipa, Tacna, Huánuco, Loreto y Trujillo. En Lima, la situación es igual de dramática. Centros de referencia como el Hospital del Niño (Breña), el Hospital Dos de Mayo, el Hospital Loayza y el Hospital Rebagliati agotaron sus reservas de manera absoluta.

Mónica Portal, presidenta de la ONG Lucas, explicó que el problema se agudizó desde diciembre de 2025. En aquel mes, Digemid ordenó inmovilizar la insulina Wosulin-N, fabricada en la India, tras determinar que el laboratorio no cumplía con las buenas prácticas de manufactura ni los estándares mínimos de calidad. Desde ese momento, el Estado realizó compras directas de volúmenes mínimos que funcionaron como paliativos temporales, pero que hoy resultan insuficientes ante la demanda nacional.

Comunicado de organizaciones sobre desabastecimiento de insulina en Perú.

La polémica por la “insulina humana” frente a la “análoga”

Un punto de alta tensión en las recientes reuniones entre el Minsa, Cenares y Digemid fue el tipo de fármaco que se pretende entregar a la población vulnerable. Las sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Peruana de Endocrinología y la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), rechazaron la intención del Gobierno de desaduanar insulina humana acumulada en almacenes.

Los especialistas explicaron que para la población pediátrica la opción idónea es la insulina análoga. La insulina humana, según indicaron, causó desenlaces clínicos desfavorables en niños y adolescentes en el pasado, razón por la cual muchas familias optaron por no utilizarla. “Distribuir insulina humana que el mismo Digemid paralizó por falta de calidad es un despropósito; el Estado gastaría dinero de manera absurda en algo que no garantiza la salud de los menores”, señalaron en su declaración oficial.

A pesar de la gravedad, la respuesta política camina a un ritmo distinto al de la emergencia. El pasado 6 de marzo, representantes de los pacientes se reunieron con el ministro de Salud, Luis Quiroz, pero la conclusión fue desalentadora: según los funcionarios, no existen proveedores a corto plazo bajo los mecanismos de compra actuales.

Reunión con ministro de Salud no concluyó en medidas a favor de remediar la crisis.| Minsa

Por otro lado, la situación en EsSalud generó una indignación mayor. Los gremios enviaron cartas al presidente ejecutivo de la institución, el Dr. Segundo Acho Mego, desde el 2 de marzo, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta alguna. “Esta inacción nos hace saber que la prioridad de las autoridades no es la vida de los peruanos”, afirmaron los voceros de la sociedad civil, quienes lamentaron que el titular de la seguridad social no diera la cara personalmente ante la crisis.

El llamado a la acción: Compra de emergencia

Ante el riesgo real de mortalidad en la población pediátrica por complicaciones como la cetoacidosis diabética —una condición que puede ser fatal en pocas horas—, las organizaciones exigieron medidas inmediatas:

Compra Unificada de Emergencia: Que Cenares ejecute una adquisición masiva (Minsa + EsSalud) de insulinas análogas de marca. Estas cuentan con respaldo científico y stock en laboratorios privados que el Estado aún no contactó oficialmente. Activación del PRONPAD: Ejecutar de inmediato el Programa Nacional de Prevención y Atención a Pacientes con Diabetes, bajo el marco de la Ley N°28553. Contratos Formales y Transparentes: Abandonar las compras de “stock pequeño” y establecer acuerdos a largo plazo con laboratorios de prestigio para evitar que la cadena de suministro se rompa nuevamente.

La advertencia de los padres de familia es un grito de auxilio: “Sin insulina no podemos vivir, nuestros hijos se mueren”.