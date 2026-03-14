Crisis sanitaria: 26 candidatos carecen de propuestas claras para mejorar el sistema de salud, advierte decano del CMP

Un collage representa la intersección de los planes de gobierno, la crisis sanitaria con personal médico y el panorama electoral con diversos candidatos. (Infobae Perú)

De los 36 planes de gobierno presentados por los candidatos presidenciales, apenas 10 muestran un desarrollo sustantivo con objetivos y estrategias claras para enfrentar los problemas del sector salud en el país. Así lo señaló el Dr. Pedro Antonio Riega López, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), tras la realización del Debate Presidencial en Salud, organizado por la institución junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

El debate buscó que los aspirantes expusieran sus propuestas frente a los problemas más urgentes del sistema sanitario: desabastecimiento de medicamentos, hospitales colapsados, desigualdad en el acceso a servicios según nivel socioeconómico o tipo de aseguramiento, y condiciones precarias del personal de salud. De los 36 candidatos invitados, solo 13 asistieron finalmente al foro, cumpliendo las pautas metodológicas establecidas por las universidades y el Colegio Médico.

“Es una desazón ver la ausencia de los favoritos según las encuestas, pero felicitamos a quienes compartieron sus propuestas con valentía y convicción”, afirmó el doctor Riega en entrevista con Infobae Perú. El decano resaltó la importancia de que los ciudadanos dispongan de la información necesaria para ejercer un voto informado en las Elecciones 2026, que definirán el rumbo del país en un contexto de crisis sanitaria que afecta gravemente a la población.

Propuestas de los candidatos frente a la crisis sanitaria

ONPE anuncia que resultados de las elecciones presidenciales se conocerán el 13 de abril. (Foto: Agencia Andina)

Entre los temas abordados en el debate, los candidatos discutieron la capacidad de los centros de salud de primer nivel, la descentralización y politización de los cargos regionales, el equilibrio entre salud pública y desarrollo económico, y la planificación de recursos humanos.

Según el Dr. Pedro Riega, algunas propuestas apuestan por la apertura del sector privado, mientras otras destacan la responsabilidad indelegable del Estado y cuestionan la influencia de los partidos mayoritarios en el Congreso sobre las decisiones sanitarias.

El decano también se refirió al déficit de especialistas, subrayando que es posible incrementar su presencia en hospitales regionales si se garantizan condiciones laborales estables, contratos más largos, suministro adecuado de insumos y oportunidades para el desarrollo profesional y familiar.

“Anualmente egresan 2.500 especialistas, pero muchos terminan en el sector privado o emigran por falta de oportunidades en el sistema público”, explicó.

Otra propuesta que Riega calificó de positiva es la implementación de historias clínicas electrónicas interoperables, que permitan a los pacientes recibir atención según su necesidad y no solo según el seguro que tengan.

En contraste, consideró poco realistas planteamientos como la creación inmediata de un sistema único de salud, que requiere liderazgo, motivación y garantías técnicas y jurídicas para todos los actores del sector.

¿Qué perfil debería tener el próximo ministro de salud?

Ministerio de Salud - MINSA

Sobre el perfil del próximo ministro de Salud, Riega enfatizó que debe ser un líder con formación médica y experiencia en gestión, capaz de comprender la problemática clínica, manejar el sistema administrativo del Estado y respetar tanto al equipo de salud como al paciente, considerado siempre sujeto de derecho.

El decano advirtió que, en los últimos años, tanto el Ministerio de Salud como EsSalud han mostrado retrocesos en aspectos clave como el abastecimiento de medicamentos y el financiamiento de recursos humanos. Por ello, sostuvo que el Colegio Médico continuará exigiendo cambios en la seguridad social y vigilando que la gestión sanitaria se oriente hacia soluciones efectivas que mejoren la atención a la población.