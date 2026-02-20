Perú

Digemid retira y destruye estos medicamentos por representar un riesgo para la salud de los pacientes en Perú

Medicamentos y dispositivos médicos con defectos, como la presencia de partículas y bordes afilados, motivaron que la Digemid dispusiera su retiro del mercado peruano, tras ser identificados como un riesgo para los usuarios

Guardar
La Digemid retiró del mercado
La Digemid retiró del mercado peruano la solución inyectable BUPIDEX-HG 0.5% luego de hallar partículas visibles en su interior.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro y la destrucción de diversos productos sanitarios en el país, tras detectarse fallas de control de calidad que podrían poner en peligro la salud de los pacientes. La medida, informada a través del Sistema de Alertas de Consumo de Indecopi, responde a una serie de evaluaciones técnicas que identificaron riesgos sanitarios en medicamentos y dispositivos médicos distribuidos en el mercado peruano.

Retiro de solución inyectable BUPIDEX-HG 0.5%

Uno de los productos retirados corresponde al lote ML25391 de la solución inyectable BUPIDEX-HG 0.5% (Bupivacaína), fabricada en la India y presentada en una caja con un vial de 20 ml. Durante los análisis realizados por Digemid, se detectó la presencia de partículas visibles en el interior del medicamento, lo que constituye un incumplimiento de los estándares de calidad requeridos para su uso seguro en pacientes. Esta situación motivó la orden de retiro y destrucción inmediata del lote afectado, a fin de evitar posibles complicaciones derivadas de su administración.

Compresas de gasa quirúrgica y
Compresas de gasa quirúrgica y dispositivos médicos de marcas reconocidas también fueron retirados por fallas que ponían en peligro la seguridad de los pacientes.

Compresas de gasa quirúrgica y dispositivos médicos bajo alerta

La autoridad sanitaria también dispuso el retiro del lote 2100064 de la compresa de gasa quirúrgica mediana Tipo VI – Estéril, marca L & M, de 15 cm x 50 cm. En este caso, los controles de calidad revelaron la existencia de material extraño y manchas marrones en algunas unidades, lo que podría comprometer la esterilidad y seguridad del producto durante procedimientos quirúrgicos.

En el ámbito de los dispositivos médicos, la Digemid ordenó la retirada del lote 2K081 de la llave de paso de tres vías sin tubo de extensión, marca OnePlus. El informe técnico identificó imperfecciones y bordes afilados en el dispositivo, un defecto que aumenta el riesgo de lesiones o complicaciones en el entorno clínico.

Cánulas intravenosas con defectos detectados

Otra alerta relevante involucra al lote 052402 de la cánula intravenosa BIO ON 22G x 1”, producto en el que se hallaron imperfecciones, partículas extrañas y bordes irregulares en la punta del catéter y en la aguja introductora. Estas fallas representan un riesgo directo para los pacientes, ya que pueden provocar lesiones durante el proceso de canalización intravenosa, además de incrementar la posibilidad de infecciones o reacciones adversas.

La autoridad sanitaria exhorta a
La autoridad sanitaria exhorta a los ciudadanos a reportar productos peligrosos y consultar la lista de alertas activas a través del Sistema de Alertas de Consumo de Indecopi

Información y recomendaciones para los consumidores

La Digemid ha puesto a disposición de los ciudadanos la línea telefónica (01) 631 4300 para consultas referentes a estos retiros y a la seguridad de productos farmacéuticos adquiridos en el país. Indecopi, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, recuerda que los consumidores tienen la posibilidad de reportar productos peligrosos mediante la plataforma oficial: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente.

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta clave del Indecopi para la difusión de información sobre productos que pueden implicar riesgos imprevistos para la salud o la seguridad de los usuarios en Perú. Los datos publicados provienen tanto de los proveedores como de las entidades reguladoras competentes, lo que garantiza la trazabilidad y la transparencia en la gestión de alertas sanitarias.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) es el organismo del Ministerio de Salud encargado de regular, supervisar y fiscalizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios en Perú. Su labor incluye autorizar registros, controlar importaciones y velar por la protección de la salud pública frente a riesgos asociados a estos productos.

Temas Relacionados

DigemidIndecopimedicamentosperu-noticias

Más Noticias

Búsqueda de rescatista en río Rímac continúa: PNP cierra tránsito vehícular en un sentido de la Lima Amarilla

Las labores para hallar a Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, agente de la PNP y bombero desaparecido durante un rescate, generan restricciones en una de las vías más importantes de Lima

Búsqueda de rescatista en río

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

El equipo de Facundo Morando clasificó a las semifinales tras vencer a las ‘santas’ en un partidazo. Este viernes Regatas Lima también busca su pase ante Sesi de Brasil. Así va la lucha en los tres grupos

Tabla de posiciones del Sudamericano

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Las ‘íntimas’ aseguraron su pase a las semifinales tras derrotar a las ‘santas’. Las de Santa Anita y las chorrillanas se juegan su chance en la fecha 3 de competición. Revisa los marcadores de cada encuentro del campeonato

Resultados del Sudamericano de Clubes

Inauguran ciclovía de más de 2 kilómetros en Lima Este que se conecta la la Línea 2 del Metro de Lima

Una nueva ciclovía de más de 2 kilómetros en la avenida La Molina refuerza la red de movilidad sostenible en Lima Este, articulando vías principales y enlazando con la Línea 2 del Metro

Inauguran ciclovía de más de

ANP rechaza el fallo del Tribunal Constitucional que libera a Daniel Urresti por el asesinato de Hugo Bustíos

La anulación de la sentencia por el asesinato de Hugo Bustíos generó inmediatas reacciones en la Asociación Nacional de Periodistas, que alertó sobre eventuales riesgos para los compromisos internacionales del Estado peruano ante delitos contra periodistas

ANP rechaza el fallo del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Luna anuncia que si

José Luna anuncia que si gana las elecciones, Daniel Urresti será ministro del Interior: “Liberaron al Kraken”

Alianza para el Progreso pide a José Balcázar mantener a los titulares del MEF, Produce, Mincetur y Cancillería

Vladimir Cerrón desafía a la justicia: “A mí el Estado no me paga para entregarme, le paga a la PNP para capturarme”

TC: la ley que prescribe delitos de lesa humanidad “mantiene su vigencia y corresponde que sea aplicada”

Alfonso López-Chau pasa al tercer lugar, detrás de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, según última encuesta de CPI

ENTRETENIMIENTO

Santiago Suárez anuncia su regreso

Santiago Suárez anuncia su regreso a la actuación luego de un año fuera de la televisión: “Me han propuesta regresar a todas las novelas”

Melissa Klug respalda la cercanía entre Samahara Lobatón y Youna: “Con tal de que esté alejada de ese ser despreciable”

Flavia López llama “migajera” a Rosángela Espinoza por estar detrás de Patricio Parodi

Gino Assereto niega romance con Valentino Palacios: “Tomo la decisión de cortar esta broma”

Youna y Samahara Lobatón se reencuentran en Estados Unidos: protagonizan momentos bailando y tomados de la mano

DEPORTES

Tabla de posiciones del Sudamericano

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Regatas Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo clave por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026