Digemid retira y destruye estos medicamentos por representar un riesgo para la salud de los pacientes en Perú

La Digemid retiró del mercado peruano la solución inyectable BUPIDEX-HG 0.5% luego de hallar partículas visibles en su interior.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro y la destrucción de diversos productos sanitarios en el país, tras detectarse fallas de control de calidad que podrían poner en peligro la salud de los pacientes. La medida, informada a través del Sistema de Alertas de Consumo de Indecopi, responde a una serie de evaluaciones técnicas que identificaron riesgos sanitarios en medicamentos y dispositivos médicos distribuidos en el mercado peruano.

Retiro de solución inyectable BUPIDEX-HG 0.5%

Uno de los productos retirados corresponde al lote ML25391 de la solución inyectable BUPIDEX-HG 0.5% (Bupivacaína), fabricada en la India y presentada en una caja con un vial de 20 ml. Durante los análisis realizados por Digemid, se detectó la presencia de partículas visibles en el interior del medicamento, lo que constituye un incumplimiento de los estándares de calidad requeridos para su uso seguro en pacientes. Esta situación motivó la orden de retiro y destrucción inmediata del lote afectado, a fin de evitar posibles complicaciones derivadas de su administración.

Compresas de gasa quirúrgica y dispositivos médicos de marcas reconocidas también fueron retirados por fallas que ponían en peligro la seguridad de los pacientes.

Compresas de gasa quirúrgica y dispositivos médicos bajo alerta

La autoridad sanitaria también dispuso el retiro del lote 2100064 de la compresa de gasa quirúrgica mediana Tipo VI – Estéril, marca L & M, de 15 cm x 50 cm. En este caso, los controles de calidad revelaron la existencia de material extraño y manchas marrones en algunas unidades, lo que podría comprometer la esterilidad y seguridad del producto durante procedimientos quirúrgicos.

En el ámbito de los dispositivos médicos, la Digemid ordenó la retirada del lote 2K081 de la llave de paso de tres vías sin tubo de extensión, marca OnePlus. El informe técnico identificó imperfecciones y bordes afilados en el dispositivo, un defecto que aumenta el riesgo de lesiones o complicaciones en el entorno clínico.

Cánulas intravenosas con defectos detectados

Otra alerta relevante involucra al lote 052402 de la cánula intravenosa BIO ON 22G x 1”, producto en el que se hallaron imperfecciones, partículas extrañas y bordes irregulares en la punta del catéter y en la aguja introductora. Estas fallas representan un riesgo directo para los pacientes, ya que pueden provocar lesiones durante el proceso de canalización intravenosa, además de incrementar la posibilidad de infecciones o reacciones adversas.

La autoridad sanitaria exhorta a los ciudadanos a reportar productos peligrosos y consultar la lista de alertas activas a través del Sistema de Alertas de Consumo de Indecopi

Información y recomendaciones para los consumidores

La Digemid ha puesto a disposición de los ciudadanos la línea telefónica (01) 631 4300 para consultas referentes a estos retiros y a la seguridad de productos farmacéuticos adquiridos en el país. Indecopi, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, recuerda que los consumidores tienen la posibilidad de reportar productos peligrosos mediante la plataforma oficial: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente.

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta clave del Indecopi para la difusión de información sobre productos que pueden implicar riesgos imprevistos para la salud o la seguridad de los usuarios en Perú. Los datos publicados provienen tanto de los proveedores como de las entidades reguladoras competentes, lo que garantiza la trazabilidad y la transparencia en la gestión de alertas sanitarias.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) es el organismo del Ministerio de Salud encargado de regular, supervisar y fiscalizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios en Perú. Su labor incluye autorizar registros, controlar importaciones y velar por la protección de la salud pública frente a riesgos asociados a estos productos.