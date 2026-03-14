Perú

Gas natural vuelve: más de 970 industrias y 42 mil comercios retomarán actividades

La normalización del suministro, tras la reparación del ducto, permitirá reactivar progresivamente la producción, el comercio y el transporte, mientras el Gobierno anuncia medidas para fortalecer la seguridad energética y evitar futuras contingencias

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El Ejecutivo informó que el
El Ejecutivo informó que el servicio volverá a operar con normalidad en todo el país a partir del sábado 14 de marzo. Foto: SPH

El restablecimiento del suministro de gas natural en el país permitirá que más de 970 industrias y alrededor de 42 mil comercios retomen sus actividades en los próximos días, tras superarse la contingencia energética que afectó la producción y los servicios en varias regiones. La recuperación del sistema de transporte y distribución de este recurso clave marca un paso importante para la normalización de la actividad económica, especialmente en sectores como la manufactura, la gastronomía y el hospedaje.

De acuerdo con las autoridades, la reparación total del gasoducto de Camisea y la puesta en marcha progresiva de los ductos permitirán que el abastecimiento se recupere de forma gradual, tanto para el sector productivo como para el transporte. El Gobierno anunció que el servicio quedará restablecido en todo el territorio desde el sábado 14 de marzo, luego de que se confirmara la operatividad completa de la infraestructura.

Reactivación industrial y comercial

El ministro de la Producción, César Quispe, informó que el retorno del gas natural será determinante para la reactivación de miles de negocios y plantas industriales. “Hoy más de 970 industrias y más de 42 mil comercios, entre hoteles, restaurantes y panaderías, van a reiniciar sus operaciones con el gas natural”, indicó. Esta reanudación de actividades permitirá recuperar ritmos de producción que se vieron interrumpidos durante los días de emergencia energética.

El titular del sector también destacó la respuesta del empresariado frente a la crisis, al señalar que muchas compañías adoptaron medidas para mitigar el impacto. “Desde el Ministerio de la Producción agradecemos al sector industrial y comercial porque algunos hicieron el cambio de la matriz energética y otros hicieron una minimización en el uso de sus energías”, sostuvo. Estas acciones contribuyeron a reducir los efectos sobre la cadena de abastecimiento y el empleo.

César Quispe, actual titular del
César Quispe, actual titular del Ministerio de la Producción. Foto: Andina

Distribución progresiva para el transporte

En paralelo al retorno de las operaciones industriales, se inició la distribución gradual de gas natural vehicular (GNV) en diversos grifos. Según informó el Ministerio de Energía y Minas, desde el viernes 13 de marzo algunos establecimientos ya comenzaron a abastecer a conductores, principalmente taxistas y pequeños transportistas, quienes podrán retomar sus labores con mayor normalidad.

La empresa encargada del transporte del recurso detalló que las obras de recuperación del ducto concluyeron tras los trabajos de soldadura y verificación realizados en los últimos días. Este proceso incluyó la puesta en marcha del sistema y la ecualización de la presión a lo largo de los 730 kilómetros de la infraestructura, un procedimiento técnico que demanda cerca de 18 horas para garantizar un flujo seguro y continuo.

Recuperación del suministro en Lima y Callao

El restablecimiento del servicio comenzó en el punto conocido como City Gate de Lurín, desde donde se distribuye el gas hacia Lima y Callao. De acuerdo con el cronograma oficial, la capacidad total del sistema se alcanzará en las primeras horas del sábado, lo que permitirá ampliar el suministro tanto a vehículos livianos como pesados.

La concesionaria encargada de la distribución en la capital informó que desde las 10:00 a. m. del viernes se habilitó el abastecimiento de GNV para taxis, cústers y mototaxis, garantizando así que puedan utilizar este combustible en sus recorridos. La medida busca evitar mayores retrasos en la movilidad urbana y reducir las pérdidas económicas generadas por la paralización parcial del servicio.

De manera simultánea a la
De manera simultánea a la reactivación de las actividades industriales, comenzó el suministro progresivo de gas natural para el transporte vehicular. Foto: El Gas Noticias

Medidas para prevenir futuras crisis

En medio de la recuperación del sistema, el Gobierno anunció que se convocará la adjudicación para la construcción de una planta regasificadora, considerada una alternativa para enfrentar eventuales contingencias en el suministro. Según explicó el Ministerio de Energía y Minas, esta infraestructura permitiría contar con reservas estratégicas de gas por aproximadamente 30 días, fortaleciendo la seguridad energética del país.

Las autoridades sostienen que esta iniciativa complementará la red existente y reducirá la dependencia de un solo punto de abastecimiento. Con la normalización del servicio en marcha y nuevos proyectos en evaluación, se espera que el sector productivo recupere su dinamismo y que el impacto de la reciente crisis quede progresivamente atrás.

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