Buscan implementar el incentivo CAFAE para los otros regímenes públicos, ¿de qué se trata?

El incentivo único del CAFAE es un monto que se financia con los aportes y descuentos a los trabajadores públicos, pero no se aplica para todos. - Crédito Andina

Recientemente el Congreso aprobó un nuevo dictamen para viabilizar la homologación del incentivo único del CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del Decreto Legislativo 276 a nivel nacional. Como se recuerda, esta Ley se aprobó el año pasado, pero tras meses el Ejecutivo no la ha implementado porque no la consideran viable tal cual como esta.

Ahora, sin embargo, la nueva Ley da la potestad a los gobiernos regionales a aplicarla la norma sin necesidad del Ministerio de Economía (MEF). Pero solo falta que el Ejecutivo la promulgue, aún está abierta la posibilidad de que la observe.

Pero todo esto ha puesto en vitrina al mismo incentivo del CAFAE, y ahora dos propuestas legislativas plantean que se de este monto a más regímenes, para lo que primero deberán implementarse los CAFAE para otros trabajadores. Como se sabe, estos son los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo, un mecanismo histórico de apoyo social dirigido a los trabajadores de las entidades públicas.

La homologación del CAFAEaprobó en el Congreso, pero ahora tendrá que ser promulgada u observada por el Gobierno. - Crédito Andina

Los CAFAE

En el sistema administrativo del Estado, el Fondo de Asistencia y Estímulo (FAE), administrado a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), constituye un mecanismo histórico de apoyo social dirigido a los trabajadores de las entidades públicas.

Así, este fondo tiene como finalidad otorgar asistencia y estímulos de carácter social, económico y recreativo a los trabajadores, financiándose principalmente mediante recursos generados por descuentos por tardanzas, inasistencias y otras sanciones administrativas, así como por aportes permitidos por la normativa vigente.

Es decir, el CAFAE permite “canalizar recursos destinados al bienestar del trabajador, contribuyendo a mejorar las condiciones laborales, fortalecer la cohesión institucional y promover un adecuado clima organizacional en el servicio público”.

Mientras, el Ejecutivo no ha publicado el reglamento de la homologación del incentivo CAFAE porque lo considera inviable. - Crédito MEF

Sin embargo, el Congreso considera que “el acceso a los beneficios del CAFAE ha estado limitado históricamente a determinados regímenes laborales dentro del sector público, particularmente a los servidores sujetos al Decreto Legislativo N.° 276, excluyendo en muchos casos a trabajadores sujetos a otros regímenes laborales que coexisten dentro de una misma entidad pública".

Las propuestas

Así, el congresista Darwin Espinoza, de Podemos Perú, presentó un proyecto para “extender el otorgamiento de la asignación del incentivo único del CAFAE a los trabajadores administrativos de los gobiernos locales (municipalidades provinciales y municipalidades distritales) pertenecientes a los regímenes laborales del del Decreto Legislativo N° 276, Decreto Legislativo N° 728 y Decreto Legislativo N° 1057 (CAS), en igualdad de condiciones que los trabajadores del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales.

Por su lado, el parlamentario Diego Bazán Calderón, de Renovación Popular, busca incorporar a los trabajadores que laboran para el Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y OPDs sujetos a los regímenes laborales regulados por el Decreto Legislativo Nº 728 y el Decreto Legislativo Nº 1057 a este beneficio.

Estas propuesta plantea además que en un plazo máximo de entre 30 (Diego Bazán) y 60 días calendario (Darwin Espinoza), desde su publicación en el diario oficial El Peruano, los comités de administración de los CAFAE adecuarán su normativa interna a la presente ley.