Ley que aumenta incentivo CAFAE se promulgó: Estos trabajadores públicos se beneficiarán

El nuevo monto entrará en vigencia en octubre aún. La Ley plantea también los principios en que se rige esta homologación del incentivo CAFAE. - Crédito Andina

La Ley de homolgación del CAFAE ha sido aprobada por insistencia por el Congreso y ya se ha promulgado la norma en el diario oficial El Peruano. Como se sabe, los CAFAE son los Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo, entidades dentro de las instituciones públicas que se encargan de administrar fondos destinados a asistencia y estímulo para los trabajadores de la institución.

Así, estos fondos provienen de diversas fuentes, incluyendo aportes de la propia entidad y, en algunos casos, de los trabajadores (o, por ejemplo, multas que se cobran en caso de tardanza). Dentro de estos es que se da el incentivo único CAFAE, un monto de dinero que va para el servidor. Pero estos comités varían según la entidad y no se manejan del todo similarmente.

Por eso, esta Ley establece la homologación del incentivo único CAFAE, pero solo para los trabajadores administrativos del régimen laboral del decreto legislativo 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público, en los gobiernos regionales. Es decir, que este monto tendrá que aumentar para trabajadores si estos no reciben el mismo monto que sus pares en otras entidades, entre las señaladas.

Aún se deberá esperar algunos meses para que el MEF publique el reglamento para su implementación. - Crédito Andina

Ley de homologación del incentivo CAFAE

La norma aprobada “tiene por objeto establecer la homologación del Incentivo Único-CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en los gobiernos regionales, a través de una escala única y de aplicación obligatoria”.

“Para efectos de la implementación y aplicación de la presente ley, se entenderá que cuando se alude a gobiernos regionales se incluye a la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus unidades ejecutoras, en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867″, aclara el texto.

Así, lo que sucederá es que todos los trabajadores administrativo del 276 en gobiernos regionales recibirán el monto más alto que perciba uno de estos en alguna de estas entidades o unidad ejecutora, en tanto sea del mismo nivel remunerativo. También, para evitar que se reduzca este monto a alguno (para equiparar esta cifra), el proceso se regirá por algunos principios.

Dina Boluarte había mandado la Ley del CAFAE de vuelta al Congreso. - Crédito Composición Infobae

¿Cómo se dará la homologación?

El proceso de homologación del Incentivo Único CAFAE se rige, según la norma, por los siguientes principios:

Principio de no reducción de montos percibidos . En ninguna circunstancia, el monto que un servidor administrativo perciba por concepto de Incentivo Único-CAFAE, según la nueva escala homologada, puede ser inferior al monto que actualmente viene percibiendo y que se encuentra debidamente registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

Principio de homologación al monto más alto por nivel remunerativo. Para efectos de establecer el monto único del Incentivo Único-CAFAE en la nueva escala única y de aplicación obligatoria, se toma como referencia el monto más alto que, a la fecha de promulgación de la presente ley, sea percibido por un servidor dentro de un determinado nivel remunerativo (auxiliar, técnico, profesional, funcionario, según la clasificación vigente del Decreto Legislativo 276) en cualquiera de los gobiernos regionales y de sus respectivas unidades ejecutoras y en lo que corresponda a las entidades del gobierno nacional, según la información registrada en el AIRHSP.

Sobre esto último, así “este monto más alto, identificado para cada nivel remunerativo, es el nuevo valor de referencia a partir del cual se efectúa la homologación del Incentivo Único-CAFAE para todos los servidores de dicho nivel remunerativo en el ámbito nacional, garantizando así la nivelación al estándar más favorable existente y la eliminación de las actuales disparidades injustificadas”.

Los trabajadores públicos del 276 podrían recibir un aumento en el incentivo CAFAE si no están recibiendo montos tan altos como el de sus pares. - Credito Andina

Sin embargo, la medida aún tendrá que ser reglamentada para entrar en vigencia. Para esto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene 60 días calendario desde la publicación de esta norma para emitir resolución. Esto vence, así, el domingo 19 de octubre.