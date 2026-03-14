Año Escolar 2026: Alimentos para escolares ahora contarán con vigilancia sanitaria del Minsa, según ministra Lily Vásquez

La elaboración diaria en el colegio garantiza alimentos calientes y el control directo de la calidad en cada servicio. - Crédito: Midis

El año escolar 2026 significará una transformación en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lily Vásquez Dávila, anunció la firma de un convenio específico de cooperación entre su cartera y el Ministerio de Salud (Minsa). Esta alianza busca fortalecer la calidad y la vigilancia sanitaria de los alimentos para escolares en todo el país.

Según la ministra, el acuerdo permitirá actuar con rapidez ante cualquier alerta sanitaria. El compromiso es reportar incidentes en menos de 24 horas, para que las acciones de prevención sean inmediatas y efectivas.

“Cada alimento que recibe su hijo en el colegio no llega solo, llega con el respaldo técnico del Minsa, con la supervisión estratégica del PAE y con la vigilancia del Estado”, afirmó Vásquez Dávila durante la presentación del convenio.

El mensaje apunta a generar confianza entre madres, padres y comunidades educativas sobre la seguridad del servicio alimentario escolar.

El convenio fue suscrito por el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, y la directora ejecutiva del PAE, Scarlet Díaz Cáceres, en una ceremonia en la que participaron los ministros de Salud y Desarrollo e Inclusión Social. Con este paso, ambos sectores consolidan una colaboración que pone en primer plano la salud y el bienestar de los estudiantes.

Foto: Midis

Más control y respuesta inmediata ante emergencias

Uno de los ejes centrales de la nueva estrategia es el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria. El Minsa, a través de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), se encargará de supervisar la gestión de los alimentos industrializados mediante el intercambio de información y el acceso a sistemas de certificación como el Registro Sanitario y la validación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).

Estas herramientas permiten identificar y controlar riesgos en la cadena de distribución, garantizando que los productos cumplan con los estándares exigidos.

Ambas instituciones formarán un equipo técnico que, en el plazo de 30 días, implementará un plan de trabajo enfocado en la prevención de riesgos y en la optimización de los procesos de fiscalización en las plantas de proveedores. El objetivo es anticiparse a situaciones que puedan afectar la inocuidad de los alimentos y proteger la salud pública escolar.

La respuesta inmediata ante alertas sanitarias será una prioridad. Cualquier hallazgo de contaminación será comunicado y atendido en menos de 24 horas, minimizando así posibles afectaciones a los estudiantes.

Además, la Digesa ofrecerá asistencia técnica y capacitaciones al personal del PAE en protocolos de inspección y muestreo. Los alimentos distribuidos en los colegios deberán contar con informes de ensayos acreditados por el Instituto Nacional de la Calidad (Inacal), lo que añade una capa extra de garantía sobre su seguridad.

Compromiso conjunto

El acuerdo supone un avance hacia una vigilancia inopinada y rigurosa de los alimentos en el entorno escolar. La articulación entre el Midis y el Minsa busca establecer un sistema sólido que responda rápidamente a cualquier eventualidad y mantenga la confianza de las familias en la alimentación de sus hijos e hijas.

A partir de este año, cada ración servida en los colegios llegará acompañada de controles y verificaciones técnicas, respaldadas por especialistas en salud pública y seguridad alimentaria.