Perú

Año Escolar 2026: Alimentos para escolares ahora contarán con vigilancia sanitaria del Minsa, según ministra Lily Vásquez

Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informaron sobre un convenio con la cartera de Salud para asegurar la calidad y vigilancia sanitaria de los alimentos distribuidos en los colegios

Guardar
La elaboración diaria en el
La elaboración diaria en el colegio garantiza alimentos calientes y el control directo de la calidad en cada servicio. - Crédito: Midis

El año escolar 2026 significará una transformación en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lily Vásquez Dávila, anunció la firma de un convenio específico de cooperación entre su cartera y el Ministerio de Salud (Minsa). Esta alianza busca fortalecer la calidad y la vigilancia sanitaria de los alimentos para escolares en todo el país.

Según la ministra, el acuerdo permitirá actuar con rapidez ante cualquier alerta sanitaria. El compromiso es reportar incidentes en menos de 24 horas, para que las acciones de prevención sean inmediatas y efectivas.

“Cada alimento que recibe su hijo en el colegio no llega solo, llega con el respaldo técnico del Minsa, con la supervisión estratégica del PAE y con la vigilancia del Estado”, afirmó Vásquez Dávila durante la presentación del convenio.

El mensaje apunta a generar confianza entre madres, padres y comunidades educativas sobre la seguridad del servicio alimentario escolar.

El convenio fue suscrito por el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, y la directora ejecutiva del PAE, Scarlet Díaz Cáceres, en una ceremonia en la que participaron los ministros de Salud y Desarrollo e Inclusión Social. Con este paso, ambos sectores consolidan una colaboración que pone en primer plano la salud y el bienestar de los estudiantes.

Foto: Midis
Foto: Midis

Más control y respuesta inmediata ante emergencias

Uno de los ejes centrales de la nueva estrategia es el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria. El Minsa, a través de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), se encargará de supervisar la gestión de los alimentos industrializados mediante el intercambio de información y el acceso a sistemas de certificación como el Registro Sanitario y la validación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).

Estas herramientas permiten identificar y controlar riesgos en la cadena de distribución, garantizando que los productos cumplan con los estándares exigidos.

Ambas instituciones formarán un equipo técnico que, en el plazo de 30 días, implementará un plan de trabajo enfocado en la prevención de riesgos y en la optimización de los procesos de fiscalización en las plantas de proveedores. El objetivo es anticiparse a situaciones que puedan afectar la inocuidad de los alimentos y proteger la salud pública escolar.

La respuesta inmediata ante alertas sanitarias será una prioridad. Cualquier hallazgo de contaminación será comunicado y atendido en menos de 24 horas, minimizando así posibles afectaciones a los estudiantes.

Además, la Digesa ofrecerá asistencia técnica y capacitaciones al personal del PAE en protocolos de inspección y muestreo. Los alimentos distribuidos en los colegios deberán contar con informes de ensayos acreditados por el Instituto Nacional de la Calidad (Inacal), lo que añade una capa extra de garantía sobre su seguridad.

Compromiso conjunto

El acuerdo supone un avance hacia una vigilancia inopinada y rigurosa de los alimentos en el entorno escolar. La articulación entre el Midis y el Minsa busca establecer un sistema sólido que responda rápidamente a cualquier eventualidad y mantenga la confianza de las familias en la alimentación de sus hijos e hijas.

A partir de este año, cada ración servida en los colegios llegará acompañada de controles y verificaciones técnicas, respaldadas por especialistas en salud pública y seguridad alimentaria.

Temas Relacionados

MidisMinsaAño Escolar 2026EscolaresAlimentosperu-noticias

Más Noticias

Ricardo Gareca reveló lo que lo motivó a convertirse en Youtuber: “Si Farfán y Vargas están en este mundo, ¿Por qué no yo?"

El ‘Tigre’ anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto, “La Sustancia”, que estará disponible desde el martes 17 de marzo a través de la plataforma YouTube

Ricardo Gareca reveló lo que

Congreso aprueba interpelar al ministro Aldo Prieto el jueves 19 de marzo: ¿qué preguntas responderá el titular del MTC?

El pliego interpelatorio consta de 22 preguntas centradas en el futuro de la Nueva Carretera Central y el Puente Santa Rosa. Ministro deberá rendir cuentas ante el Pleno a partir de las 15:00 horas

Congreso aprueba interpelar al ministro

‘Majo con Sabor’ genera polémica con frase que le decía su ex: “Te juro que solo me gustan las mujeres”

La influencer generó controversia al repetir una frase sobre la orientación sexual de su ex. La declaración fue interpretada como una indirecta a Gino Assereto.

‘Majo con Sabor’ genera polémica

Guerra en Medio Oriente impacta en Perú: precio de fertilizantes sube un 28% y amenaza costos de producción agrícola

Especialistas del sector advierten que los fertilizantes pueden representar entre el 15% y el 20% de los costos de producción en diversos cultivos de la agricultura familiar

Guerra en Medio Oriente impacta

Universitario de Deportes oficializa a Bryan Reyna como su último refuerzo para la temporada 2026: “Sueño cumplido”

A días del cierre del mercado de verano en la liga peruana, la escuadra ‘crema’ selló la contratación del seleccionado nacional. El ‘Picante’ regresa a la Liga 1 luego de dos temporadas en Belgrano de Argentina

Universitario de Deportes oficializa a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba interpelar al ministro

Congreso aprueba interpelar al ministro Aldo Prieto el jueves 19 de marzo: ¿qué preguntas responderá el titular del MTC?

Ministro Aldo Prieto descarta dialogar con bancadas previo a la interpelación: “La única conversación será mi exposición ante el Congreso”

“Tenemos apenas 20 días”: José María Balcázar se pronuncia por asesinato de transportistas y evalúa proyecto para diferenciar bandas de crimen organizado

PCM anuncia que 430 mil placas vehiculares ya tienen chips activados para abastecimiento de GNV

Minem asegura que planta regasificadora garantizará suministro de gas ante posible nueva crisis: “Este colapso no pasaría”

ENTRETENIMIENTO

‘Majo con Sabor’ genera polémica

‘Majo con Sabor’ genera polémica con frase que le decía su ex: “Te juro que solo me gustan las mujeres”

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo vuelven a la TV con ‘La Granja VIP’: Asi fue su reencuentro tras estar dos años distanciados

Maju Mantilla marca límites y aclara que en ‘La Sustancia’ separa lo personal de lo profesional: “Mi vida privada no es negociable”

Christian Meier cautivó a fans en el Gran Teatro Nacional: tributo a Pedro Suárez Vértiz y noche mágica junto a Eva Ayllón

Carlos Alcántara responde a críticas por sus fotos polémicas en redes sociales: “Estoy feliz con mi cuerpo y mi edad”

DEPORTES

Ricardo Gareca reveló lo que

Ricardo Gareca reveló lo que lo motivó a convertirse en Youtuber: “Si Farfán y Vargas están en este mundo, ¿Por qué no yo?"

Universitario de Deportes oficializa a Bryan Reyna como su último refuerzo para la temporada 2026: “Sueño cumplido”

Jairo Concha habló tras ser sancionado con Universitario: “No me arrepiento. No insulté a un hincha, defendí a mi hijo”

La peculiar reacción de Jairo Concha tras ser sancionado con Universitario en Liga 1 2026

Se reveló que Universitario buscaría que sancionen a Paolo Guerrero luego de castigos contra Javier Rabanal y Jairo Concha