Pérdida de peso y dolor abdominal constante podrían ser signos tempranos de cáncer de páncreas, advierte EsSalud

La imagen ilustra a una persona con dolor abdominal, simbolizando uno de los síntomas clave del cáncer de páncreas, junto a una representación gráfica del órgano afectado resaltado en rojo para enfatizar la detección temprana de esta agresiva enfermedad. (Foto: Agencia Andina)

La pérdida de peso inexplicada acompañada de dolor abdominal persistente figura entre los síntomas iniciales que podrían asociarse con el cáncer de páncreas, advirtió el Seguro Social de Salud (EsSalud). Esta enfermedad, reconocida por su agresividad y dificultad para la detección temprana, suele avanzar de manera silenciosa, lo que incrementa la importancia de identificar estos signos de alerta en etapas iniciales para mejorar el pronóstico y el acceso a tratamientos efectivos.

A pesar del potencial valor de una consulta precoz, la ausencia de síntomas claros y la dificultad diagnóstica caracterizan al cáncer de páncreas. Tal como precisó la doctora Rebeca Serra Jaramillo, del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, el diagnóstico suele producirse en fases avanzadas, dado que los síntomas suelen parecer benignos o se confunden con molestias habituales del sistema digestivo. Tampoco existe una prueba masiva de tamizaje disponible en la actualidad, situación que limita la capacidad de detección sistemática, a diferencia de las estrategias adoptadas para otras neoplasias como el cáncer de mama o de próstata.

En la mayoría de los casos, los primeros signos suelen ser tan inespecíficos que pasan inadvertidos tanto para la población como para algunos profesionales de salud, retrasando la sospecha clínica. Esta característica reduce la posibilidad de identificar y tratar la enfermedad cuando todavía es resecable, condicionando los resultados a largo plazo. El tamaño del tumor al momento del diagnóstico resulta un elemento crucial: solo una minoría de los casos se detecta en fases tempranas y la gran mayoría llega a consulta cuando la enfermedad ya se encuentra localmente avanzada o metastásica.

Un estudio descubre una nueva señal de advertencia del cáncer de páncreas (Wikimedia Commons)

Signos de alerta frecuentes en el cáncer de páncreas y ausencia de pruebas de tamizaje preventivo

Entre las manifestaciones destacadas, los especialistas de EsSalud describieron baja de peso no intencionada, pérdida del apetito, fatiga persistente, y dolor abdominal que a menudo se irradia en forma de “cinturón” hacia la espalda. Particularmente, la aparición de ictericia —coloración amarilla súbita en la piel o en la parte blanca de los ojos— suele indicar progresión de la enfermedad hacia estados más avanzados, generalmente por obstrucción de las vías biliares.

La doctora Serra remarcó la ausencia de procedimientos de tamizaje universal. Actualmente, no existe una herramienta preventiva comparable a la mamografía (cáncer de mama) o el antígeno prostático específico (cáncer de próstata), lo que enfatiza la necesidad de participación activa ante cualquier síntoma persistente. El consejo técnico es solicitar valoración médica inmediata si estas señales se presentan, más aún si existen factores de riesgo asociados.

Progresión, diagnóstico y factores de riesgo en el cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas se distingue por una progresión acelerada. Según la experta de EsSalud, el proceso diagnóstico inicia habitualmente con una ecografía abdominal para identificar lesiones sospechosas. En función de los hallazgos, el protocolo clínico contempla estudios complementarios como tomografía computarizada, resonancia magnética y, de ser necesario, una biopsia para confirmar la naturaleza del tumor.

Shutterstock

La elección del tratamiento depende del estadio. En fases iniciales, es posible planificar cirugía con intención curativa seguida de quimioterapia. En etapas avanzadas, el objetivo principal se orienta a control de la enfermedad y mejora de la calidad de vida mediante quimioterapia paliativa.

El riesgo de padecer este tipo de cáncer aumenta a partir de los 50 años y afecta tanto a hombres como mujeres. Serra subrayó la existencia de factores de riesgo como diabetes mellitus, antecedentes familiares de cáncer de páncreas, mama o próstata, junto con el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Estos elementos refuerzan la importancia de la vigilancia clínica, sobre todo en grupos vulnerables.

Medidas preventivas y recomendaciones de estilo de vida

Las recomendaciones preventivas recogidas por EsSalud a través de la experta incluyen la práctica regular de actividad física —al menos tres veces semanalmente—, el seguimiento de una alimentación rica en frutas y verduras, y la restricción de productos ultraprocesados, tabaco y alcohol. La adopción de estos hábitos saludables podría contribuir a reducir el riesgo de cáncer y otras enfermedades crónicas.

Se enfatizó que, aunque no existe una prevención absoluta frente a esta neoplasia, el abandono del tabaco y la reducción del consumo de alcohol presentan asociación con una menor incidencia de cáncer de páncreas y mejor pronóstico general.

Shutterstock

Estadísticas de incidencia en Perú y protocolos del Hospital Guillermo Almenara

Datos de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud revelaron que en 2025 se diagnosticaron 1.480 nuevos casos de cáncer de páncreas a nivel nacional. En lo que va del presente año se han detectado otros 120 nuevos diagnósticos, lo que refuerza la preocupación institucional en la esfera de la salud pública.

El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen dispone de protocolos y equipamiento ajustados a guías clínicas internacionales para la atención oncológica. El acceso a tratamientos oportunos y personalizados forma parte del compromiso de EsSalud con el fortalecimiento de la atención primaria y el incremento en la capacidad asistencial.

La gestión actual de EsSalud, encabezada por el presidente ejecutivo Segundo Acho Mego, mantiene como ejes estratégicos la atención preventiva y la optimización de los recursos diagnósticos y terapéuticos disponibles para este grupo de pacientes.