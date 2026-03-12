Rafael López Aliaga desata una ola de críticas por señalar que en los cuarteles se la pasan “haciendo estupideces”

Rafael López Aliaga afirmó que en los cuarteles las Fuerzas Armadas “hacen estupideces”, lo que generó una fuerte reacción en el Congreso y entre exautoridades

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, desató una ola de críticas en el Congreso tras afirmar que en los cuarteles los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) pasan el tiempo “haciendo estupideces”.

El exalcalde de Lima hizo estas declaraciones durante un mitin en Satipo, en Junín, al reiterar que, de llegar a la presidencia, trasladaría la capital peruana y los ministerios a esa región de la selva central.

“La mejor zona está acá (...) veo el valle anchísimo, no hay problema de altura y falta nomás conectarla con la ingeniería militar. Vamos a poner acá la escuela de policías, justamente porque es nuestro plan de gobierno”, dijo.

“Debemos tener tropa. Ingeniería militar, ingeniería policial, (...) pero no estar en los cuarteles haciendo estupideces, pues”, agregó. Las declaraciones fueron emitidas el último lunes, pero tuvieron eco en el Parlamento recién días después.

El expresidente interino José Jerí, quien volvió a su curul tras ser destituido, señaló que “no es tolerable” que un candidato presidencial “desprecie la labor” del personal del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. “He visto el arduo trabajo que realizan, y más cuando son llamadas a servir. Valorando y no despreciando a las instituciones, saldremos adelante”, anotó en X, antes Twitter.

El legislador y militar retirado Roberto Chiabra, aspirante presidencial de Unidad Nacional, se pronunció en la misma línea. “Para él es ‘una estupidez’ que ayuden en emergencias, que participen en seguridad ciudadana, en el VRAEM, Pataz, Madre de Dios, etc. Estupidez es ser ofensivo y no conocer lo que hacen los soldados. Quien se burla de ellos le falta el respeto a las FF.AA. y al Perú”, anotó.

El expresidente del Congreso, José Williams, expresó que “hablar con desprecio” de los militares “demuestra desconocimiento y falta de respeto” y mencionó que en “los cuarteles se forman hombres y mujeres que están dispuestos a dar la vida por el Perú”, por lo que pidió honrar a las FF.AA., no insultarlas.

Por su parte, el actual titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, señaló que en los cuarteles los militares “están entrenándose para cumplir su misión, la defensa nacional y eventualmente la defensa del orden interno”. Agregó que “si no se entrenan, no podrán realizar su misión” y que “si no se entiende lo más obvio, ¿cómo podrá ser el jefe de FFAA y PNP?”.

A la controversia se sumó el exjefe de Gabinete, Pedro Cateriano, quien afirmó “que un peruano de bien jamás debe expresarse así” y mencionó con ironía “que beber en exceso hace daño a la salud”.

En defensa del exalcalde capitalino, el congresista Alejandro Muñante sostuvo que la frase fue descontextualizada y “utilizada por quienes nada o poco han hecho por ellas por puro cálculo político”. Además, añadió que el líder de su partido ha defendido a los militares “siempre de los caviares y comunistas”.

Según un sondeo de Ipsos, López Aliaga lidera la intención de voto con 11%, seguido por Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 10%. Carlos Álvarez de País para Todos registra 6%, César Acuña de Alianza para el Progreso 4%, Alfonso López Chau de Ahora Nación 4%, Wolfgang Grozo de Integridad Democrática 4% y George Forsyth de Somos Perú 3%.