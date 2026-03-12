Perú

Voto de confianza al Gabinete Miralles: Algunos bloques anticipan rechazo y exigen renuncia de la premier

La respuesta del Gobierno frente a la crisis energética, sumada a los recientes cambios de ministros, ha generado el rechazo de algunas bancadas. Sin embargo, otro sector del Parlamento considera que negarle la confianza sería una decisión irresponsable

“Les hemos pedido respetuosamente que nos den esa confianza”. Con esas palabras, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, describió su reunión con la bancada de Honor y Democracia. A menos de una semana de que la premier acuda al Congreso de la República para solicitar el voto de investidura, la posición de algunas bancadas ya está definida.

Al rechazo de Renovación Popular y Avanza País —que adelantaron que le negarán la confianza— se suman nuevas presiones desde los grupos de izquierda.

El congresista y vocero de Podemos Perú, Guido Bellido, señaló que la postura de su bancada es no otorgar la confianza al gabinete si se continúa con la liquidación de Petroperú.

“Es una postura que la bancada ha debatido y nosotros hemos visto por conveniente. Nuestros activos, nuestras empresas, que garantizan la soberanía energética, tienen que ser defendidas. De ninguna manera vamos a permitir que Petroperú sea rematada”, declaró.

En esa misma línea, Edgard Reymundo, del Bloque Democrático Popular, pidió la renuncia de la premier para que José María Balcázar pueda recomponer su gabinete. El parlamentario señaló que los actuales ministros no tienen iniciativa política y actúan en automático.

“Este gabinete, que está en crisis, no merece que le otorguemos el voto de confianza. Es necesario, en todo caso, que la señora primer ministro pueda renunciar y evitarnos entonces esta cuestión del voto de confianza, para que pueda recomponer el gabinete del presidente de la República”, señaló.

Denisse Miralles continúa reuniéndose con las bancadas

Pese a la negativa de cinco agrupaciones políticas, la ministra Miralles se mantiene optimista y continúa sus reuniones con las demás bancadas.

El último miércoles conversó con Acción Popular y Honor y Democracia. Tras ambos encuentros, la premier consideró que se llegó a acuerdos y que los resultados fueron positivos.

“Nosotros les hemos pedido respetuosamente que nos den esa confianza, y lo creemos positivo porque ha sido un diálogo bastante constructivo. (...) Esos son nuestros planteamientos y juntos podemos buscar un camino que permita que el país tenga soluciones inmediatas”, señaló la premier tras su encuentro con Honor y Democracia.

Por su parte, Jorge Montoya, vocero de esa agrupación, consideró que el diálogo fue positivo, aunque aún no confirmó si otorgarán el voto de confianza.

“Hemos dado nuestras ideas, hemos dado nuestras críticas, hemos tenido unas conversaciones interesantes. Considero que es provechoso lo que se ha tenido el día de hoy en la tarde. No hemos decidido lo del voto de confianza, lo revisaremos en el transcurso de la semana”, indicó.

Somos Perú considera irresponsable no dar la confianza

El congresista Alex Paredes, uno de los más recientes integrantes de Somos Perú, criticó a sus colegas por negar la confianza a menos de un mes de las elecciones.

Paredes consideró que, en lugar de limitarse a cuestionar al Ejecutivo, los parlamentarios deberían plantear soluciones. Además, recordó que la situación del país es complicada, ya que a la crisis de seguridad se ha sumado la emergencia por el desabastecimiento de gas.

“A ver, pensemos el escenario del no voto. ¿Qué se va a buscar? ¿Desestabilizar esta previa del proceso electoral? ¿Es lo mejor? Yo creo que, en todo caso, los grupos que van en voto contrario deberían decir cuáles son sus exigencias, expectativas, sus críticas. Pero creo que ya el país no resiste este tipo de situaciones”, advirtió.

