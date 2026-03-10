Gabinete de Denisse Miralles a pocos días de pedir el voto de confianza, ¿tiene el respaldo necesario para continuar?

Denisse Miralles juró como premier, pese a haberse anunciado a Hernando de Soto. | Presidencia

El próximo miércoles 18 de marzo, el gabinete liderado por Denisse Miralles enfrentará su prueba de fuego ante el Pleno del Congreso de la República. Tras la sorpresiva salida de Hernando de Soto del esquema original y la reciente crisis energética por la rotura de un ducto de gas natural, el Ejecutivo despliega una estrategia de supervivencia en un Parlamento fragmentado.

La premier —quien dejó la cartera de Economía para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros— ha solicitado a las fuerzas políticas no adelantar un rechazo antes de escuchar el plan de trabajo, enfatizando que no sería responsable negar la confianza sin analizar a detalle las acciones propuestas. Sin embargo, la valla es alta: las medidas adoptadas para enfrentar la escasez de combustible se han convertido en el principal flanco de ataque por parte de las bancadas de oposición.

En este complejo tablero de votos, el respaldo al gabinete se construye sobre una base de alianzas estratégicas y lo que algunos legisladores denominan “coherencia” política. Alianza para el Progreso, con sus 17 votos, se mantiene como el soporte principal del Ejecutivo, una postura que responde a su rol de socio estratégico, aunque esto le valga críticas de otras agrupaciones que denuncian un “cogobierno”. De hecho, para mitigar estos cuestionamientos, fuentes de este medio indican que el propio César Acuña habría solicitado el relevo de Luis Quiroz en el Ministerio de Salud, buscando silenciar las denuncias que vinculan su permanencia con una cuota política de su partido.

Aunque la bancada de Perú Libre (11 votos) no ha emitido un pronunciamiento oficial, el congresista Américo Gonza adelantó una cuestión de principios. En entrevista con Exitosa, mencionó que sería incoherente no respaldar al equipo ministerial de la gestión de José María Balcázar, habiendo sido ellos mismos quienes lo propusieron para la presidencia. Considerando su respaldo, se complementaría con los 10 votos de Somos Perú y los 5 de la Bancada Socialista, sectores que apuestan por la gobernabilidad para evitar un vacío de poder a pocos meses de las Elecciones Generales 2026.

José María Balcázar, propuesta de Perú Libre, fue elegido presidente del Congreso y, por ende, de la República.

Podemos Perú, que cuenta con 12 integrantes, mantiene un respaldo condicionado a compromisos explícitos en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la garantía de neutralidad electoral. José Luna ha sido enfático al señalar que su bancada escuchará primero la exposición antes de decidir, marcando una distancia táctica del respaldo automático.

En una situación similar de incertidumbre se encuentra Acción Popular, cuya votación de 10 legisladores se proyecta dividida: una facción de 5 votos se inclinaría por la confianza para mantener puentes con Palacio, mientras que los otros 5, liderados por figuras como Ilich López, rechazarían la investidura debido a las rencillas internas que arrastra la bancada desde la elección de la Mesa Directiva.

En la otra orilla, Fuerza Popular, el bloque más numeroso con 20 integrantes, advirtió que no otorgarán la confianza si se mantiene la virtualidad escolar, lo que coloca al partido naranja como el gran elector de esta jornada. Renovación Popular, con sus 11 representantes, ya anunció su negativa y cuestionó la conformación del gabinete como el resultado de una “repartija de un pacto mafioso”. De igual manera, Avanza País (6 votos) expresó un rechazo firme, señalando que el nuevo equipo ministerial demuestra incapacidad para manejar la crisis del gas natural.

A este frente se sumaría el bloque de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, con 10 integrantes. Si bien fuentes internas mencionan que todavía no hay una posición, todo indicaría que no se le otorgaría, al considerarse que el gabinete representa el “continuismo” de una gestión que no genera confianza ciudadana.

Denisse Miralles estará a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros de la gestión de José María Balcázar. - Crédito: Presidencia

¿Gabinete Denisse Miralles tiene el voto para continuar?

Bajo este escenario, la aritmética de la supervivencia sitúa a Denisse Miralles con una proyección inicial de 60 votos a favor, sumando a APP, Podemos, Perú Libre, Somos Perú, los socialistas y la facción dialogante de Acción Popular. Sin embargo, para obtener la investidura, el gabinete requiere de la mayoría simple de los congresistas asistentes; en un escenario de asistencia perfecta (130 legisladores), el número mágico es de 66 votos.

El éxito de su continuidad está condicionada a la capacidad del Ejecutivo para desactivar la crisis del combustible antes del día 14 y demostrar que puede ofrecer soluciones concretas antes de que el país acuda a las urnas.

De no obtener el voto mínimo requerido, se produce la crisis total del gabinete. De acuerdo con el artículo 132 de la Constitución, la Premier Denisse Miralles deberá presentar su renuncia de inmediato y el presidente José María Balcázar tendrá que aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Este escenario obligaría al Ejecutivo a nombrar un nuevo Consejo de Ministros desde cero.