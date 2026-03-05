Premier Denisse Miralles anuncia reuniones con bancadas y confía en recibir respaldo del Congreso

Denisse Miralles espera obtener el voto de confianza tras diálogo con bancadas. Video: TV Perú

Tiene fe. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que el Ejecutivo ya inició las coordinaciones con las bancadas del Congreso para sostener reuniones previas al pedido de voto de confianza que deberá presentar su gabinete en el Parlamento.

Según explicó, el Gobierno envió oficios a las distintas agrupaciones políticas para solicitar encuentros de diálogo, con el objetivo de exponer las prioridades de la gestión y recoger las posiciones de los legisladores antes de la sesión en el Pleno.

“El secretario general del Consejo de Ministros, ya firmó los oficios, solicitando. No hemos puesto una fecha porque entendemos que los señores congresistas tienen su propia agenda. Hemos puesto total flexibilidad y apertura para las reuniones, pero que deben estar consolidándose seguro la próxima semana”, señaló.

Denisse Miralles coordina con el Congreso y alista pedido de voto de confianza

Miralles precisó que el Ejecutivo busca reunirse con todas las bancadas representadas en el Congreso para explicar los principales lineamientos del gabinete y despejar dudas antes de la votación. De acuerdo con lo previsto por el Gobierno, las reuniones con los grupos parlamentarios se realizarían en los próximos días.

“Esperamos terminar con todas las tiendas políticas la otra semana”, indicó.

Espera el voto de confianza

La jefa del gabinete también confirmó que ya sostuvo un primer encuentro con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para coordinar la fecha del voto de confianza, que fue programado para el próximo 18 de marzo. Pese a las críticas recibidas, la funcionaria se mostró esperanzada en que su gabinete obtendría el visto bueno del Congreso

“Estamos preparando, confiando en que nuestros señores congresistas van a darle el voto a este gabinete, porque está demostrando que desde el primer momento está al servicio del país”, afirmó.

Gabinete ministerial tomó juramento el último martes 24 de febrero. Foto: Presidencia.

Durante sus declaraciones, Miralles sostuvo que el Ejecutivo busca mostrar al Parlamento que su gestión está enfocada en atender las principales demandas de la ciudadanía, especialmente en materia de seguridad y respuesta ante emergencias.

“Y lo que es importante es que los peruanos puedan sentirse seguros, puedan, tener una atención rápida del Estado ante las emergencias que nos están asolando y, además, también que puedan ir seguros y tranquilos al proceso electoral que ya viene el otro mes”, agregó.

Emergencias en medio del pedido de confianza

Pese al optimismo de Miralles, varias agrupaciones políticas adelantaron que no otorgarán el voto de confianza al gabinete. Partidos de derecha, como Renovación Popular y Avanza País, que durante el gobierno de Dina Boluarte respaldaron a sus ministros, ya confirmaron su rechazo a esta nueva terna ministerial.

Por su parte, las bancadas mayoritarias —o la llamada “coalición”, como se conoce mediáticamente al bloque integrado por Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso— no han confirmado si respaldarán al gabinete, aunque tampoco han cuestionado abiertamente la conformación de ministros.

Balcázar apuesta por facultades legislativas en seguridad, sin abordar crisis fiscal

Si bien Alianza para el Progreso y Perú Libre negaron tener alguna cuota ministerial, ambas agrupaciones se han mostrado más abiertas al diálogo con el Ejecutivo.

A este escenario político se suma la emergencia provocada por la escasez de GNV, que ha puesto al Ejecutivo bajo presión ante anuncios de movilizaciones, alza de precios y posibles problemas de abastecimiento en los mercados.

En ese contexto, el gobierno interino de José María Balcázar no solo debe garantizar un proceso electoral seguro y transparente, sino también enfrentar una crisis energética que amenaza con agravar la tensión social.