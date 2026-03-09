Avanza País no participará de ronda de diálogos convocada por la PCM y negará la confianza al gabinete Miralles

Crisis energética agrava tensiones: Avanza País rechaza al gabinete Miralles. Video: Canal N

Avanza País no asistirá a la ronda de diálogo convocada por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles y tampoco otorgará el voto de confianza al gabinete. El partido emitió un comunicado en el que ratificó su postura de rechazo a los ministros del gobierno de José María Balcázar.

La agrupación política señaló que no será parte de lo que denominó un acuerdo conformado por Somos Perú, Alianza para el Progreso, de César Acuña, y otros partidos de izquierda.

A esta supuesta concertación entre organizaciones políticas se suma, según indicaron, la “improvisación” frente a la crisis energética ocasionada por la fuga y deflagración de gas en el yacimiento de Camisea, ubicado en la región Cusco. Todos estos factores han llevado al partido de José Williams a darle la espalda al gobierno de Balcázar y al gabinete encabezado por Denisse Miralles.

Avanza País no dará el voto de confianza al gabinete Miralles y anuncia interpelaciones por crisis energética

“Frente a esta situación, Avanza País no otorgará el voto de confianza al gabinete y promoverá la interpelación y posterior censura del ministro de Energía y Minas y del ministro de Transportes y Comunicaciones, quienes deben asumir su responsabilidad política por la crisis del GNV que golpea directamente a miles de taxistas y trabajadores del país”, señala una parte del pronunciamiento, en el que también adelantan mociones de interpelación contra los titulares de Transportes y Energía y Minas.

“El Perú necesita gobierno, responsabilidad y soluciones, no improvisación ni cálculos políticos”, finaliza el comunicado.

Una postura similar mantiene Renovación Popular. El partido de Rafael López Aliaga ya había anunciado que no otorgaría la confianza al gabinete Miralles, incluso antes de la crisis energética.

¿Y Fuerza Popular?

Otro partido de derecha con una importante representación en el Parlamento es Fuerza Popular. Aunque, tras la censura de Jerí, los congresistas del fujimorismo habían mantenido una postura reservada frente al gabinete, el escenario cambió luego de las recientes declaraciones de su lideresa.

En una entrevista en el programa Punto Final, Keiko Fujimori adelantó que su bancada no otorgará el voto de confianza al gabinete encabezado por Denisse Miralles mientras continúe la modalidad de clases virtuales.

La decisión responde a una de las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente al alza de combustibles. Como parte de la respuesta a la crisis energética, el Gobierno dispuso que los estudiantes —que recién habían iniciado el año escolar— continúen sus clases de forma remota.

Fujimori cuestionó esta disposición y aseguró que no beneficia al sistema educativo. Según afirmó, las clases virtuales carecen de una justificación técnica y terminan perjudicando el aprendizaje de los estudiantes.

La lideresa de Fuerza Popular sostuvo además que este modelo fue planteado originalmente como una alternativa temporal para situaciones de emergencia, pero que actualmente se estaría aplicando sin necesidad. En ese sentido, condicionó el respaldo de su bancada al gabinete a la revisión de esta medida.

Madres y padres agrupados en un colectivo denuncian que la suspensión de clases presenciales perjudica a los alumnos y complica la vida familiar, en medio de la controversia por la respuesta oficial a la escasez de gas| Andina

Ministros insisten en la virtualidad

En medio de la molestia por el alza de combustibles, representantes de colegios privados se reunieron con funcionarios del Ministerio de Educación. El titular de la entidad señaló que la medida no es una disposición permanente y que solo se aplicará mientras dure la emergencia energética.

Posteriormente, la presidenta del Consejo de Ministros indicó que alrededor del 95% de las instituciones privadas trasladaron sus clases a la modalidad virtual.