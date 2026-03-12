Perú

Postergan inicio de clases hasta el 23 de marzo en esta región por el desborde de río y huaicos

La decisión se adoptó tras una reunión extraordinaria entre autoridades educativas, directores, docentes y representantes de padres de familia

Colegios de San Francisco, en Ayacucho, iniciarán clases el 23 de marzo tras emergencia por huaicos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El inicio del año escolar en los colegios ubicados en la ciudad de San Francisco, capital del distrito de Ayna, en la región Ayacucho, fue postergado hasta el lunes 23 de marzo debido a los daños ocasionados por el desborde del río Sankirhuato y los huaicos registrados recientemente en la zona.

La medida fue informada por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Mar mediante un comunicado emitido el 11 de marzo de 2026. La entidad explicó que la decisión busca garantizar condiciones adecuadas de seguridad para estudiantes, docentes y personal administrativo antes de retomar las actividades académicas.

Colegios de San Francisco, en Ayacucho, iniciarán clases el 23 de marzo tras emergencia por huaicos. (Foto: FB/@GORE Ayacucho)

Evaluación de infraestructura educativa

La UGEL La Mar indicó que un equipo de especialistas, integrado por representantes del Área de Gestión Pedagógica y la Oficina de Infraestructura, realizó una visita técnica a los colegios afectados por la emergencia. Durante la inspección se evaluó el estado de la infraestructura educativa, los servicios básicos y las vías de acceso.

Asimismo, los especialistas verificaron las labores de limpieza y retiro de sedimentos acumulados en los planteles tras el desborde del río y los deslizamientos. Estas acciones forman parte de las evaluaciones necesarias para determinar si existen condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases.

UGEL La Mar reprograma inicio de clases en San Francisco por daños en colegios tras desborde de río. (Foto: FB/@UGEL La Mar)

Reunión con directores, docentes y padres de familia

Tras la visita técnica, las autoridades educativas convocaron a una reunión extraordinaria con directores, docentes y representantes de los padres de familia para analizar la situación generada por la emergencia. En ese encuentro se acordó reprogramar el inicio de clases para el 23 de marzo de 2026.

La entidad precisó que el retorno a las aulas dependerá de que se verifique la seguridad de las instalaciones educativas y la accesibilidad a los centros de estudio. De no cumplirse estas condiciones, se evaluará la posibilidad de ampliar el plazo de inicio por una semana adicional.

Retrasan inicio del año escolar en San Francisco (Ayacucho) por daños causados por huaicos y desborde de río. (Foto: FB/@UGEL La Mar)

Instituciones educativas afectadas

La medida alcanza a diversas instituciones educativas que resultaron directa e indirectamente afectadas por el desborde del río y los huaicos. Entre ellas se encuentran las I.E. N.º 425-40, 38387, San Francisco, 39017, 311, 425-50, 38391, Walter Peñaloza, 425-86 y 39017 en el nivel inicial.

Finalmente, la UGEL La Mar reafirmó su compromiso de garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa, priorizando el acondicionamiento de los locales escolares antes del inicio de las actividades académicas del año escolar 2026.

Emergencia por huaicos obliga a postergar el inicio del año escolar en San Francisco, Ayacucho. (Foto: FB/@UGEL La Mar)

Desborde del río arrastra rocas gigantes y destruye casas

El desborde del río Sankirhuato, en la región de Ayacucho, provocó una emergencia en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde el caudal arrastró rocas de gran tamaño y causó la destrucción de varias viviendas. Las intensas lluvias registradas en la zona incrementaron el nivel del río, desencadenando un fenómeno que afectó directamente a la población local. Las imágenes difundidas muestran la magnitud del daño, con enormes bloques de piedra desplazados por la corriente y estructuras habitacionales colapsadas.

Las autoridades locales informaron que el evento dejó a decenas de familias damnificadas y obligó a evacuar a los habitantes de las zonas más vulnerables. Equipos de emergencia y personal municipal se movilizaron para atender a los afectados y realizar labores de limpieza y remoción de escombros. Además, se reportaron daños en infraestructuras básicas, como caminos rurales y sistemas de agua potable, lo que agrava la situación de las comunidades impactadas.

Emergencia en Ayacucho: río Sankirhuato inunda calles y deja más de 150 viviendas afectadas. (Foto: FB/@municipalidadaynasf)

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) coordinan acciones para brindar asistencia humanitaria, habilitar albergues temporales y evaluar los daños materiales. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alerta ante posibles nuevos desbordes y anunciaron el envío de ayuda con víveres, agua y material de abrigo para los damnificados.

