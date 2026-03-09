Desborde de río en Ayacucho deja una desaparecida y más de 500 afectados tras intensas lluvias

Calles en Ayacucho quedaron cubiertas de lodo y escombros, con vehículos sepultados y edificios parcialmente destruidos tras el desborde del río Sarkihuato. (Foto Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco VRAEM)

El desborde del río Sankihuato en el distrito de Ayna, provincia de La Mar, en la región Ayacucho, continúa dejando graves consecuencias tras las intensas lluvias que afectan al sur del país. De acuerdo con el último reporte oficial, la emergencia ha dejado una persona desaparecida, 184 damnificados y 355 afectados, además de decenas de viviendas destruidas o inhabitables. Equipos de rescate permanecen desplegados en la zona mientras las autoridades intentan atender a las familias afectadas y restablecer los servicios básicos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que brigadas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas mantienen las labores de búsqueda de la persona desaparecida, quien habría sido arrastrada por la corriente tras el desborde del río. Al mismo tiempo, diversas instituciones del Estado han movilizado ayuda humanitaria, carpas y brigadas de atención para asistir a la población del distrito de Ayna, ubicado en la zona del Vraem, donde las lluvias continúan complicando los trabajos de emergencia.

Desborde del río Sankihuato deja viviendas destruidas y una intensa búsqueda de desaparecida

Pobladores de Lucanas y Huaytará permanecen aislados tras cinco días de emergencia.

El gerente general del Indeci, José Sotero Laynes, informó que la emergencia por el desborde del río Sankihuato provocó severos daños en el distrito de Ayna, una localidad ubicada en la provincia de La Mar, en la zona del Vraem, en Ayacucho. Durante una conferencia de prensa encabezada por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, el funcionario detalló que los equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando para ubicar a una persona reportada como desaparecida tras el desastre.

Las brigadas especializadas de la PNP y de las Fuerzas Armadas se encuentran desplegadas en diferentes sectores cercanos al cauce del río y utilizan maquinaria pesada para remover escombros y sedimentos acumulados tras el desborde. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado localizar a la persona desaparecida.

Las autoridades reportaron 153 viviendas dañadas, de las cuales 16 quedaron completamente destruidas. Además, 77 presentan daños irreversibles y cinco han sido declaradas inhabitables, lo que obliga a varias familias a permanecer temporalmente en carpas y espacios habilitados. Dos instituciones educativas también resultaron afectadas, así como un establecimiento de salud.

Las imágenes difundidas por autoridades locales muestran calles cubiertas de lodo, escombros y vehículos parcialmente sepultados, evidenciando la magnitud del desborde que afectó varios sectores del distrito.

Gobierno despliega ayuda humanitaria y brigadas mientras continúan las lluvias

Personal de Midis utiliza tecnología de mapeo satelital en una sala de operaciones para coordinar la respuesta y asistencia a las zonas afectadas por el desborde del río Sankirhuato en Ayacucho. (MIDIS)

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno peruano activó acciones de respuesta inmediata a través de diversas instituciones. Desde la región Ayacucho, el viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Fidel Pintado, informó que ya se distribuyeron 9,47 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a las familias afectadas por el desborde del río.

La asistencia incluye canastas de alimentos con productos básicos como fideos y frijoles, además de kits de higiene y carpas para alojar temporalmente a las personas que perdieron sus viviendas o cuyos hogares quedaron inhabitables tras la emergencia.

En total, las autoridades han instalado 20 carpas en puntos estratégicos, entre ellos el Mercado Modelo Iquipiri y el sector Ciudad Margarita, espacios que ahora funcionan como zonas de refugio para las familias damnificadas.

Las labores de limpieza y recuperación del distrito se realizan con el apoyo de entre 40 y 80 efectivos del Ejército del Perú, pertenecientes a la Compañía de Intervención Rápida (Cireed). Los militares realizan trabajos de retiro de lodo y escombros casa por casa, con el objetivo de habilitar nuevamente las viviendas que aún pueden ser recuperadas.

En paralelo, 30 efectivos de la Policía Nacional, compañías de bomberos de Kimbiri, Pichari y San Miguel, así como más de 110 brigadistas de salud, participan en el operativo de atención a la emergencia. Todas estas acciones se coordinan bajo un comando de incidentes liderado por el Ejército, encargado de organizar las tareas de rescate, asistencia y rehabilitación en el distrito afectado.

Mientras tanto, el proceso de registro de damnificados continúa avanzando. De acuerdo con el reporte oficial, el empadronamiento de las familias afectadas en el sistema SINPAD registra un avance cercano al 70%.

Sin embargo, las labores de respuesta se han visto complicadas por las lluvias que volvieron a intensificarse alrededor de las 2:00 de la madrugada, lo que dificultó el trabajo de excavadoras y volquetes que intentan encauzar nuevamente el río Sankihuato, cuyo caudal se incrementó tras la activación de quebradas en la zona.