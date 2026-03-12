Emergencia en el Vraem: desborde del río Sankirhuato arrastra rocas gigantes y destruye viviendas en Ayacucho

Río Sankirhuato se desborda en Ayacucho y causa graves daños en el distrito de Ayna-San Francisco. (Crédito: 24 horas)

El desborde del río Río Sankirhuato generó una grave emergencia en el distrito de Ayna-San Francisco, ubicado en la provincia de La Mar. El incremento del caudal, provocado por intensas lluvias, ocasionó que el agua invadiera calles y viviendas del centro poblado, arrastrando lodo, troncos y enormes rocas que dejaron severos daños en la zona urbana.

El fenómeno ocurrió en el área conocida como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde varios sectores del distrito quedaron inundados. Según informó el programa de noticias 24 Horas, el agua se desvió del cauce habitual y comenzó a circular por calles principales, convirtiendo algunas vías en corrientes de barro que avanzaron con fuerza entre las viviendas.

Desborde del río Sankirhuato provoca inundaciones y deja viviendas afectadas en el Vraem. (Foto: FB/@Instituto Nacional de Defensa Civil Perú)

Inundaciones y destrucción

Las imágenes registradas en la zona muestran la magnitud de la emergencia. La corriente del río transformó el pequeño canal que desemboca en el Río Apurímac en un torrente que arrastró piedras de gran tamaño y sedimentos hacia el interior del poblado.

En varios sectores, el agua cubrió los primeros pisos de viviendas y obligó a los habitantes a refugiarse en las azoteas o en los niveles superiores de sus casas. Calles enteras quedaron cubiertas de barro y escombros, mientras los vecinos intentaban rescatar pertenencias entre los restos arrastrados por la corriente.

Lluvias intensas provocan desborde del río Sankirhuato y graves daños en poblado del Vraem. (Foto: FB/@Bomberos Voluntarios del Perú)

Viviendas afectadas

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, al menos 155 viviendas resultaron afectadas, mientras que otras 16 quedaron destruidas y cinco fueron declaradas inhabitables debido a los daños estructurales provocados por el ingreso del agua y el impacto de rocas. Asimismo, alrededor de 150 casas se encuentran en riesgo de colapsar porque sus bases fueron debilitadas por la corriente.

La zona ya había sido afectada días antes por huaicos generados por las lluvias intensas. Ese evento ocasionó la muerte de una persona y dejó varias viviendas sepultadas parcialmente por lodo y piedras, lo que agravó la vulnerabilidad de las construcciones ante el nuevo desborde del río.

Emergencia en Ayacucho: río Sankirhuato inunda calles y deja más de 150 viviendas afectadas. (Foto: FB/@municipalidadaynasf)

Servicios básicos colapsados

La emergencia también provocó la interrupción de servicios básicos en la localidad. Desde el último fin de semana, varios sectores permanecen sin agua potable, energía eléctrica ni sistema de alcantarillado, lo que ha complicado la situación de las familias damnificadas.

Además, se reportaron daños en infraestructura pública y privada. Dos instituciones educativas resultaron afectadas, al igual que un puente y varios establecimientos de salud, comercios y vías de comunicación. Algunos vehículos también fueron arrastrados por la fuerza del agua hacia las orillas del río Apurímac.

Ayacucho: más de 150 viviendas en riesgo tras nuevo desborde del río Sankirhuato en Ayna. (Foto: FB/@Bomberos Voluntarios del Perú )

Operativos de rescate y damnificados

Ante la magnitud de la emergencia, equipos de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas del Perú (FF.AA.) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú fueron desplegados para realizar labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Asimismo, brigadas del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres de Ayacucho participan en la evaluación de daños y en la atención de las familias damnificadas, mientras maquinaria pesada trabaja en la remoción de piedras y escombros para restablecer el cauce del río.

Río Sankirhuato se desborda en Ayacucho y causa graves daños en el distrito de Ayna-San Francisco. (Foto composición: Infobae Perú/municipalidadaynasf)

Piden apoyo urgente del Gobierno

Frente a esta situación, autoridades locales y pobladores solicitaron al Gobierno Regional de Ayacucho y al Ejecutivo el envío urgente de mayor maquinaria pesada para realizar trabajos de descolmatación y reencauzamiento del río Sankirhuato.

También pidieron la presencia de ministros de Estado en la zona para coordinar acciones de emergencia y acelerar la asistencia a las familias afectadas. Mientras continúan las lluvias en el Vraem, la población mantiene la preocupación ante la posibilidad de nuevos desbordes que agraven la crisis que atraviesa el distrito de Ayna-San Francisco.