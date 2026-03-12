Perú

Lluvias intensas en Piura dejan muertos, desaparecidos y viviendas colapsadas en Ayabaca mientras continúan las labores de rescate

La emergencia llevó a suspender las celebraciones por el aniversario provincial mientras brigadas y pobladores continúan las labores de búsqueda y evaluación de daños

Municipalidad suspende actividades por el 165.º aniversario y declara duelo provincial ante las víctimas. Facebooik: Radio Ayabaca

Las intensas lluvias que afectan a la región Piura provocan días de angustia en la provincia de Ayabaca. Deslizamientos de tierra, viviendas colapsadas y personas desaparecidas marcan el panorama que enfrentan autoridades y pobladores en distintas localidades de la sierra piurana. En medio de la emergencia, brigadas de rescate y vecinos buscan a quienes quedaron atrapados o arrastrados por huaicos registrados en las últimas jornadas.

La situación obligó a la Municipalidad Provincial de Ayabaca a modificar la agenda prevista para esta semana. Las celebraciones por el aniversario de la provincia quedaron suspendidas mientras continúan las labores de emergencia en varios sectores. Las autoridades locales señalaron que la prioridad se centra en la atención a las familias afectadas y en la búsqueda de personas desaparecidas.

Provincia suspende celebraciones por emergencia

Huaico arrastra una miniván en
Huaico arrastra una miniván en el sector Chiclarume – Peña Llorona, lo que deja personas desaparecidas y activa operaciones de rescate. Composición: Infobae/ Facebook

La Municipalidad Provincial de Ayabaca anunció la suspensión de todas las actividades previstas por el 165.º aniversario de la provincia. La decisión figura en un comunicado oficial emitido el 11 de marzo de 2026, en el cual también se informó la declaratoria de duelo provincial.

Las autoridades indicaron que la medida responde a la gravedad de la emergencia causada por las precipitaciones. En el documento se precisa que la jurisdicción enfrenta daños importantes y que varias familias permanecen expuestas al riesgo de nuevos deslizamientos.

El pronunciamiento municipal señala que la suspensión busca expresar respeto hacia las familias afectadas por las tragedias registradas en los últimos días. También confirma que los recursos municipales se destinan a labores de respuesta ante la emergencia.

Búsqueda de desaparecidos tras huaico en Peña Llorona

Lluvias intensas generan emergencia en
Lluvias intensas generan emergencia en Ayabaca con huaicos, derrumbes y daños en viviendas y vías. Captura de video

Uno de los episodios más críticos se registró en el sector Chiclarume – Peña Llorona, donde un huaico arrastró una miniván con varias personas en su interior. El hecho generó alarma entre los pobladores de la zona, quienes iniciaron de inmediato acciones de búsqueda.

Equipos de rescate mantienen operaciones en el área con el objetivo de ubicar a las personas desaparecidas. Según información difundida por medios locales, uno de los cuerpos correspondientes al accidente de la combi fue encontrado en el sector conocido como Peña Llorona.

El cuerpo sería de Elio Andino Chinchay, chófer de la minivan arrastrada por el huaico. Las labores de rescate continúan en el lugar con la esperanza de ubicar a las demás personas que habrían sido arrastradas.

Familiares de los ocupantes del vehículo y vecinos de la zona continúan en el lugar. Ellos solicitan refuerzos para ampliar las labores de rastreo en los cauces y laderas afectadas por el huaico. Algunos pobladores expresaron su preocupación por la falta de equipos suficientes para continuar con la búsqueda.

Víctimas por deslizamientos en distintos sectores

Se reportan víctimas mortales por
Se reportan víctimas mortales por deslizamientos y colapso de viviendas en distintos sectores de la provincia. Radio Ayabaca

Las lluvias también provocaron otros deslizamientos que dejaron víctimas mortales. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Balbina Yanguá Criollo, quien quedó sepultada tras un derrumbe registrado en el sector Loma de los Patiños.

La municipalidad expresó sus condolencias a los familiares de la víctima mediante su comunicado institucional. El hecho generó conmoción entre los habitantes de Ayabaca, que permanecen atentos a la evolución de las lluvias en la zona.

A esta tragedia se suma otra pérdida registrada durante la madrugada. La joven Gabriela Valle murió luego del colapso de su vivienda a causa de las precipitaciones intensas que se registraron en la provincia.

Frente a la emergencia, brigadas de Defensa Civil del Perú realizan acciones coordinadas con equipos de búsqueda y rescate de la Policía Nacional del Perú. También participan efectivos de la comisaría de Ayabaca, personal de Seguridad Ciudadana y ambulancias.

Las autoridades informaron que maquinaria pesada municipal se encuentra desplegada en diferentes sectores con el fin de limpiar vías bloqueadas por derrumbes y facilitar el acceso de los equipos de rescate.

Las brigadas desarrollan trabajos de evaluación de daños y atención a las familias afectadas. En varias zonas continúan las inspecciones para identificar viviendas en riesgo.

Pobladores solicitan evaluaciones en zonas críticas

Pobladores piden evaluaciones técnicas en
Pobladores piden evaluaciones técnicas en viviendas ubicadas en zonas de riesgo para prevenir nuevas tragedias. Municipalidad de Ayabaca

La emergencia también motivó pedidos directos de la población hacia las autoridades locales y organismos de defensa civil. Vecinos de distintos barrios solicitan la presencia de brigadas técnicas para revisar viviendas y detectar posibles riesgos estructurales.

Entre los puntos señalados por los pobladores figura la avenida Arequipa y sus alrededores, donde piden establecer una zona de seguridad ante posibles derrumbes.

Los habitantes de Ayabaca también exhortan a las autoridades a reforzar la presencia de equipos de evaluación casa por casa en sectores considerados vulnerables. Según los vecinos, estas inspecciones permitirían prevenir nuevas tragedias mientras continúan las lluvias en la sierra de Piura.

