Hallan cuerpo de joven futbolista que desapareció hace 11 días tras ser arrastrado por el mar en Huacho

Tras 11 días de búsqueda, encuentran sin vida a joven futbolista desaparecido en Huacho.

Tras 11 días de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo del joven futbolista Adrián de la Cruz Danos, quien había desaparecido luego de ser arrastrado por el fuerte oleaje en el mar de Huacho, en la provincia de Huaura, región Lima. El hallazgo se produjo en la playa Hornillos, donde pescadores alertaron sobre la presencia de un cuerpo varado entre las peñas.

Familiares del joven acudieron al lugar y confirmaron su identidad al reconocer un tatuaje que llevaba en el cuerpo. La noticia puso fin a días de incertidumbre y angustia para sus allegados, quienes mantenían la esperanza de encontrarlo tras su desaparición.

Tragedia en la playa El Colorado

Tragedia en la playa El Colorado

Adrián de la Cruz Danos había desaparecido el pasado 1 de marzo cuando ingresó al mar en la playa El Colorado, ubicada en el balneario de Huacho. Según la información difundida, el joven fue arrastrado por la corriente mientras se encontraba en el lugar junto a sus familiares.

Durante los días posteriores a su desaparición, se desplegaron diversas acciones de búsqueda en el litoral de la provincia de Huaura. Las labores fueron realizadas por familiares, amigos y compañeros del club deportivo al que pertenecía, quienes recorrieron distintos sectores de la costa con la esperanza de ubicarlo.

Pescadores encontraron el cuerpo

Pescadores encontraron el cuerpo

A las labores de búsqueda también se sumaron pescadores de la zona, así como efectivos de la Policía Nacional y equipos de salvataje. Las autoridades utilizaron patrulleras y otros recursos para realizar recorridos por el mar y la costa durante varios días.

Finalmente, el descenso de la marea permitió que pescadores de la zona detectaran el cuerpo en la playa Hornillos, lo que permitió alertar a las autoridades y a los familiares del joven para proceder con las diligencias correspondientes.

Diligencias del Ministerio Público

Diligencias del Ministerio Público

Tras el hallazgo, representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias de levantamiento del cuerpo. Posteriormente, el cadáver fue trasladado bajo resguardo policial hacia la morgue del hospital regional de Huacho para continuar con los procedimientos legales.

Adrián de la Cruz era conocido en su localidad por su participación en el fútbol y formaba parte del club Sport Andahuasi, equipo con el que participaba en competiciones del norte chico. Tras confirmarse el hallazgo, familiares, amigos y compañeros de equipo expresaron muestras de solidaridad con sus seres queridos y anunciaron que continuarán con las ceremonias fúnebres.

Recomendaciones antes de visitar una playa

Recomendaciones antes de visitar una playa

Antes de ingresar al mar, es importante observar el estado de las banderas de advertencia instaladas en la playa. La bandera roja indica peligro y prohíbe el baño, la amarilla advierte que se debe actuar con precaución y la verde señala condiciones seguras para los bañistas. Respetar estas señales contribuye a prevenir accidentes y a garantizar una jornada más segura en el litoral.

Asimismo, se recomienda no nadar solo y mantener siempre a los niños bajo la supervisión de un adulto responsable. Los especialistas aconsejan ingresar al agua únicamente en zonas autorizadas y donde exista presencia de salvavidas, ya que estos están capacitados para responder ante emergencias y brindar asistencia inmediata.



También es fundamental conocer las características del entorno antes de entrar al mar. Identificar corrientes, rocas o zonas profundas ayuda a reducir riesgos. Ante la presencia de corrientes de resaca, se recomienda no luchar contra ellas; lo adecuado es dejarse llevar y nadar en paralelo a la orilla hasta salir del área de arrastre. Además, se aconseja mantenerse hidratado, usar protector solar y evitar el consumo de alcohol antes de nadar. En caso de emergencia, se debe mantener la calma y solicitar ayuda de inmediato.