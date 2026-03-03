Perú

Futbolista desaparece en el mar de Huacho: familia solicita apoyo para intensificar la búsqueda

Un joven ingeniero y deportista fue arrastrado por las aguas de la playa El Colorado junto a sus amigos, pero él no pudo salir a tiempo. Familiares piden apoyo económico para contratar más especialistas

Un joven ingeniero y deportista fue arrastrado por las aguas de la playa El Colorado luego de celebrar una victoria deportiva| Difusión

La desaparición de Adrián La Cruz Danós (27), futbolista e ingeniero de Huacho, mantiene en vilo a la comunidad local luego de ser arrastrado por el mar en la playa El Colorado. La familia pide ayuda para intensificar la búsqueda y solicita la colaboración de personas con experiencia en manejo de lanchas para ampliar el rastreo en la zona.

El suceso ocurrió la tarde del domingo 1 de marzo, cuando La Cruz Danós, integrante del Club Deportivo Sport Andahuasi, acudió al balneario junto a familiares y amigos. De acuerdo con la información preliminar, existía una advertencia por bandera roja que prohibía el ingreso al mar, los presentes ingresaron al agua, lo que desencadenó la tragedia.

Futbolista de Huacho desaparece en el mar tras partido, familia pide ayuda para encontrarlo | Foto: Club Sport Andahuasi

La Policía Nacional del Perú desplegó personal de salvataje en la zona, sin lograr hasta el momento localizar a La Cruz Danós.

Familia pide apoyo para búsqueda

Las labores de búsqueda continuaron en coordinación con la Capitanía del Puerto de Huacho, aunque los familiares han solicitado que se intensifique el rastreo y se amplíen las áreas cubiertas, incluyendo el uso de embarcaciones particulares. Esto debido a que no son suficientes.

“Todavía tenemos esperanza de encontrarlo con vida. Les suplico toda la ayuda. Es un chico muy estudioso, correcto y disciplinado”, señaló.

Asimismo, solicitan el apoyo de la comunidad para sumar recursos que permitan mantener la búsqueda activa, ya que requieren cubrir gastos de combustible para las lanchas, logística y otros insumos indispensables para las labores de rastreo.

La familia de Adrián La Cruz intensifica la búsqueda tras su desaparición en el mar de Huacho| Difusión

Se ha habilitado una cuenta a nombre de Alexia La Cruz para recibir donaciones vía Yape, Plin y BCP, con el fin de sostener los operativos y no detener la esperanza de encontrar a Adrián.

Recomendaciones antes de visitar una playa

  • Antes de ingresar al mar, resulta indispensable observar el estado de las banderas de advertencia: la bandera roja señala peligro y prohíbe el baño, mientras que la amarilla indica precaución y la verde condiciones seguras. Respetar estas señales puede prevenir incidentes graves.
  • Nunca se debe nadar solo ni perder de vista a los niños, quienes deben permanecer siempre bajo la supervisión de un adulto responsable. Es recomendable ingresar al agua únicamente en zonas autorizadas y donde haya presencia de salvavidas, ya que ellos están entrenados para responder ante cualquier emergencia.
  • El conocimiento previo del entorno es clave: identificar corrientes, rocas y zonas profundas reduce los riesgos. Ante la presencia de corrientes de resaca, es importante no luchar contra ellas; lo correcto es dejarse llevar y nadar paralelamente a la orilla hasta salir del área de arrastre.
  • La hidratación y el uso de protector solar previenen golpes de calor y quemaduras. También es aconsejable evitar el consumo de alcohol antes de nadar, ya que puede afectar la coordinación y el juicio.
  • En caso de emergencia, se debe buscar ayuda de inmediato y mantener la calma. Utilizar silbatos, señales visuales o pedir apoyo a otras personas puede marcar la diferencia en una situación de riesgo.

Canales de emergencia

  • Central de Emergencias SAMU: 106
  • Policía Nacional del Perú: 105
  • Bomberos Voluntarios del Perú: 116

